Daleko nejlevnější VW Golf VII v prodeji je jen 4 roky starý kombík, lákadlo pro české bazaristy před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Gebraucht und Gekauft, publikováno se souhlasem

Kdo říkal, že na dnešním trhu není možné koupit zánovní ojetinu levně? Tohle je jen čtyři roky starý exemplář bazarové modly, úsporné verze Golfu Variant se slušnou výbavou a automatem. Jen se trochu projel. Trochu víc.

V současné době na nás ze všech stran srší zprávy o tom, jak auta nejsou a pokud jsou, nejsou levná. Je to bohužel pravda, pořád ale existují možnosti, jak „porazit trh”. Stačí jít po modelech, které většina lidí z nějakého důvodu míjí - často to nemusí být špatná auta, třeba jen nejsou hezká, trendy nebo z jiných příčin nepatří mezi vyhledávaná.

Obvykle půjde o specifické verze dražších vozů, najít v prodeji levný ojetý Golf sedmé generace, tedy jedné z největších tuctovek evropského trhu s ojetinami, se zdá nemožné. Však je jedno, jestli jde o nevybavený 1,2 TSI nebo našlapané vrcholné R, lidé v určité míře berou vše. Vůz, který vám ukážeme dnes, ale je Golf, je to žádaný kombík, jen čtyři roky starý, v zajímavé verzi pro spořivé a dokonce se slušnou výbavou včetně automatické převodovky. A nejenže není drahý, je to daleko, daleko nejlevnější Golf VII v evropském prodeji - tak levný, že druhý nejlevnější je o desítky tisíc dražší a dokonce i řada exemplářů šesté generace stojí více.

Má to nepřekvapivý důvod, na první pohled ale na autě není moc vidět. Zvenku se najde pár bouchanců, jinak vůz ale nevypadá, jako by měl nějak zvlášť těžký život. Jenže měl - od roku 2017 najel 482 tisíc km a i když vezmeme v potaz, že v provozu je od února toho roku, znamená to více jak 105 tisíc km najetých každých 12 měsíců, 8 763 km najetých každý měsíc, 2 190 km najetých každý týden včetně víkendů a svátků a přibližně 461 km ujetých každý pracovní den v Německu za tu dobu. Wow, víc se k tomu říct nedá.

V interiéru je opotřebení patrnější, ale v podstatě jen na volantu - látkové sedačky přestály i takový zápřah se ctí, jakkoli zánovně nevypadají. A podle prodávajícího tento vůz, který sloužil po ony čtyři roky s pravidelným servisem dopravní firmě, přestál tuto zátěž bez ztráty květinky. Motor 1,4 TGI, tedy na zemní plyn továrně upravená verze s výkonem 110 koní, která zvládne stovku za 11,5 sekundy, rozjede se až na 195 km/h a i díky automatu DSG slibuje levný provoz, by měl nadále nabízet parametry blízké těm původním.

Na palubě je navigace, klimatizace, vyhřívaná sedadla, adaptivní tempomat... Krom ujetých kilometrů je to skutečně zajímavé auto, cena 6 990 euro, tedy asi jen 177 tisíc Kč, se veškerou najetou kilometráž hrdinně snaží vykompenzovat. Nevíme, jestli je to proto zajímavá koupě, asi ne, skoro půl milionu km je přes veškerou péči stále hodně. Ovšem už vidíme upřené pohledy českých bazaristů posedlých stáčením tachometrů, kteří si představují, co všechno by šlo s tímto autem udělat a za kolik ho třeba se 182 tisíci km prodat.

Tak pozor na to, až v nějakém českém bazaru uvidíte lákavý Golf VII Variant TGI s vyměněným volantem. A nebo ani to ne, majitel si přece potrpěl na ostrých prstenech...

Vskutku fascinující kilometry někdo „nalítal” za pouhé čtyři roky s tímto Golfem, aspoň ho prodává adekvátně levně - druhý nejlevnější kus této generace o několik let starší a přesto stojí o 1 tisíc euro víc. Foto: Gebraucht und Gekauft, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler