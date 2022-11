To nevymyslíte: Tesla s nálepkou „selhání brzd” se srazila s jiným autem vysmívajícím se selháním brzd Tesly

Ironie osudu, jinými slovy se tato nehoda komentovat nedá. Naštěstí se nikomu nic vážného nestalo, hlavně řidič druhého auta, který kolizi způsobil, ale může po obrácení vozu na střechu hovořit o štěstí.

Jak moc velké problémy mají ve skutečnosti Tesly v Číně s selháním brzd, je otázkou, na každý pád tuto kauzu nedávno připomněl případ splašeného Modelu Y, který při divoké jízdě městem zabil dva lidi. Nešlo tu jen o brzdy, vymknout kontrole se měl celý vůz, podle pozdější analýzy a výpovědi řidiče je ale zjevné, že se brzdit skutečně snažil. Auto ale nereagovalo a akcelerovalo až na 192 km/h, což je na ranní jízdu městem opravdu extrémní kalup.

Smutný případ, na jehož objasnění si ještě musíme počkat, dnes tu máme alespoň trochu veselejší připomínku téhož. Opět v Číně totiž došlo ke kolizi Tesly Model 3 s MG6, což by za jiných okolností nestálo za řeč, třebaže úplně obvyklá nehoda to nebyla. Také neměla úplně banální následky, když zánovní prodejní hit MG skončil po kolizi na střeše. Vážnější dopady na kohokoli z posádky ale z místa nehody hlášeny nejsou.

Na nehodě je pozoruhodné, že majitel Tesly se rozhodl utahovat si z případů údajného selhání brzd nálepkou na zádi pravící: „Selhání brzd - držte se ode mě dál!” Že by ovšem s autem měl skutečně nějaký problém, který by v nehodě měl prsty, nemáme zprávy. Ten správně úsměvný rozměr dává incidentu teprve nálepka na MG6, která pravila: „Abychom předešli kolizi kvůli selhání brzd, prosím rozumné majitele Tesel, aby mě předjeli.”

K nehodě ale podle všeho došlo čistě kvůli řidiči MG, který se na dálnici příliš brzy vracel do pravého pruhu, v průběhu manévru zavadil o Model 3 a obrátil se s autem na střechu. Proto se také Tesle skoro nic nestalo a pro řidiče MG jde jasně o totální škodu. Ironie osudu, jinak se tahle věc nazvat vážně nedá, podívejte se na následky sami níže.



...se srazilo s Teslou utahující si z téhož. Brzdy vozu ale podle všeho neměly v nehodě prsty. Foto: Tesla

Netizens say this is the funniest car accident in China: a Model 3 with a self-deprecating brake-failure sticker crashed into an MG6 with a sticker mocking Tesla's brake-failure, and the MG6 flipped over with little damage to the Tesla. pic.twitter.com/GZ4MwRz91d