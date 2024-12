Škoda pro svou příští novinku zvolí kontroverzní zeměpisné jméno: Kunda před hodinou | Mylvestr Meloun

/ Foto: Škoda Auto

Není ničím neobvyklým, pokud automobilky při pojmenování nového modelu sáhnou po zeměpisném označení - cokoli od Hyundai Santa Fe po Volkswagen Atlas hraje na tuto strunu. Škoda se tomu dosud s výjimkou speciálu Golden Prague vyhýbala, nyní ale do stejné řeky vstoupí též.

Chvíli jsme přemýšleli, zda o tom vůbec psát, ale značky jako Seres také neignorujeme. Nezbývá nám tedy, než se podělit o nejnovější objev, který jsme učinili na webu českého Úřadu pro průmyslové vlastnictví. Z jeho veřejné databáze totiž vyplývá, že si česká automobilka Škoda s koncem roku zaregistrovala po zvláštních jménech nových aut jako Eriq nebo Kayak jedno ještě zvláštnější: Kunda.

To, co vidíte v galerii níže, tedy není výtah ze slovníku expresivních výrazů, je to dokument dosvědčující registraci jména, které Škoda přinejmenším zamýšlí použít pro jeden ze svých příštích modelů. Něco takového nutně zarazí, a tak jsme oslovili náš kontakt u české automobilky, aby nám vysvětlil, co to má znamenat. A jak už to bývá, věci se mají jinak, než se na první pohled zdá.

I když si dotyčný nebal servítky, nelze říci, že Škoda chtěla novinkou narážet na to, co vás už jistě napadlo. Podle našeho zdroje jde o nevinné použití zeměpisného jména, které se vedení automobilky prostě líbilo. V případě české automobilky je to neobvyklý přístup, v tomto ohledu pamatujeme snad jen speciál Golden Prague, jinak se firma drží vesměs neutrálních označení. Tady ale šla ve stopách aut jako Hyundai Tucson, Kia Rio, Ferrari Maranello a spousty dalších, která přijala za své jména měst, pohoří, moří apod.

Nepřeháníme ani v nejmenším, krátká rešerše potvrdí, že se škodovka skutečně nechala inspirovat místem v Estonsku, kde leží město Kunda, řeka Kunda a mají tam dokonce i Kunda laht, česky Kundský záliv. A není to žádná hříčka vtipálků, Kundu a vše kolem ní najdete i na Mapy.cz. Kunda prostě existuje, někteří lidé to mají občankách, firmy obchodních registrech a mapy v rejstřících. Tak proč by Škoda nemohla mít pár Kund na zadních dveřích?

Historie aut je ostatně plná jmen aut používajících slova, která v tom či onom jazyce měla docela jiný výraz význam než v jiném, kdysi jsme jim věnovali celý článek. Můžete se divit, že se škodovka vydala zrovna tímto směrem, ale ruku na srdce: Po Enyaqu, Elroqu, Kylaqu nebo Kushaqu už nebylo moc co zkazit. Zvlášť pokud přijdou i Eriq (nebo Eryq) s Kaykem, to už bude takový bizár, že jakékoli zeměpisné označení bude znít malebně.

„Alfa Romeo má Milano, Ferrari má Romu, my jsme holt sáhli po Kundě,” říká k věci náš zdroj ve Škodě a diví se, že se tomu my divíme. „Pochopitelně víme, čemu se tak také říká, ale nebuďme přecitlivělí. Škoda je dávno globální značka a vnímáním Čechů se nemůžeme řídit. Případně jméno pro český trh změníme, Mitsubishi Pajero jsi také neříkalo ve Španělsku Pajero a co?” uvedl dále.

Když jsme se zeptali, proč zrovna tohle slovo a zda nejde v prvé řadě o dnes tak módní marketingovou provokaci, brání se: „Ne, není to samoúčelné, rýmuje se to a má to stejný počet slabik jako značka, to zní vždycky dobře. A zkuste si to říct anglickou výslovností, která je pro nás klíčová: 'Škou-dá Khun-dá,' má to říz, no ne?”

Skoro se nám chce dodat, že česká automobilka asi dobře věděla, proč si pro svá nová auta z posledních let obvykle vybrala zcela vymyšlená jména. I ta sice mohou jakém zase něco zvláštního znamenat, ale tohle je přece jenom jiná liga. „Uvědomujeme si, že to může některé dráždit. Ale podívejte se, pěkné jméno, které nikoho nedráždí, je dnes strašně těžké najít. A nám s kolegy se Kunda líbí,” říká závěrem.

Tak dobře, zvykejme si. Anebo ne, ostatně sama registrace na patentovém úřadě nutně neznamená, že jméno bude reálně použito. A v tomto případě bychom se skoro vsadili, že nebude...

Vážení čtenáři,

tento článek je samozřejmě silvestrovský žert, na podobnou registraci ze strany Škody nedošlo. Všechno ostatní je ale pravda, takže pokud vám náš nápad přijde oplzlý, myslete na všechny, kteří musí v Kundě bydlet. Někteří dokonce v Kundě plavou.

Je to tradičně poslední článek, který letos vydáme, a tak vám i tímto děkujeme za přízeň v celém letošním roce. Nebyl jednoduchý ani pro nás, ale protože se na věci vždy snažíme hledět s optimismem, bereme si z něj to lepší a doufáme, že ten příští přinese ještě více pozitiv. Přesně to přejeme také vám všem, ať už naše články čtete s radostí, zarytým nesouhlasem či jakýmikoli jinými pocity.

S úctou

Redakce Autoforum.cz

Škoda se registrací nových jmen vydává stále kontroverznější cestou. Grafika: ÚPV, CC0 Public Domain, koláž Autoforum.cz



Netušíme, jak bude novinka Škody s tímto jménem vypadat, ale tušíme něco ve stylu Elroqu, to je dnes stále populární koncepce. Foto: Škoda Auto

Zdroje: ÚPV, Mapy.cz, Wikipedia poprvé, podruhé a potřetí, Autoforum.cz

Mylvestr Meloun

