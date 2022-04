Ruští sportovci nedostanou svá BMW zdarma, je to další svérázný dopad konfliktu na Ukrajině před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Mikhail Metzel, TASS

Dění na Ukrajině má spoustu přímých i nepřímých dopadů, z nichž některé by vás možná ani nenapadly. Nejnověji se ukázalo, že Rusku nezbude než porušit tradici předávání BMW úspěšným olympionikům, otázkou ovšem je, koho to vlastně bude mrzet.

Pokud nás sledujete pravidelně, dost možná jste zaznamenali tradici předávání BMW úspěšným ruským olympionikům. Už několikrát jsme psali o tom, kolik a jakých aut Rusko svým reprezentantům dalo, naposledy loni v září šlo o 129 vozů řad X5 a X3. I když mezi Olympijskými hrami obvykle uběhnou nejméně dva roky, odložení her v Tokiu znamenalo, že další se konaly letos v zimě v Pekingu a Rusové opět sbírali medaile jako na běžícím pásu.

Nebylo jich tolik, kolik jich dostali v létě, 32 medailistů se mezi nimi ale přece jen našlo. Vzhledem k výše zmíněné tradici se dalo čekat, že si opět budou moci vyzvednou svou odměnu v podobě nových bavoráků zrovna vybraných typů, letos si ale mohou vyslechnout jen jedno slovo: „Ničevo!”

Zní to trochu krutě, ale není to tak, že by Rusko už sportovce nechtělo odměňovat. A není to ani tak, že by BMW nechtělo auta dodat. S ohledem na nastalou situaci a dění na ruském trhu s auty ale není reálné dostat do země ani takové množství vozů za obvyklé ceny, a tak ruský Fond pro podporu olympijského sportu rozhodl, že letos se auta rozdávat nebudou.

Tradice tím bude porušena poprvé od roku 2006 a jde tu skutečně v podstatě jen o peníze. I když ceníková cena BMW X5 xDrive30d, které měli dostat zlatí medailisté, začíná na 8 960 000 rublech, tedy asi 2,4 milionu Kč, nová auta se nyní nevyrábí a nedostatek nabídky šroubuje ceny dostupných exemplářů asi o polovinu výš. Reálně tak není nikdo, kdo by fondu dodat 32 aut za běžné ceny, natož pak s jindy obvyklou množstevní slevou.

Sportovcům to ale může být celkem jedno, místo aut dostanou peníze. A k nim další peníze - zlatí berou 4 miliony rublů, stříbrní 2,5 milionu a bronzoví 1,7 milionu. Když se k tomu připočte kompenzace za auto, dostanou až skoro 13 milionů rublů, tedy asi 3,54 milionu Kč. Vzhledem k tomu, že část z obdarovaných auta beztak hned rozprodávala, někteří budou i rádi. BMW bude asi za neuskutečněný prodej rádo méně.

129 rozdaných BMW loni v září mohlo být na dlouho poslední várkou aut, kteří takto ruští olympionici dostali. Letos aut není dost na to, aby je pro ně Rusko sehnalo za obvyklé ceny, a tak jim raději dá peníze. Foto: Mikhail Metzel, TASS

Zdroj: TASS

Petr Miler

