Stažená reklama Citroënu na novou C4 ukazuje absurdní upjatost současného západního světa

Není to ani moc chytrá, ani moc nápaditá reklama. Za normálních okolností by to byl jeden z mnoha reklamních braků, které proletí éterem a nikdo si na ně po chvíli nevzpomene, tento ale nejprve obletěl svět a poté musel být stažen proto, že prý velebí narušování soukromí a sexuální harašení.

V říjnu roku 2017 začala média po celém světě informovat o sexuálních útocích, jichž se měl dopustit hollywoodský producent Harvey Weinstein. Ten byl nicméně jen špičkou ledovce, neboť s obviněními proti mnoha dalším lidem z filmové branže přišla řada hereček. Odstartovalo tak hnutí Me Too, které se snažilo poukázat na závadné chování mocných mužů, jak se ale záhy ukázalo, k tomu docházelo nejen z jejich strany. Herečka Asia Argento, která se stala tváří celého hnutí, byla v roce 2018 obviněna ze sexuálních útoků na herce Jimmyho Bennetta.

I přes tento vývoj se ale západní svět stal na jakékoli projevy podobného chování ze strany mužů až přespříliš citlivý. Nechápejte nás špatně, rozhodně nepovažujeme za vhodné či jakkoli přijatelné, aby kdokoli kohokoli jakýmkoli způsobem obtěžoval, je ale třeba najít rozumné hranice skutečně problematického a nespatřovat zlo v jakémkoli dobře míněném náznaku zájmu o druhého. Však bez toho by se nikdo s nikým pořádně neseznámil.

Bohužel, část společnosti je v tomto ohledu absurdně upjatá, o čemž se nejnověji mohl přesvědčit Citroën a mateřský koncern Stellantis v souvislosti s reklamou na nový model C4, s níž vyrukoval v Egyptě. Jeho hlavní postavou je egyptský popový zpěvák Amr Diab, který dodnes netuší, proč se i proti němu vzedmula vlna odporu.

Celý reklamní spot je v podstatě bezduchou reklamou stavící na tom, že sympatický muž v atraktivním autě potká na přechodu ženu a je z toho láska snad na celý život. Nevíme, jestli se to někdy reálně stalo, ale je to jedno, takový leitmotiv mělo už asi 500 reklam na cokoli a pokud u této nebudete valit oči smíchem, možná usnete nudou. Její část se ale stala takovým jablkem sváru, že Stellantis reklamu raději stáhl (a níže ji můžete vidět díky jejímu vystavení na profilu Amra Diaba, který skutečně dodnes nechápe, čím se provinil).

Celý problém spočívá v oné pasáži, v níž zpěvák zastaví na přechodu, přes který kráčí žena. Ta se mu zalíbí natolik, že použije kameru ve zpětném zrcátku k tomu, aby si ji zvěčnil. Automobilka tím chtěla dát najevo elektronickou vyspělost C4, která dovoluje spojení pevně instalovaných kamer s chytrým mobilem a následnou práci s nimi právě přes toto rozhraní. Následně se již dvojice jen oddává romantickým výletům, jakkoliv ze závěru videa vychází najevo, že Diab si vlastně pohádkový děj nejspíše jen vysnil. Máme zde tedy podivné a možná i nepochopitelné sdělení, ale že by bylo pobuřující?

Jak nicméně vyplynulo z komentářů na Twitteru, přesně to si spousta lidí myslí. Diab se prý ženy nezeptal na povolení, zda ji může vyfotit - už to je bráno jako porušení soukromí a první krok k sexuálnímu obtěžování. Ano, fotit si někoho jen tak je možná neslušné, ale jsme v reklamě, která ukazuje elektroniku vozu, měl snad zpěvák vystoupit a říci: „Slečno, mohu si Vás vyfotit?” To by bylo teprve tragikomické. Následně je Citroënu a Stellantisu vyčítáno, že pozdějším vyobrazením romantických scén podporuje toto „predátorské chování” jako cestu k úspěchu u žen.

Pusťte si klip sami a zvažte, zda na vás takto působí. Podle nás je to nevinný, pozitivní, až nemístně sladce ztvárněný spot, ve kterém se muž za nějaké situace seznámí se ženou a pak jsou oba šťastní. Kdyby další scény ukazovaly, jak ona dáma trpí pod bičem otrokáře, je to jiná, ale o nic takového tu nejde ani náznakem.

Stesky nad narušováním soukromí pak vyznívají obzvláště nesmyslně v době, kdy jsme sledováni téměř na každém kroku bez jakéhokoli povolení veřejnými i soukromými institucemi. Kde dnes není kamera? Jsou prakticky všude - na ulici, v obchodě, u čerpací stanice, všude. Jen v Londýně je tak člověk každý den v průměru zachycen třemi stovkami z nich, aniž by k tomu poskytl jakýkoliv souhlas. V tomto případě je ale vše omluveno bezpečností publika, byť se již mnohokrát ukázalo, že tyto systémy jsou zneužívány.

Dnešní západní společnost je tak nejen absurdně upjatá, ale také mimořádně pokrytecká. Byť znovu říkáme, že jakékoli nekorektní vztahy dvou osob jakéhokoli pohlaví jsou nám proti mysli. Nemáme ale pocit, že by tímto klipem došlo k nabádání k čemukoli závadnému, je to prostě jen hloupá reklama.

