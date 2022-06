Tesla dodala zákazníkovi nové auto se třemi prasklinami karoserie, za opravu po něm chce 370 tisíc před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Je to už dobře zdokumentovaný výrobní problém, který by automobilka měla řešit na své náklady, Tesla ale zůstane Teslou. Z věci tak dělá problém kupce a chce po něm spoustu peněz za opravu. Ten se teď domáhá svých práv soudní cestou.

Není žádným tajemstvím, že Tesla má problémy s kvalitou. Není v tom pochopitelně sama, chybují i ostatní výrobci, k věci ale přistupují docela jinak. Třeba Mercedes momentálně svolává do servisů 1 milion aut kvůli možnému problému s brzdami. To je velký průšvih, a tak automobilka žádá majitele, aby s vozy vůbec nejezdili, i tím se ale - stejně jako většina ostatních - od Tesly liší.

Když se „normální” automobilka o podobném problému dozví, rozjede interní vyšetřování. A pokud obecný problém objeví, vyústí to právě v podobnou reakci. K problému se staví čelem, nezametá jej pod koberec a nedělá z něj chybu jiných. Pochopitelně to nevypadá dobře, když se o takových věcech v médiích mluví, jistě by ale vypadalo ještě hůř, kdyby někdo v takto vadném voze třeba zemřel. Nemluvě o finančních dopadech.

Tesla působí dojmem, že je jí něco takového úplně ukradené. Problémy přiznává jen v naprosté krajnosti. A pokud se nějaký objeví, skoro vždy ukazuje prstem na zákazníka. Je to krátkodobě jistě efektivní, z dlouhodobého hlediska o tom nejsme přesvědčeni. A někdy se to může nevyplatit i krátkodobě, pokud zákazník nepřijme roli chodící peněženky a nenechá s sebou vymetat.

Něco takového nejnověji ukazuje případ zákazníka z Německa, který si za 54 tisíc Eur (cca 1 333 000 Kč) koupil Teslu Model 3 Long Range. Vůz převzal v únoru loňského roku, jen krátce na to pak zamířil do pneuservisu kvůli přezutí pneumatik. V té chvíli si všimnul, že ve zvedacích bodech karoserie, lidově řečeno úchytech pro hever, jsou praskliny. Auto přitom sám nikdy nezvedal, stejně tak to nedělal dříve nezávislý servis, nikdo mu tedy od koupě nemohl ublížit. Na internetu následně zjistil, že není ani prvním, ani jediným, kdo se s takovým problémem potýká. Přitom se dozvěděl, že závadu způsobil robot ve Fremontu, o čemž Tesla dobře věděla.

Již toto by v případě jiných značek stačilo k tomu, aby se vám automobilka omluvila a vozidlo bezplatně opravila. Či vám dodala jiné, pokud by praskliny v karoserii nešly spravit. Servisní centrum Tesly ovšem takto nepostupovalo, místo toho vadu označilo jen za kosmetickou a dané partie pouze přelakovalo (!). S něčím takovým se majitel nepřekvapivě nehodlal smířit a proto automobilku oslovil znovu. Ta mu nicméně vzkázala, že nejde o problém, na který by se vztahovala standardní čtyřletá záruka, jako by si jej majitel způsobil sám.

To je ovšem nesmysl, v podmínkách Tesly se totiž přímo píše, že výrobce „napraví jakýkoliv defekt, ať se již jedná o materiál nebo zpracování“. Ničím jiným než defektem přitom praskliny v kovu nejsou. Přesto se ovšem nadále stavěla k zákazníkovi zády. Nakonec totiž uvedla, že oprava je možná jen pokud bude vyměněn i paket baterií. Po majiteli ovšem požadovala 15 000 Eur (přes 370 tisíc Kč).

Na platbu pochopitelně nedošlo, místo toho zákazníkův právník Christoph Lindner loni v září předal celou záležitost mnichovskému soudu. Zároveň také požádal o inspekci vozu nezávislou stranou. Na tu došlo v dubnu letošního roku, kdy specialisté od Dekry oznámili, že Tesla by rozhodně neprošla ani první technickou. Bez ní by pochopitelně nemohla na silnici. Kromě toho je otázkou, zda by se praskliny nezačaly rozšiřovat a nezpůsobily ještě větší problémy.

Tesla se zatím k nálezu nevyjádřila, dle Lindnera ale nejspíše zkusí napadnout tvrzení Dekry jako neopodstatněné. Pokud by totiž soud potvrdil, že trhliny v podvozku jdou na její konto, pak by musela přijít se svolávací akcí tisíců či dost možná i desetitisíců vozů, kterým by bylo třeba vyměnit pakety baterií. To by pochopitelně značku něco stálo, nemluvě o jejím kreditu. V té chvíli by image Tesly zas jednou utrpěla pár šrámů.

Případ pochopitelně budeme dále sledovat, momentálně tak už jen dodáme, že zákazník překvapivě nepožaduje navrácení peněz. Místo toho chce jiný Model 3, ovšem ne ten vyrobený ve Fremontu, nýbrž ten z Číny. Přitom i tamní auta mají problémy. Jejich majitelům se ale dostává lepší péče jen kvůli vládnoucí komunistické straně. Zákazník by si tak měl rozmyslet, zda opravdu chce setrvávat u značky, která si s ním dovolí takto jednat.

Kvalitativní potíže mají všechny značky, ovšem Tesla je umocňuje svým arogantním chováním. V době, kdy na trh míří stále více konkurentů, si tím jen podřezává větev, na které sedí. Foto: Tesla

Zdroj: Auto Evolution

Petr Prokopec

