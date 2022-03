Souboj dvou nejrychlejších SUV světa nejlépe ukazuje, kam až zašla absurdita vývoje posledních let včera | Petr Miler

Dovolte nám použít toto slovo, neboť je na jednu stranu fascinující, co tato auta dokážou. Na tu druhou ale nelze nepozvednout obočí nad absurditou „autobusů” schopných dynamiky supersportů let nedávno minulých.

Moderní SUV jsme si nikdy neoblíbili, navzdory jejich široké popularitě nám přijdou poněkud zbytečná. Na jednu stranu nemáme nic proti autům schopným pohybovat se mimo zpevněný povrch, to je jistě něco, co se může hodit, na tuto možnost ale naprostá většina moderních SUV dávno rezignovala. Staly se z nich obvykle jen velké a těžké oběti své vlastní image, které jí nijak nedostávají svými reálnými schopnostmi.

Typické moderní SUV je auto, které nenabízí jedinou funkční přednost oproti hatchbacku nebo kombíku srovnatelné třídy, pokud tedy nastupování jako do krmelce nepovažujete za „funkci”. Jen jinak působí, čemuž obětují krátko- i dlouhodobou provozní efektivitu, jízdní vlastnosti, dynamiku, ovladatelnost a vůbec příjemnost pro posádku. Neboť pohybovat se zatáčkami tak vysoko nad těžištěm znamená větší vystavení odstředivým silám. A aby SUV tento efekt minimalizovala, mají obvykle relativně tvrdě naladěné podvozky, což jde proti komfortu pohybu po horších silnicích.

Čest výjimkám, které si zachovávají alespoň hrstku oněch terénních dovedností, pak lze hovořit o obchodu něco za něco. Ale obvykle jsou SUV pro zdravý rozum jen ryzí prohrou, neboť skutečně nepřináší jedinou reálnou přednost a k tomu si za to nechávají zaplatit. Ještě jinou kapitolou jsou pak jejich výkonné verze.

Ty posouvají celou absurditu ještě dál, současně ovšem nelze nežasnout nad tím, co dovedou. Jsou to opravdu pozoruhodně rychlá a navzdory své hmotnosti, výšce a fyzické velikosti překvapivě použitelná auta. Svým menším a nižším sourozencům se nevyrovnají, přesto si člověk při jízdě s nimi musí klást otázku, jak by asi fungovaly „normální” modely, kdyby jim při vývoji byla věnována stejná péče. Automobilky pochopitelně investují hlavně do vývoje toho, co se prodává. A to jsou dnes primárně SUV, jakkoli se s tím nesmiřujeme snadno.

Kam až jistá absurdita tohoto vývoje zašla, vám nejlépe ukáže přiložené srovnání dynamiky z dílny britského Carwow. Mat Watson tentokrát vytáhl na letiště Lamborghini Urus, tedy svého času nejrychlejší SUV světa, které postavil proti Astonu Martin DBX 707, novému králi této zvláštní kategorie aut. Je to 650 koní proti 707 koním a 850 Nm proti 900 Nm, ovšem také 2 220 kg proti 2 245 kg. To jsou pozoruhodná čísla sama o sobě, přidejte si k tomu dost prostoru, hromadu luxusu a navíc vodou smáčené letiště a nemůžete si myslet, že výsledek bude nějaká dechberoucí dynamika. Ale je.

Tahle auta jsou tak rychlá, že se obě vejdou i za takových podmínek do 12sekundového času na čtvrtmíli, což je prostě bláznivé. S výsledkem vás nebudeme napínat, Aston Martin osvědčil svou pozici nové jedničky a Urus ve všech dynamických disciplínách jasně poráží, jen na brzdách je horší. Na jednu stranu opět fascinující, zvlášť s benzinem za 50 korun za litr nám ale něco takového přijde být poněkud absurdním vyvrcholením vývoje posledních let. Ovšem kdo chce kam...

Absurdně rychlé Lamborghini Urus... Foto: Lamborghini



...bylo zjevně skutečně pokořeno ještě absurdněji rychlým Astonem DBX 707, jak můžete vidět níže. Můžeme se jen znovu zeptat, kam až tohle zajde. Foto: Aston Martin

Zdroj: Carwow@Youtube

