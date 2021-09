Tisíce úplně nových aut od BMW už déle než 6 let chátrají na parkovišti aukční firmy dnes | Petr Miler

Je neuvěřitelně smutné to tak říci, naděje těchto aut na jakkoli lepší existenci se ale rozplývá. Situace má velmi specifické a ve výsledku obtížně řešitelné důvody.

Už jsme viděli spoustu míst, na nichž se i ve větším počtu nacházela více či méně cenná auta ponechaná po léta na pospas vlastnímu osudu, něco podobného jako v tomto případě se ale stěží mohlo stát kdykoli dříve. Už pohled na šest let opuštěné a přitom nikdy nejeté BMW M4 trhá srdce, takových aut se ale vedle něj nachází ještě dalších 2 995.

Jakkoli to může znít bláznivě, je to holý fakt. Na jediném místě se v roce 2015 sešlo 2 996 úplně nových aut od BMW (najdeme tu tedy krom bavoráků i Mini a Alpiny, ale to jsou všechno vozy BMW jako automobilky) a zůstávají na něm dodnes. Jejich budoucí osud je neznámý, už ten dosavadní si ale zaslouží pár krokodýlích slz.

Auta se nachází na parkovišti kanadské firmy ADESA ve Vancouveru, na které se dostala poté, co v únoru roku 2015 zasáhla přístav v Halifaxu sněhová bouře. To by samo o sobě až tak nevadilo, následkem této události byly ale vozy po delší čas vystaveny kontaktu se slanou vodou a automobilka se obávala, že je to mohlo poznamenat natolik, že je raději stáhla z oběhu.

Všech 2 996 aut tedy nikdy nedorazilo k zákazníkům a jako úplně nová byla odstavena na zmíněném místě. Podle zprávy automobilky je u Mini problém hlavně s „korozí kabelů startéru, která může vést k neschopnosti motoru znovu nastartovat”, u BMW a Alpin pak v tom, že „mazivo interních komponentů v tyči řízení mohlo být vystaveno vodě či soli, což může vést k nutnosti použít věší než normální sílu k tomu, aby auto zatočilo”.

Nezní to jako banální problémy, všechna auta ale jsou - a nebo aspoň v roce 2015 byla - i po oné smutné události pojízdná. BMW ovšem nechtělo riskovat, že se s následky zmíněných potíží budou muset potýkat nejen jeho zákazníci, ale z dlouhodobého hlediska i sama automobilka, která by mohla řešit vysoké množství nepředvídatelných reklamací. Stáhnutí z oběhu je tedy pochopitelné a korektní řešení, úplně ale nerozumíme tomu, proč jsou auta na stejném místě dodnes.

Automobilka se k tomu nevyjádřila, v její moci už totiž nejsou - náklad byl pojištěn a zasažené vozy připadly pojišťovně. Zákazníky to také nemusí zajímat, dostali se zpožděním jiné vozy. Zřejmě jde tedy o neschopnost pojišťovny se s použitelnými zbytky vypořádat s větší ctí - ADESA umí zajistit rozprodej vozů na náhradní díly, patrně je ale obtížné určit, které komponenty jsou v pořádku a které ne. A tak se čeká. Na co přesně, není známo, na auta je ale rozhodně smutný pohled - vzhledem k uběhlému a dále ubíhajícímu času je stále pravděpodobnější, že skoro 3 tisíce aut skončí jednoho dne ve šrotu, i když jediné z nich nikdy pořádně nevyjelo.

