Slavný zpěvák nakonec před jízdou pil jen trochu, kontroverzní reklama Jeepu je tak zpět před hodinou | Petr Prokopec

/ Foto: Jeep

Alkohol nakonec pil a byl za to soudem potrestán, ovšem nikoli za to, že by pod jeho vlivem řídil. Trest padl jen za popíjení na veřejnosti v místech, kde je to zakázáno, z hlediska řízení se vešel do povoleného limitu.

Na počátku února se také letos, stejně jako v předchozích letech, konal tzv. Super Bowl, finále nejvyšší ligy amerického fotbalu. Tento tradiční sportovní svátek byl pro miliony Američanů důvodem, aby zapnuli své televize, ve kterých se objevovaly mnohé exkluzivní reklamy. Za jednou z nich stál Jeep, který takto poprvé dostal na obrazovky legendárního zpěváka Bruce Springsteena. Jakkoliv však byl dvouminutový snímek zvaný The Middle publikován v dobrém duchu, záhy vyvstaly nemalé kontroverze. Jeep tak nakonec reklamu stáhl.

Pokud jste nezaznamenali, co přesně se stalo, je třeba dodat, že samotný spot za to přes veškeré problematické aspekty nemohl. Důvodem bylo obvinění Springsteena z jízdy pod vlivem alkoholu, které se provalilo až po prvním odvysílání spotu. S něčím takovým automobilka pochopitelně nechce být spojována, klip byl proto stažen s tím, že na jeho opětovné nasazení dojde jen tehdy, když se věci vyjasní. Tomu jsme nedávali velkou šanci, Springsteen byl zatčen, a to si policie nedovolí v momentě, kdy není zjevně intoxikovaný. Jenže i zde se zázraky zjevně dějí.

Slavný zpěvák byl totiž ve smyslu řízení pod vlivem alkoholu uznán nevinným. Springsteen se přiznal, že pil, navíc před jízdou, z hlediska zákona se ale ukázalo být problematické jen to, že popíjel alkohol na veřejnosti. V národním parku Getaway, známém též jako Sandy Hook, je to totiž zakázané. V něm si dal dva panáky tequily a následně usedl na motorku. Přitom jej spatřil policista, který ho následně zatkl a do hlášení pak napsal, že Springsteen „měl skelné oči“, „byl z něj silně cítit alkohol“ a neobstál v testu střízlivosti. Podle policisty se při chůzi „viditelně kymácel dozadu a dopředu“.

Dechovou zkoušku ale odmítl, což ze zákona může a i kdyby to udělal, soud k dechové zkoušce nemůže kvůli precedentům přihlédnout jako k důkazu. Když se pak podrobil krevnímu testu, měl v krvi pouze 0,2 promile alkoholu, což je čtvrtina povoleného množství ve státě New Jersey. Soud tedy obvinění z jízdy pod vlivem alkoholu pochopitelně smetl ze stolu a za popíjení na veřejnosti mu vyměřil pokutu 500 dolarů (cca 10 650 Kč) a přidal úhradu 40 dolarů (860 Kč) soudních výloh. Springsteen v reakci na to soudci řekl: „Myslím, že jsem schopen to zaplatit okamžitě, vaše ctihodnosti,” což nevíme, zda mínil jako žert.

Pokud se vám to zdá celé trochu podivné, nejste sami - někdo tu očividně nemluví pravdu. Buď se tedy policista rozhodl po známém zpěvákovi „vozit” a do protokolu zapsal věci, které se nestaly, nebo si Springsteen nějak zařídil, že krevní zkouška vyšla v jeho prospěch. Není dost dobře možné, aby měl 0,2 promile alkoholu v krvi a současně ztrácel rovnováhu. Ať už se stalo cokoli, rozhodnutí soudu je definitivní, Springsteen je z hlediska řízení pod vlivem alkoholu považován za „čistého“, a tak reklama Jeepu znovu zamířila online. Vidět ji můžete níže.

Reklama Jeepu s Brucem Springsteenem je znovu online. Kontroverzní vynechání Horního poloostrova Michigenu v ní zůstává, jakkoliv americká automobilka měla dost času, aby dva sporné záběry digitálně upravila a přitom zbytek snímku nenarušila. Foto: Jeep

Zdroj: AP

Petr Prokopec