Superluxusní jachtu za 2,7 miliardy už roky nikdo nechce, teď se na ní vyřádili vandalové

Osmdesátimetrová jachta dokáže uchvátit už svým vzhledem, ještě více pak ohromí luxusem na palubě či hračkami v podpalubí. Spíše než bohaté zájemce ale v poslední době vábila vandaly, kteří se na ni řádně podepsali.

Automobily jsou sice naší prioritou, obecně nás ale fascinuje vše, co se pohybuje, a to na souši, v oblacích i po vodě. Aktuálně naši pozornost zaujala osmdesátimetrová jachta Elements, která byla postavena již v roce 2019 tureckými loděnicemi Yachtley. Od té doby nicméně hledá stálého majitele. Za cenu 112 milionů Eur (bezmála 2,7 mld. Kč) však dosud nikdo neměl zájem. Nově pak společnost Camper & Nicholsons International, která má prodej na starosti, nejspíše bude muset jít s cenou dolů. Prozatímní nepříliš úspěšné životní etudy totiž korunovala třešinka na dortu v podobě vandalismu.

Než se nicméně budeme věnovat nedávným událostem, musíme se vrátit o pár let zpátky. Stavbu jachty si totiž původně zadal anonymní klient, který nicméně namísto převzetí od dohody vycouval. Na jeho místo pak nastoupil šejk Fahad Al-Athel, který je znám jako sběratel ultra drahých hraček, tedy nejen jachet, ale také soukromých tryskáčů. Pod jeho společnost Fal Holdings přitom spadají i ony loděnice Yachtley, jachtu Elements tak šejk v podstatě prodal sám sobě. I proto ji ihned nabídl k prodeji.

Proč o loď dosud nikdo neměl zájem, je otázkou. Pozornost publika si totiž poutá už jen samotná koncepce, kdy apartmá majitele je usazené na privátní palubě, kam nemá nikdo nepovolaný přístup. Tuto část jachty lze navíc kompletně separovat od zbytku, kde klidně můžete pořádat bujarou party, ovšem vaše soukromí nikdo nenaruší. I v takové chvíli si nicméně můžete užívat, a to v privátním vyvýšeném bazénku. Mobilitu pak obstará přímý přístup k helipadu.

Jachta celkově pobere 24 lidí, kteří si mohou užívat soukromého kina, plně vybaveného fitness centra či soukromých lázní se saunou. Nechybí pochopitelně ani venkovní a vnitřní jídelna, stejně jako několik barů. Součástí je přitom i šéfkuchař, nechybí ovšem ani lékař či lékařský pokoj. Dále lze zmínit knihovnu, pánský klub či garáž, do které se vejde nejen limuzína, kterou můžete užívat v přístavech, ale rovněž vodní skútry a další hračky, jež využijete během plavby.

Elements je poháněna motory MTU, které zvládnou vyvinout nejvyšší rychlost 18,4 uzlu (34 km/h). Pokud se nicméně jachta pohybuje cestovním tempem 14 uzlů (26 km/h), dosahuje její akční rádius vzdálenosti 8 tisíc námořních mil (14 816 km). Pokud byste tedy natankovali nádrže až po okraj, můžete se bez problémů vypravit třeba z Londýna do New Yorku. Přitom vám zbude palivo nejen na cestu zpátky, ale i na kompletní výlet podél celého východního pobřeží USA.

Ať jste tedy sebenáročnějším požitkářem, jachta vám má co nabídnout. Vskutku proto nechápeme, proč ji dosud nikdo nekoupil. Šejk Al-Athel mimo to nabízí i pronájem, jenž má pomoci hradit nemalé náklady na údržbu. Jak jsme pak zmínili již na úvod, ty naneštěstí vzrostou. Francii totiž v nedávné době zachvátila série nepokojů, neboť vláda se rozhodla navýšit věk odchodu do důchodu. S tím sice jachta sama nemá nic společného, obyčejné lidi ale dráždí. A tak se však stala terčem útoku.

Vandalům nestačilo pouze házet na trup a palubu shnilé ovoce a zeleninu, posléze přidali i zapálené světlice. A aby toho nebylo málo, došlo jak na použití barvy a počmárání boků. Na něco takového by v Saudské Arábii nejspíše bylo odpovězeno střelbou, ve Francii budou rádi, když najdou pachatele. Šejk tak vlastně ještě může být rád, že jachta nešla ke dnu. I když, pokud je dobře pojištěná, mohl by ji tímto způsobem vlastně „prodat”...

Jachta Elements je překvapivě již od roku 2019 na ocet. Nově se navíc stala terčem útoků stávkujících Francouzů, přestože ani ona, ani její majitel nemají s důchodovou reformou nic společného. Foto: Camper & Nicholsons International, tiskové materiály

