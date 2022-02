Tesla dodala zákazníkovi další nové auto bez brzdové desky, prvotní „řešení” servisu je neskutečné před 4 hodinami | Petr Miler

Když se to stalo poprvé, příznivci Tesly zpochybňovali, že k tomu vůbec mohlo dojít. A pokud k tomu přece jen došlo, pak šlo jistě jen o izolovaný případ nesvědčící o ničem zvláštním. Ani jedno zjevně není pravda, neobvyklý navíc není ani šlendrián oficiálního servisu.

Člověk je tvor chybující a dokud auta budou dělat lidé - nebo budou procesy vedoucí k jich výrobě řídit lidé -, pak k omylům nepochybně bude docházet. Je za hranicí smysluplné efektivity jakékoli činnosti se všem chybám vyhnout, nakonec je přes veškerou snahu děláme i my. Když ale na nějakou chybu přijdeme, snažíme se zjistit její příčiny a upravit způsoby vzniku a kontroly článků tak, aby se neopakovala.

Něco takového by mělo fungovat všude, soudě dle roky trvajících problémů Tesly s kvalitou jejích aut si ale nejsme jisti, zda to funguje právě tam. A pokud ano, pak to rozhodně nepřináší kýžené ovoce. Zmiňovali jsme už nespočet případů, kdy i nadšení příznivci značky popsali své nové auto jako šmejd, a to nezřídka i v případě, kdy šlo o absolutní vrcholy nabídky v ceně několika milionů korun. Tesla navíc nejenže dělá pořád ty samé chyby kolem dokola (třeba problémy se spasováním karoserie i interiéru jsou už legendární), přidává také další a stále bizarnější projevy nedbalé montáže a nedostatečné kontroly kvality.

Jeden takový se objevil zkraje letošního roku, kdy jedna ze zákaznic značky po dodání auta zjistila, že na autě chybí jedna z brzdových desek. Tedy ona nezjistila přímo to, všimla si jen podivného zvukového projevu, když ale auto svěřila servisu, bylo jí řečeno, že velké, těžké a výkonné auto má holt hlučnější brzdy a dál se řeč nevedla. Teprve později s pomocí nezávislého mechanika poukázala na skutečný problém a přiměla Teslu k nápravě.

Někteří tomu nevěřili, další hovořili o případu, který se stane „maximálně jednou za 10 let”. Ani jedno z toho ale není pravda. Netušíme, kolikrát k něčemu takovému reálně došlo, další potvrzený případ ale pochází z Kanady, kde byl tamní klient značky jménem Alex konfrontován s tímtéž. Nešlo o Model 3, ale o Model Y, a protože brzdová deska chyběla na vnitřní straně zadní brzdy - a majitel nejspíše moc intenzivně nebrzdil -, nebyl zpočátku problém příliš patrný. Postupem času, zřejmě jak se třmen brzd dále zarýval do kotouče, se ale od zadního kola začaly ozývat stále horší zvuky, a tak se Alex obrátil na servis.

Tentokrát mu v servisu neřekli, že je všechno „v cajku”, chování techniků je ale znovu nepochopitelné. Ačkoli viděli, že na autě už delší čas chybí brzdová deska, viděli rozedřený kotouč i poškozený třmen, do auta jen - údajně kvůli nedostatku dílů - doplnili chybějící desku a nechali majitele s vozem dále jezdit. To je neuvěřitelný šlendrián a mohou jen děkovat bohu, že majitel brzdné schopnosti auta dále příliš nevyužíval. Není možné na autě nechat rozedřený kotouč a třmen - jsou to velmi namáhané díly, jejichž poškození může vést k nerovnoměrnému zahřívání a prasknutí některého z komponentů. S tímto poslat někoho na silnici? To je znovu neuvěřitelná nedbalost.

Naštěstí pro servis i majitele si na toto řešení začal záhy stěžovat sám vůz, prý kvůli nedostatku brzdové kapaliny. To je nepravděpodobné, že by se reálně stalo, mohlo ale dojít k jejímu přehřívání a toto byl výsledek. Auto tak skončilo v servisu podruhé, kdy majitel dostal náhradní Model S a posléze došlo k výměně kompletní zadní brzdy, pochopitelně v záruce. Konec dobrý, všechno dobré? Jak se to vezme.

Sám majitel není z věci bůhvíjak nadšený, třebaže říká, že zůstává značce nakloněn: „Tyto problémy ohrozily celou moji rodinu, mám dvě malé děti a velkého psa. Nás pět často jezdí v Tesle, protože důvody, proč jsme ji koupili, byly pohodlí, praktičnost a bezpečnost. Bezpečnostní faktor nás ale velmi zklamal a má důvěra byla bohužel narušena. Ačkoli to není v porovnání s ostatními lidmi tolik, doporučil jsem 12 dalším, aby si koupili Teslu kvůli mému nadšení. Ale v posledních dnech si říkám, zda sám dál věřím své vlastní propagaci Tesly. Tento problém mohl stát život někoho z mé rodiny, nebýt mé zvědavosti a možná čirého štěstí,“ řekl k věci Alex. Některé chyby je holt těžké odpustit a nedbalá kontrola brzdového systému - a k tomu i absurdní „řešení” problému ze strany servisu - patří mezi ně.

Tesla Model Y může být jakkoli zajímavým autem, pokud jej ale výrobce dodává bez klíčové části brzdového systémů a ještě není schopen problém rozumně řešit, je to na pováženou. Ilustrační foto: Tesla

