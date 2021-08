Test srovnal auta na benzin a elektřinu se stejnými 490 koňmi a ukázal, co je rychlejší před 3 hodinami | Petr Prokopec

Elektrická auta už mnohokrát prokázala, že dokáží být mimořádně rychlá, ale ruku na srdce, kolikrát jste proti nim viděli stát stejně silného benzinového soka? Britové uspořádali srovnání vozů s totožnými 490 koňmi.

Je těžší kilo železa nebo kilo peří? Na tuto otázku v mládí dojela řada lidí a nachytat na ni můžete i dospělého. Spousta lidí totiž po jejím položení posílá logiku stanou a dává hlas železu, které je sice při stejném objemu těžší, ovšem pokud porovnáváte identickou hmotnost různých materiálů, těžké jsou logicky úplně stejně. Platí to nicméně také v automobilovém světě? To se rozhodl zjistit Mat Watson z Carwow, který se rozhodl proti sobě postavit dva naprosto stejně výkonné sedany.

Tento rozstřel je nicméně okořeněn skutečností, že do jednoho roku se postavila Tesla Model 3 Performance, zatímco v tom druhém najdeme upravený Mercedes-AMG CLA45 S. Máme tu tedy souboj elektrického a spalovacího ústrojí, v jehož případě nejspíše řada lidí bude ještě před startem favorizovat elektrický pohon. To je ve výsledku i pochopitelné, neboť elektromotory umožňují zátah prakticky od nulových otáček a dokáží ho skvěle zužitkovat, zatímco benzinové agregáty nejsou tak bezprostřední a dávkování jejich výkonu nemůže být až tak precizní.

Dopadlo tedy vše dle očekávání? Než se dostaneme k výsledku, v rychlosti zmíníme, že Tesla počítá se dvěma pohonnými jednotkami a tedy s pohonem všech kol, na který míří 490 koní a 660 Nm točivého momentu. Na povel přitom tuto sílu má jednostupňová převodovka, zatímco v případě Mercedesu lze počítat s osmistupňovou. Nechybí ani systém 4Matic, jenž původně mezi nápravy rozděloval 420 koní. Vůz ale prošel tuningem, načež nyní produkuje taktéž 490 koní a 660 Nm.

Po papírové stránce zde tedy máme vyrovnané soupeře, rozdíl je pouze v hmotnosti (1 675 kg versus 1 874 kg). A jak se ukázalo, právě ten stačí k tomu, aby výhoda elektrického motoru zmizela. Závody na čtvrtmíli s pevným startem jsou sice v prvních metrech v režii Tesly, jejíž ústrojí se dokáže lépe vyrovnat s mokrým povrchem a lépe odpálit z místa. Mercedes má problémy s trakcí i udržením přímého směru, úvodní zaváhání ale pak zvládá dotahovat a být sprint na 450 nebo 500 metrů, zvítězil by. Takto je v cíli o desetinu a necelou délku auta později.

Jakmile pak dojde na pružné zrychlení, situace se již obrací, zvláště poté, co Mat zapojí do hry závodní režim a předem zařazenou rychlost. Tesla sice pořád jede lépe v prvních desetinách sekundy, pak už se ale dívá Mercedesu na záda. Výsledek srovnání brzd pak bude dán nejspíše jejich stavem, nemáme před sebou tovární prezentační vozy ve špičkových stavech a nevěříme, že by za jiných okolností Mercedes zvládl zastavení z rychlosti 110 km/h o tolik později.

Jak je tedy vidno, často skloňovaná automatická nadvláda stejně silných elektrických aut není úplně odrazem reality. Tyto dva vozy jsou zcela vyrovnanými soupeři a spíše okolnosti (hmotnost, povrch, aktuální rychlost, jízdní režim apod.) rozhodují o tom, který je v tom či onom rychlejší. Inu, podobně jako kilo železa neváží víc než kilo peří, ani 490 koní z toho či onoho „těsta” není víc než 490 koní z jiného.

Tesla Model 3 Performance dokázala ve sprintu na čtvrtmíli pokořit Mercedes-AMG CLA45 S, ten měl nicméně navrch při pružném zrychlení. Při shodném výkonu jde o velmi vyrovnané soupeře, o vítězi v tom či onom klání rozhodují dílčí okolnosti. Foto: Automobilky

