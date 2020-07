Slavný Američan ukázal světu Zabijáka nacistů, jeho vlastní aerodynamický klenot Tatry dnes | Petr Prokopec

Zejména za oceánem dosud málokdo věděl o existenci kopřivnické automobilky a jejích slavných autech. To ale nyní změnil populární moderátor a sběratel aut Jay Leno, který vlastní opravdu úchvatný exemplář.

Pokud jste někdy byli ve Spojených státech, pak nejspíše víte, že většina tamních lidí si plete Česko s Čečenskem. A pokud na naši zemi ukáže správně, pak nejspíše díky tomu, že se jedná o fanouška hokeje. Za oceánem však možná i překvapivě má nyní zvuk i tuzemský automobilový průmysl. Nikoliv však ten současný, nýbrž předválečný. Zasloužila se o to třetí nejstarší dosud existující automobilka, a sice Tatra, jejímž velkým obdivovatelem je známý americký komik a moderátor Jay Leno.

Leno aktuálně znovu otevřel vrata své takřka bezedné garáže, aby publiku představil legendární model T87. Ten proslul hned ve dvou ohledech, přičemž tím prvním byla aerodynamika. Stejně jako v případě předchozí Tatry T77 se totiž pod jeho tvary podepsal génius Hans Ledwinka, který vycházel z návrhů Paula Jaraye, autora vzducholodí Zeppelin. Ti tak původně měli dosáhnout koeficientu odporu vzduchu Cd 0,4, nicméně jak se posléze ukázalo ve větrném tunelu, šlo ve skutečnosti o Cd 0,36.

Tato působivá aerodynamika se podepsala na spotřebě i jízdní dynamice. Tatra T87 totiž v průměru jezdí za nějakých 12-13 litrů na sto kilometrů, což možná z dnešního úhlu pohledu není tak působivé. Nicméně je třeba si uvědomit, že mluvíme o voze ze 30. let minulého století, tedy z doby, kdy spotřeba aut činila běžně spíše 25-30 litrů na sto kilometrů. Jejich nejvyšší rychlost pak pro změnu nešplhala do takových výšin, ve kterých se pohyboval český vůz.

Právě díky schopnosti dosahovat tempa až 160 km/h si Tatra získala přezdívku Nazi Killer neboli Zabiják nacistů. Po vpádu Němců do Československa se totiž kopřivnické vozy staly velmi populárními mezi vojenskými pohlaváry. Ti byli rychlostí vozu přímo opojeni, nezvládali však jízdu v zatáčkách. Model T87 tak měl pomalu větší úspěšnost než českoslovenští paragáni, neboť během jediného týdne připravil o život sedm důstojníků. Ti měli od té doby používání auta zakázané.

Zajímavé přitom je, že Lenova Tatra je ještě rychlejší než zbytek produkce. Populární moderátor totiž dodal 2,9litrové osmiválcové jednotce nový karburátor Weber namísto předchozího Solexu, stejně jako nové písty. Výkon tak vzrostl na 85 koní, o něž se stará čtyřstupňový manuál. Leno přitom dodává, že vůz není jen rychlý, zvláště na svou dobu, ale také výjimečně komfortní a především spolehlivý, byť se mu jednou za jízdy otevřela kapota.

Jde však jen o drobnou pihu na kráse, zejména v případě motoru užívajícího i hořčík lze totiž mluvit prakticky o nesmrtelnosti. To prokázali i slavní cestovatelé Zikmund a Hanzelka, kteří právě s Tatrou T87 zamířili do Afriky a Jižní Ameriky, přičemž projeli 44 zemí. Aerodynamická legenda by si tedy zasloužila mnohem větší uznání, než jakého se jí dostává. A totéž lze říci i o Ledwinkovi, jehož design výrazně okopíroval Ferdinand Porsche u Volkswagenu Beetle.

Jay Leno vlastní opravdu působivý exemplář Tatry T87 a ukázal ho celému světu i s detaily, které většina lidí nezná. Foto: Jay Leno's Garage@Youtube

Petr Prokopec