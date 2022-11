Všedně působící, 31 let starý ojetý hatchback se prodává za 1,2 milionu Kč? Není to vtip ani chyba včera | Petr Miler

/ Foto: Jorcar, publikováno se souhlasem

Tušíme, že tohle auto by naprostá většina lidí na ulici prostě přehlédla. A pokud by si jej někdo přece jen všiml, leda by si o něj opřel kolo. Velká chyba - ač na to ani v nejmenším nevypadá, je to velmi výjimečná a také velmi drahá věc.

Nissan Sunny N14 obecně neplatí za auto snů. Má legrační jméno, nudný a dávno zastaralý design a prostou techniku obvykle spojující malé čtyřválcové motory s předním náhonem. Ve své době to byl naprosto tuctový vůz a dnes si jej jako ojetý koupí snad jen někdo, kdo chce levnou a aspoň trochu spolehlivou náhradu autobusu. Nic proti takovým modelům, emoce ale v člověku zkrátka neprobouzí.

Zřejmě právě proto je verze GTi tohoto modelu tak málo známá a nedoceněná, i když šlo o jeden z nejlepších hot hatchů první poloviny 90. let. O tom se ale dočtete na více místech, občas člověk nějaký Sunny GTi na prodej potká a není důvod, aby byl nějak extrémně drahý, i když je ve velmi dobrém a kompletně sériovém stavu. Vůz na fotkách níže ale přijde na 49 500 Eur a prodávající nehodlá slevit ani o cent. To odpovídá 1,2 milionu korun, zbláznil se snad? Nebo si dělá legraci, přepsal se o nulu či dvě?

Nic z toho kupodivu není pravdou, dotyčný jen ví, co mu uvízlo mezi prsty. Jde totiž o Nissan Sunny GTi-R, homologační speciál pro rallyovou skupinu A. Kde má „standardní” Sunny GTi přední náhon a atmosférickou osmnáctistovku o 140 koních, nabídne GTi-R unikátní provedení legendárního dvoulitrového turba SR20DET o 230 koních a 284 Nm a čtyřkolku ATTESA. Tento vůz vznikal v letech 1990 až 1994 a s hmotností 1 220 kg zrychlil na stovku za 5,4 s, jako maximální rychlost je pak uváděna hodnota 232 km/h.

Na kompaktní hatchback z počátku 90. let jsou to až brutální čísla. Považte, že v roce 1991, kdy vůz na fotkách níže vznikl, BMW pořád ještě vyrábělo M3 E30 s atmosférickým čtyřválcem a stovkou za 6,5 sekundy. Sunny GTi-R by si M3 dal k svačině, přitom šlo o auto jiné třídy. Více srovnatelný Golf GTI měl tehdy 152 koní a stovku dával za 8,1 s, i vrcholná verze VR6 potřebovala na tuhle disciplínu 7,4 sekundy.

Sunny GTi-R se prodával ve dvou specifikacích, GTi-RA a GTi-RB. Ta první měla ve standardu elektrická okna, ABS a klimatizaci, byla to luxusnější, cestovní verze. GTi-RB tyhle komfortní prvky nedostala, stejně jako pár dalších zbytečností. Měla kratší převodové poměry a mechanický samosvorný diferenciál a vážila o 30 kg méně oproti RA. Byla to varianta připravená pro skupinu N v rallye - a také tam mnoho kusů jezdilo v rukou soukromých týmů s podporou Nissanu. Komě toho jezdily další, tovární GTi-R ve skupině A.

Celkem se během pětiletého produkčního cyklu údajně vyrobilo až 15 tisíc modelů Sunny/Pulsar GTi-R (mimo Evropu se Nissan Sunny jmenoval Pulsar). Není známo, jakou část tvoří verze RA a RB. Vizuálně tyhle varianty odlišné nejsou, dají se poznat pouze podle VIN, a před sebou máme Sunny GTi-RA, který je na prodej v Portugalsku. A je to kousek, jaký se nevídá, třebaže jeho nájezd má k nulovému daleko.

Jak jsme již zmínili, je z roku 1991 a má za sebou 91 tisíc kilometrů. Jeho výjimečnost spočívá už v tom, že je nejen přijatelně ojetý, ale také téměř zcela originální a velmi zachovalý. Vyrobeno mělo být jen asi 1 000 exemplářů GTi-R s volantem vlevo, takže jakýkoli z nich v podobné kondici je dnes velmi výjimečný. Jak na tom je mechanicky, budete muset zjistit sami, prodávající ale říká, že vše je v perfektním stavu.

Jestli je to za 1,2 milionu korun dobrá koupě, posuďte sami, na každý pád je to v tomto stavu naprostá rarita, která se nevidí. A také vzpomínka na minulost, která se optikou dnešní existence Nissanu zdá být skoro neuvěřitelná. Proto jsme vám ji také chtěli přiblížit.

Nissan Sunny GTi-R je opravdová vzácnost a dodnes rychlé auto, podle toho ovšem také stojí. Přes 1,2 milionu Kč za takto nudně vyhlížející třídvéřový kompakt s 31 léty a 91 tisíci km na tachometru je vskutku tučná suma. Foto: Jorcar, publikováno se souhlasem

Zdroj: Auto Compraevenda

Petr Miler

