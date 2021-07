Srovnání s tanky z druhé světové ukazuje, jak absurdně velkými se stala moderní auta

Při pohledu na některá moderní auta lidé říkají, že jsou jako tank. Může to působit jako nevinná hyperbola, ale není tomu tak, některé moderní vozy jsou s tanky z druhé světové války velikostně skutečně srovnatelné.

Každá mince má dvě strany, což bezezbytku platí také v automobilové branži. Na jedné straně tak můžeme ocenit, že auta se stala většími. Díky tomu jsou bezpečnější a není problém s nimi přepravit kdykoliv a kamkoliv jak celou rodinu, tak její zavazadla. Nicméně ze stejného důvodu budete třeba na okreskách prožívat chvíle nervozity, když se blíží jiný vůz z protisměru, o stísněných městských uličkách či parkovacích domech ani nemluvě. S většími rozměry aut se zkrátka zmenšuje prostor, na kterém můžete manévrovat.

Na toto téma se momentálně zaměřil Andy Arthur, který porovnal Ford Ranger Wildtrack s tankem M4 Sherman. Takové srovnání může na první pohled působit až směšně, přeci jen legendu druhé světové války máme všichni nejen díky snímku Fury zafixované jako obrovské monstrum, do nějž se vejde Brad Pitt a další členové posádky. Stejně jako ohromné množství munice. Pick-up modrého oválu pak bereme sice jako velké auto, ovšem pořád jen jako auto. Tedy jako mnohem menší dvoustopý prostředek.

Jak se nicméně ukazuje, Ranger již délkou M4 Sherman pomalu dorovnává. A pokud bychom jej srovnali s menším tankem M22 Locust, pak dokonce hraje prim. Ač tento válečný stroj působí jako obr, ve skutečnosti nemá na délku ani čtyři metry. U většího modelu se pak délka pohybuje mezi 5,84 a 6,27 metry, což bez problémů dorovnává (a vlastně nejen to) Ford F-Series. V případě největších variant je totiž možné počítat s délkou až 6,36 m. Sherman tak rázem hraje druhé housle.

Větší pick-up modrého oválu do svého širšího srovnání zasadili kolegové z Jalopniku. Přidala i další moderní vozy a také další tanky jako nám známý T-34 a výsledky jsou až depresivní - hned několik moderních vozů se vyrovná či překoná několik tanků z nejhoršího válečného konfliktu historie lidstva.

Podle nás je to až absurdní, zvláště u aut, která byla velká již dříve a dalším zvětšováním kolikrát nepřidávají víc než ony vnější rozměry. Ty totiž bůhvíproč prodávají, lidé asi chtějí mít i na kolech většího „kašpárka” než soused. Ostatně se podívejte, jak majitelé používají auta jako BMW X7 nebo Mercedes GLS, i to jsou tanky svého druhu.



...dokonce více než tank M4 Sherman. Foto: BonesBrigade@Wikimedia Commons, CCA 3.0 Attribution-Share Alike



S někdejšími tanky je nicméně možné srovnávat více současných aut. Grafika: Autoforum.cz, Data: Mercedes Streeter

I saw a tweet yesterday about how an SUV was "as big as a Sherman tank", and I wasn't sure it was, so I decided to find out. The answer is "not quite. But getting there". pic.twitter.com/5RWTzuoOBR