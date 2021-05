Tato smutná hromada orezlého šrotu se právě prodala za 2,7 milionu Kč, má totiž „příběh” před 3 hodinami | Petr Miler

A smutná je doslova, neboť nyní vypadá jako zhmotnělé připodobnění zasmušilých personifikovaných aut z ilustrovaných pohádek. Spojitost s šoubyznysem ale za hodnotou tohoto torza nehledejte.

Automobilový svět už před léty zasáhla sběratelská vášeň, která žene hodnotu čehokoli byť jen vzdáleně historicky významného do absurdních výšin. Není to přitom zase tak dlouho. Ano, ceněné veterány existovaly vždy, ale považte, že třeba ještě Ferrari F40 z konec 80. let po léta docela normálně padalo na ceně jako. Okolo roku 2000 jej bylo možné koupit jako ojetinu za částky okolo 200 tisíc dolarů, polovinu sumy kdysi požadované Ferrari za nový vůz. Dnes takové auto koupíte nejméně za desítky milionů a jakákoli podobná výjimečnost mezi novými sotvakdy padne na ceně, spíše naopak míří výše hned po odhalení.

Jen díky tomu se může stát, že se dnes za absurdní sumy prodávají i hromady šrotu, jako je ta na fotkách níže. Nechceme znít neuctivě, je to torzo skutečně výjimečného a svého času jistě parádního auta, dnes je to ale zkrátka šrot, o který se zasloužila jedna dávná nehoda a následných 25 let vcelku nedbalého garážování bez náznaku opravy. Majitel ale paradoxně udělal dobře, že auto neprodal hned - kdysi by změnilo majitele za drobné leda jako zdroj náhradních dílů, dnes stojí miliony jako základ „projektu”.

Informuje o tom aukční síň Bonhams, které se o víkendu povedl majstrštyk - prodala šrot za 2,7 milionu korun, tím bychom se asi chlubili též. Oním šrotem je Jaguar XK150 z roku 1960, svého času výjimečný sporťák, poslední iterace modelu XK, která byla technicky na špici, však měla - považte - dokonce i kotoučové brzdy. Pod kapotou se nacházel motor 3,8 R6, který ve verzi S dával až 265 koní. A otevřené provedení Drophead Coupé, jehož zbytky na fotkách vidíme, rozjel na stovku za 7,3 sekundy a dosáhl s ním maximálky až 214 km/h. V roce 1957, kdy tento vůz přišel na trh, to byl uragán.

Auto mělo do roku 1969 dva majitele, než jej toho roku koupil třetí, kterému zůstal až do konce jeho dnů. V roce 1996 s ním ale nezvládl řízení na mokré silnici, narazil do stromu a auto výrazně poškodil nejen zepředu. Proč vůz neopravil, není jasné, asi to ale při tehdejší hodnotě takových vozů nemělo valný smysl. Nicméně jej neprodal, ustájil v garáži, která nevypadá zrovna jako klimatizované lázně pro cenné sporťáky a nechal jej tam ve stejném stavu stát až do své smrti.

Vůz se nyní rozhodli prodat pozůstalí a byť byste mu už kvůli jeho kondici (v opravdu pěkném stavu není nic, co nezničila nehoda, zničily dekády stání) nehádali větší hodnotu, o víkendu se prodal za neskutečných 90 tisíc liber, tedy skoro 2,7 milionu Kč. Pozoruhodné, ale důvod je stále stejný - podobné stroje se prodávají za ještě mnohonásobně vyšší ceny a někdo věří, že když jej za dalších X milionů opraví, ještě na tom vydělá. A nejspíše se nemýlí - rez je patina, nehoda dobře zmapovaná historie a 25 let stání v garáži ve stavu vraku zajímavý „příběh”. Vítejte ve sběratelském světě roku 2021.

