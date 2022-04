Téměř úplně nejeté moderní BMW 3 s šestiválcem po 1. majiteli jde i dnes koupit za cenu Fabie 1,0 před 11 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Wagen-Träume-Fellbach, publikováno se souhlasem

Zní to příliš dobře na to, aby to byla pravda, ale je to pravda. Auto vlastnil jediný, dnes už 99letý muž, který s ním během svého vlastnictví mnoho nenajel. Přesto zvolil šestiválec a manuální řazení, teď je jeho svérázný mazel na prodej za zajímavé peníze.

Pro fanoušky BMW řady 3 nebyla generace E90 dlouho ničím atraktivním. Po ikonické E46 představovala ústupek téměř ve všech směrech, zejména pak co do kvality provedení a kvality jízdy. Z dnešního pohledu se tak ale nejeví.

Optikou současné nabídky značky to bylo vlastně ještě pravověrné BMW s jasnou převahou šestiválcových motorů v nabídce, obvykle se zadním pohonem a ručním řazením k dispozici téměř k jakékoli verzi. Po é-čtyřicetšestce ale zůstala v nabídce mnichovské značky taková prázdnota, že E90 prostě zůstávala mimo pozornost nadšenců - nebylo to tak komplexně promyšlené, kvalitní ani designově nadčasové auto. Dnes ale představuje přinejmenším poslední šanci mít v řadě 3 motor R6 bez turba.

Není to jediný důvod, proč ho chtít. V provedení před faceliftem je to už dostatečně moderní auto na to, aby bylo rychlé, spolehlivé a dostatečně vybavené, ale ještě ne „příliš moderní” na to, aby řidiči do jeho práce více mluvila, než aby ho poslouchala. Chcete-li bavorák ještě s hydraulickým posilovačem řízení, je to poslední šance, už s faceliftem é-devadesátky přišly pro nadšence nežádoucí elektrické posilovače.

Důvody zatoužit se tedy dnes najdou , problém tkví jen v tom, že už se přes 10 let nevyrábí, takže spolehnout se musíte na trh ojetých vozů. Takovou M3 E92 pořád ještě koupíte pěknou docela snadno, jenže stojí spoustu a stále více peněz - bez milionu v kapse na málo jetý exemplář bez hromady skrytých problémů ani nepomýšlejte. Skromnější nadšenec si ovšem vystačí i s méně talentovanými alternativami, jenže ty už se v dokonalém stavu nevídají léta. Níže ale jeden takový máte. Sice to není úplně ideální benzinový třílitr, ale šestiválec to je a ruční řazení má též.

Je to stříbrný sedan 325i, o kterém bychom řekli, že zestárl do krásy. Dobře, nádherné auto to pořád není, v záplavě kýčovitosti moderních designů ale vypadají najednou i Banglovy linie docela střídmě a vkusně. Podstatné je tu ale něco úplně jiného - stav. Je naprosto dokonalý, za což vůz vděčí hlavně tomu, že od své první registrace v roce 2005 najel pouhých 8 500 km v rukou jediného majitele. Ten se o svůj vůz dobře staral, vypadá prakticky bezchybně a má pečlivě vedenou servisní historii. A jeho první majitel s ním stěží kde řádil, vlastně s ním skoro nejezdil. Dnes je mu 99 let - koupi si v 82 letech nový bavorák s manuálem, to bychom chtěli umět.

Autu tak skoro není co vytknout. Raději bychom vám nabídli hezčí a i technicky zajímavější provedení s paketem M, ale u takových ojetin se člověk musí smířit s tím, co je. Navíc jde o slušně vybavený kousek se spoustou věcí, za které se v této době v Mnichově připlácelo - xenonová světla, automatická klimatizace, vyhřívaná sedadla, lepší rádio, ovládání na volantu... Označení 325i říká, že pod kapotou je řadový šestiválec o objemu 2,5 litru, který dává 218 koní. Není to tedy kdovíjaký silák a dlouhé převody manuálního šestikvaltu (už tehdy i u BMW, skutečně) mu nepomáhají, ale je to pořád řadová šestka se vší svou noblesou a pro běžný provoz i klidnější víkendové ježdění po okreskách naprosto postačí.

Dobrou zprávou se zdá být i cena. K mání je za 16 450 Eur, dnes rovných 400 tisíc Kč. Vysloveně levné auto to není, ale v dnešní době? Taková vzácnost, bavorák s R6 a manuálem ve stavu prakticky nového auta? Tolik peněz dáte za základní Fabii 1,0 s pár příplatky. Nemusí to být nezajímavá koupě, taková auta už asi nikdy nebudou, natož pak za 400 tisíc.

Tak zachovalo trojku E90 s tak jasnou historií už jsme dlouho neviděli. Nemá sice úplně ideální motor, benzinový šestiválec to ale je a jeho stav je od pohledu bezvadný. Foto: Wagen-Träume-Fellbach, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

