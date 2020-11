Stará Lada Niva na sprintech zkazila den všem, neporazila ji ani upravená Audi před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: AvtoVAZ

Když někdo dorazí na sprinty se starou, skoro sériově vyhlížející Ladou Niva, pomyslíte si leda něco o recesi. Jenže i takové auto může být tak rychlé, že mu nestačí vůbec nikdo.

Lada Niva, brzy snad už skutečně jen Niva, je legenda. Ovšem lesů, vod a strání, nikoli sprinterských klání. Vidět takové auto v místech, kde se mnohasetkoňové bestie utkávají na 400 či více metrech v závodech ve zrychlení je rarita, neboť tento stroj je rád, když na stovku zrychlí za méně než 20 sekund. Ve sprintech se dnes ale soutěží spíše o to, kdo zrychlí za méně než 10 sekund - na čtvrtmíli. Koncová rychlost v takové případě bezpečně přesahuje 200 km/h.

O to větší překvapení muselo být, když se až na pár detailů sériové vyhlížející Lada Niva s nápisem „NivaTurbo” na jedněch sprintech na letišti objevila. Bylo jasné, že tohle auto není úplně obyčejné, už ten nápis, kola s pneumatikami nebo výfuk čouhající skrz kapotu... Přesto by asi málokdo řekl, co ve skutečnosti dovede.

O jeho stavbu se postarala polská firma VTG z popudu Ukrajince Olega Vorvula. VTG už dříve proslulo šílenými stavbami a tato drží basu se svými předchůdci - během půl roku vzniklo kompletně překopané auto s přeplňovaným osmiválcem LSX o objemu 6,3 litru od Chevroletu pod kapotou. Podvozek je částečně z Mitsubishi Lancer Evo, částečně je specifickou stavbou a výkon míří na všechna kola přes třístupňový automat TH400.

Kolik toho výkonu je? Nejprve šlo o 850 koní, zákazník ale nebyl spokojen. Později bylo vozu naměřeno 1 080 koní a 1 232 Nm na brzdě, nyní se hovoří až o 1 500 koních. Buď jak buď, auto je rychlé jako čert, čtvrtmíli zvládá hluboko po 9,5 sekundy (níže kolem 9,3 s koncovou rychlostí pohybující přes 240 km/h) a na sprintech vytírá zrak všem. Můžeme vidět řadu jejích klání, ani zjevně upravená Audi RS6 nebo RS3 ji zdaleka nestačí a po závodě je v podstatě už v momentě, kdy Niva doslova odskočí z místa.

Podívejte se sami na více na videu níže, je to zjevně propracovaná stavba. Kolik něco takového stojí, nemáme zprávy, o levný špás ale jistě nepůjde. Ty překvapené pohledy soků na závodech ve sprintu ovšem musí být k nezaplacení.

Lada Niva je to poslední auto, na které byste si vsadili v závodech ve sprintu, i podobně vyhlížející černý stroj ale může vítězit. Ilustrační foto: AvtoVAZ

Zdroj: Car and Life@Youtube přes Jalopnik

Petr Miler