Tesla se dál pokouší diktovat lidem, jak mohou a nemohou zacházet s auty, která jsou dávno jejich

Je vidět, že jakmile nějaká automobilka získá „elektronickou moc” nad vozy svých zákazníků, bude toho využívat nejen v souladu s jejich zájmy, ale i v přímém rozporu s nimi. Pakliže z toho může mít sama finanční prospěch.

Ještě před pár lety bylo naprosto normální, že jste si se svým vlastním autem mohli dělat vše, co uznáte za vhodné. Na mysli teď pochopitelně nemáme jakékoli nelegální aktivity, řeč je o prostém využití potenciálu vozu v jakémkoli smyslu těchto slov. Auto si totiž většina lidí nekupuje na pár dní či týdnů, ale minimálně na několik let. Je nicméně logické, že během takové doby se mění vaše požadavky. Zatímco tedy zpočátku můžete klást důraz třeba jen na prostor na předních sedadlech, po nějaké době je to naopak tažná kapacita.

Něco takového přitom šlo vyřešit poměrně snadno, jednoduše jste si zakoupili kterékoli z homologovaných tažných zařízení a „kouli“ jste si nechali nainstalovat, nebo jste si ji doma namontovali sami. Z pohledu zákona přitom byla jedinou podmínkou ona homologace a následný zápis v registru silničních vozidel.

Elektronizace aut ale mění mnohé. A výjimkou zjevně nemusí být ani připojení přívěsu, tedy alespoň v případě Tesly. Tato automobilka se totiž nově postarala o další kontroverzi, když řadu amerických a britských majitelů odstřihla od softwaru určeného pro tažení přívěsů. Důvod? Tažné zařízení, které si motoristé nepořídili přímo u Tesly, nýbrž právě u některé z nezávislých firem.

Na tento problém upozornili kolegové z The Drive, kteří zmapovali problémy Scotta Helmeho. Ten je majitelem Tesly Model Y, ke kterému pořídil mimotovární „kouli“. Když si poté chtěl dokoupit příslušný software, měl smůlu. Od zástupce automobilky se totiž dozvěděl, že nejprve musí na své náklady neoriginální tažné zařízení odstranit. Poté si může koupit to přímo od Tesly, která mu následně prodá i onen software.

Problémem nicméně je, že tovární „koule“ není na britských ostrovech k mání od června letošního roku. Podle zástupce značky za tím stojí nedostatek čipů, což je dnes už docela trapná výmluva. Pokud vás přitom zajímá, proč jsou zrovna u tohoto zařízení třeba elektronické obvody, je to dané obsahem balíčku - kromě samotné „koule“ je jeho součástí i veškerá příslušná kabeláž.

Jakmile přitom tovární příslušenství máte k dispozici, můžete sáhnout po softwaru, kdy tzv. Trailer Mode upravuje efektivitu nouzového autonomního brzdění. Stejně tak je i navýšena bezpečná vzdálenost od vpředu jedoucího vozidla, a zatímco takový tempomat zůstává funkční, v případě monitoringu jízdy ve zvoleném pruhu dochází na vypnutí systému. Tesla tímto reaguje na přidanou hmotnost, jenž může činit až 1 600 kg.

Originální příslušenství přitom není k mání ani na dalších trzích, v mnoha zemích jako třeba v Austrálii pak dokonce Modely S, X a 3 tažným zařízením ani osadit nemůžete. Tedy alespoň oficiálně. Od řady nezávislých firem si nicméně „kouli“ bez problémů můžete pořídit, dokonce výrazně levněji, než na kolik tažný balíček vychází přímo od Tesly. Po jeho instalaci se nicméně může stát, že přijdete o záruku.

S Teslami a elektromobily obecně je tak spojeno další omezení, ze kterého začíná vyplývat, že zákazník se pro výrobce stává citronem, který chtějí mačkat opakovaně až do poslední kapky při každé příležitosti, která se naskytne. A v tomto případě je to opravdu absurdní, protože Tesla svým zákazníkům fakticky znemožňuje připojit přívěs s odvoláním na to, že si „kouli“ měli koupit u ní, u když ji sama nemá fakticky k dispozici. A pokud tažné zařízení přesto použijí, hrozí jim ztrátou záruky. Je nyní otázkou, jak dlouho budou klienti podobné postupy automobilkám - nikoli jen Tesle - tolerovat. Každá trpělivost má své meze.

