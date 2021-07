Slavný herec prodává další automobilový klenot, udělal z něj lepší auto než sám výrobce před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Bonhams

Nejprve jsme si mysleli, že do světa posílá jen jeden ze svých automobilových artefaktů, nakonec je jich ale o poznání více. Kolik? Toť otázka, dalším skvostem z garáže Toma Hankse ale bude jeho zakázková FJ40.

Není tomu dlouho, co jsme si mohli ukázat obytný přívěs Airstream, který po dlouhé čtvrtstoletí používal americký herec Tom Hanks. Ten na počátku léta oslavil pětašedesáté narozeniny a při té příležitosti se zřejmě rozhodl udělat si pořádek ve své garáži. Jak informuje aukční síť Bonhnams, do světa neposílá jen svůj karavan, ale také Toyotu Land Cruiser FJ40. Japonský off-road přitom prošel celou řadou úprav, aby i čtyřicet let po svém vzniku dokázal majitele okouzlit. Veškeré modifikace jsou navíc plně legální, vůz totiž po veškerém ladění dostal oficiální úřední razítko.

Zda si Hanks pořídil FJ40 již v roce 1980, kdy byl vyroben, tisková zpráva aukční síně nezmiňuje. Uvádí nicméně, že původní řadový šestiválec udělal místo modernějšímu 4,3litrovému motoru Vortec V6 od koncernu General Morors. Ze stejného zdroje pak pochází i pětistupňový manuál. Herec přitom nešel osmiválcovou cestou, jak je v těchto případech častějśí, neboť vůz chtěl hlavně užívat, nikoliv se na něj jen koukat. A proto jednotka neprodukuje přes 350 koní, ale poměrně skromných 180 koní.

Oproti originálu se nicméně dynamika zlepšila, stejně jako je nižší i spotřeba. Navýšen byl ovšem komfort, neboť ventilace kabiny se dočkala pomoci od dodatečně namontované klimatizace. Kromě toho byla vyjmuta původní sedadla, na jejichž místo zamířila ta od Porsche, které disponují nejen vyšším opěradlem, ale také elektrickým ovládáním. Dále se pak do kabiny nastěhovalo i rádio Sony s dodatečnými reproduktory a kupodivu rovněž řízení s posilovačem.

Úpravám se nevyhnul ani podvozek, který počítá s tlumiči Old Man Emu a náboji kol Warn. Mimo to dorazila i chromem opatřená ocelová kola s pneumatikami Toyo Open Country o rozměru 31x10,50 R 15LT. Posílené jsou ovšem i brzdy, úpravy jsou tedy opravdu rozsáhlé. Na druhou stranu, jen díky nim mohl Hanks svůj vůz užívat dennodenně, a to bez obav. Jak přitom dokládá střešní „zahrádka“, nezůstalo jen u cest do supermarketu, ale i dále do náročnějšího terénu.

Můžeme už jen dodat, že hercova Toyota je lakována zeleným odstínem Rustic Green, s nímž kontrastuje bílá střecha. Stejně jako v úvodu zmíněný Airstream pak zamíří pod dražební kladívko v polovině srpna během akce Quail Lodge Auction, přičemž dle odhadu Bonhams by mohla změnit majitele až za 125 000 USD (cca 2,72 milionu korun). Součástí prodeje je i originální sada sedadel, tu ale nejspíše nikdo zpět nevrátí. Místo toho bude kupec rád za ta, ve kterých sedával Tom Hanks.

Tom Hanks si nechal Toyotu Land Cruiser FJ40 patřičně upravit, šel však cestou každodenního používání, než aby toužil po extrémech. Foto: Bonhams

Zdroj: Bonhams

Petr Prokopec