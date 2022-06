Tesla mohutně vzplála po týdnech stání na vrakovišti, hasiči pro ni museli doslova vykopat bazén před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Metro Fire of Sacramento, CC0 Public Domain

Tento případ jen připomíná přehlížená rizika elektrických aut. K požáru došlo dlouho po havárii, při kterém navíc nedošlo ani vzplanutí auta, ani k viditelnému poškození baterií. A aby vůz nepředstavoval další riziko, musel do jámy plné vody.

Neříkáme to poprvé, proti elektromobilům jako takovým ale nic nemáme. Pokud po nich tedy kdokoli touží, v cestě mu stát nebudeme. Problémem je, že nejde o řešení pro všechny a za současného stavu techniky jím nikdy nebude. Přesto jsou tyto vozy všem vnucovány, i když jsou nejen hůře použitelné, ale také drahé, těžké, jejich baterie nejsou věčné a výroba elektřiny pro ně potřebné má k bezemisní hodně daleko.

Problémy tím přitom ani zdaleka nekončí, místo toho jsme pouze na počátku. Stále totiž není vyřešena třeba likvidace, případně recyklace starých baterií. V současné době se totiž ty, které dosloužily, převáží na nákladních lodí zpět do Číny, odkud ve většině případů dorazily. Míra emisí na jejich bedrech je tedy neskutečná. A to jsme ani nezmínili požáry, během kterých uniká do ovzduší velké množství chemikálií. To je však pouze část negativ, které jsou se samovznícením elektromobilů spojené. Tu další nám připomene incident, který se odehrál v americkém Sacramentu.

Hasiči z tohoto kalifornského městečka se totiž potýkali se vskutku pozoruhodným případem. Na vrakovišti znenadání vzplála Tesla, která tam byla přivezena již před dlouhými třemi týdny, pochopitelně po havárii. Během té ovšem nedošlo na požár, zprávy spojené s incidentem pak nezmiňují ani viditelné poškození baterií. I přes to všechno nicméně vůz s takovým zpožděním zachvátily plameny, které byly opravdu velmi intenzivní. Jak je patrné ze záběrů, z elektromobilu zůstala prakticky jen příď a přední náprava. Vše ostatní lehlo popelem.

Pro hasiče přitom bylo náročné požár zlikvidovat, nakonec tak museli na vrakovišti doslova vykopat bazén. Tedy jámu, do které byl vůz umístěn a zalit vodou. Vše zabralo více než hodinu, o množství spotřebované vody se pak jednotka ze Sacramenta snad raději ani nezmiňuje. Je navíc otázkou, zda to byla konečná, neboť baterie jsou opravdu velkým rizikem a na procesy vedoucí k samovznícení může dojít prakticky kdykoli, a to i opakovaně.

Hasiči nicméně uvádí, že nyní by situace již měla být plně pod kontrolou. Při incidentu pak nikdo nebyl zraněn, zejména proto, že Tesla byla zaparkovaná na volnějším prostranství, nikoliv poblíž dalších aut. V takové chvíli by totiž hrozilo, že se plameny rozšíří na další části vrakoviště. Za vším by přitom stál jeden elektrický vůz, jejichž produkce je oproti spalovacím autům spíše zlomková. Vskutku je tedy třeba se ptát, co se stane ve chvíli, kdy se bateriová auta rozšíří a budou jich plná parkoviště či vrakoviště.

Politici ale něco takového neřeší, místo toho pouze argumentují tím, že na požáry elektrických aut dochází méně častěji než v případě spalovacích vozů. To je dnes sice pravda, pojišťovny ale říkají, že to je dán jen zásadně nižším průměrným stářím těchto aut. A o četnost tu stejně nejde. Problematické je vše kolem, čemuž se nikdo pořádně nevěnuje, přestože na to hasiči upozorňují stále častěji. Nejspíše tedy bude třeba obětí, než zákonodárcům dojde, že nám pozvolna strkají hlavu do oprátek a ještě se navíc s úsměvem na rtech chystají k podkopnutí stoličky.

Požár Tesly na vrakovišti, ke kterému došlo tři týdny po havárii, jen potvrzuje, jak riziková elektrická auta jsou. Tomuto problému se ale politici bohužel nevěnují, byť představuje i problém pro čistotu ovzduší. Přitom právě snaha o jeho zlepšení má být hlavním hnacím motorem pro masovou elektromobilitu. Foto: Metro Fire of Sacramento, CC0 Public Domain

Crews arrived to our first Tesla fire. It was involved in an accident 3 wks ago, and was parked in a wrecking yard. Crews knocked the fire down but it kept reigniting/off-gassing in the battery compartment. Crews created a pit, placed the car inside, and filled the pit with water pic.twitter.com/Lz5b5770lO — Metro Fire of Sacramento (@metrofirepio) June 12, 2022

Zdroj: Metro Fire of Sacramento přes Carscoops

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.