Stále ještě dostupné auto upravené na 625 koní ukázalo svou rychlost v běžném provozu

Není to vyložená láce, uvážíme-li ale jeho dynamiku schopnou bez potíží alespoň vyrovnat většinu moderních supersportů za 5, 6, 7 a více milionů Kč, je poměr dynamiky a ceny bezkonkurenční.

Kdo by nechtěl rychlé auto? Z nadšenců snad každý, nicméně i lidé, které automobily neberou tak moc, jako třeba nás, obvykle rádi okusí mohutné zrychlení, je to něco jako horská dráha. Problém je, že zatímco takové touhy budou vlastní spoustě lidí, možnost si takový vůz dovolit má jen málokdo.

Budeme-li se bavit o strojích nabízejících udržitelnou dynamiku - tedy ne elektromobilech, které sice umí mohutně zrychlit, ale skutečně rychle dokážou jet jen pár desítek kilometrů, než jim na dlouho dojdou akumulátory - je opravdu bleskově zrychlující vůz až za hranici 300 km/h otázkou mnoha milionů korun. I jako ojetý. Potřebujete alespoň něco jako poslední Audi R8, relativně moderní Ferrari, Lamborghini, některou z novějších generací Porsche 911 Turbo a podobné stroje, abyste poznali stovku okolo 3 sekund, dvoustovku okolo 20 a třístovku někde poblíž půlminutové mety. To všechno jsou ale auta za 3 miliony a víc, pokud nemají být nabouraná ojetá tak moc, že už stejně nebudou s to takovou dynamiku spolehlivě servírovat.

Přesto existuje cesta, jak se k opravdu bleskově zrychlujícímu, odolnému a relativně dostupnému autu dostat. Jde o nejmenší Audi z rodiny RS - na videu níže uvidíte v akci model TT RS, prakticky to samé ale dokáže technicky totožné Audi RS3 stejné generace. Tahle auta mají z výroby pohon všech kol, velmi odolnou verzi automatu DSG a především pětiválcový motor 2,5 turbo s výkonem až 400 koní. To samo o sobě je posouvá velmi blízko supersportovním modelům a přitom i perspektivní ojeté kusy dnes začínají pod 1 milionem Kč. Co je ale ve zmíněném kontextu důležité - lze je relativně snadno a bez zásadního negativního vlivu na životnost upravit.

Na vlastní kůži jsme poznali RS upravená na výkony o několik set koní vyšší, které přitom pracovala stále s původními „vnitřnostmi” motoru a převodovky. Někam mezi 450 a 500 koní se lze dostat i jen softwarově, jakmile sáhnete na sání, turbo a další elementy, můžete pomýšlet na výkony ještě podstatně vyšší. Už suma okolo 100 tisíc Kč za úpravy tak z těchto vozů udělá pořádné rakety a to na videu níže má 625 koní.

To je skutečně hromada výkonu, zvláště v balení prťavého TT RS. Jak auto jede, můžete vidět sami, rozjede se na Autobahnu s lehkostí až na 317 km/h tachometrové rychlosti a asi 312 km/h dle GPS. To je rajón nejlepších supersportů, stejně jako akcelerace - ze 100 na 200 se auto dostane kolem 6 sekund, ze 100 na 300 za asi 23 sekund. Akcelerace na stovku nebude problém pod 3 s, vůz na to má všechno nezbytné. Když si vezmete, že tohle všechno můžete mít za nějakého 1,2 milionu Kč ve formě upravené, nepříliš opotřebnované ojetiny, je to kouzelný poměr dynamiky a ceny. Třebaže sama ceny absolutně nízká pochopitelně není.

