Tohle je nejojetější jezdící Mercedes S W221 v prodeji. Jeho vada je i jeho přednost

/ Foto: Yildiz Autos, publikováno se souhlasem

Mercedes třídy S vyráběný ještě před 8 léty je i dnes parádní auto. V opravdu funkčním stavu bývá dražší, tento mnoho nestojí, má spoustu výbavy a jezdí prý skvěle.

Vrcholná limuzína třícípé hvězdy není dlouhodobě jen ukázkou toho, jak pokrokovou značkou se Mercedes snaží být, ale také toho, jak rychle mohou věci ztrácet na hodnotě. Běžně multimilionová přehlídka luxusu, pohodlí a technické vyspělosti stojí pár let po svém zrodu statisíce a během dekády až dvou padnou ceny nejlevnějších kusů až k jednotkám procent původní hodnoty.

Důvod je prostý - onu technickou vyspělost je velmi drahé udržovat při životě a v případě větších technických závad je „cena problému” tak vysoká, že snadno zastíní většinu zbývající ceny vozu. Už třídu S nedávné generace W221, vyráběnou mezi léty 2006 a 2013, tedy dnes vidíme v prodeji za částky od asi 110 tisíc Kč, nejlevnější vozy ale mají zásadní problém - nejezdí buď vůbec, nebo je trápí závady, jejichž odstranění může snadno stát více než celý zbytek vozu.

Výjimečná nejsou selhání motoru, převodovky, vzduchového podvozku a nebo i více z těchto prvků naráz. Výsledkem je, že opravdu hodně ojetý vůz této generace eSka téměř neexistuje - na Mobile.de nenajdete jediný pojízdný kus, který by měl na tachometru byť „jen” 500 tisíc km, dříve se zkrátka stane něco, co autu za rozumných nákladů nedovolí najet více. My vám dnes ale ukážeme exemplář, který se této metě blíží ze všech nejvíce. A prodává se jako běžná ojetina, tedy vůz s další životní perspektivou v údajně velmi dobrém stavu.

Najel už pozoruhodných 485 885 km, což může vypadat jako minus, skoro půl milionu km je pořádná porce km. A i když je to jindy aspekt, který posílá cenu nízko, v tomto případě auto zase tak levné není. Požadovaných 7 950 euro, asi 202 tisíc Kč, je sice pořád nízká cena v řádu jednotek procent té původní, nejlevnější kus v prodeji to ale zdaleka není. Nakonec to ale dává smysl - pokud tohle auto mezi všemi jinými eSky prokázalo, že najede bez velkých závad tolik, není to ukázka mimořádně kvalitního kusu?

Tak či onak, je to zajímavá nabídka, za podobné peníze nekoupíte ani nijak zvlášť zajímavou Octavii. Tady jsme jinde a vůz by mohl být docela zajímavou koupí, pokud chcete něco „do první velké závady”. Jistě, může přijít zítra, ale může přijít také za rok. Ať už ale přijde kdykoli, budete do té chvíle jezdit v symbolu automobilového luxusu, ke kterému nejeden konkurent vzhlížel ještě v minulé dekádě.

Stav vozu je vizuálně docela slušný. Zvenku je problémem jen odřený práh vlevo vzadu, uvnitř je vidět dost opotřebení, ale žádná devastace. Podle prodávajícího auto jezdí bezvadně a projevuje se lépe než většina ojetin s polovičním nájezdem. Můžete tomu věřit, nemusíte, kdybyste ovšem měli zájem, auto je k mání v Nizozemsku za zmíněnou cenu. Jde o verzi 320 CDI, což nezní jako terno, z dlouhodobého hlediska ale tyto obyčejnější verze drží cenu lépe. Ostatně, pokud kupujete auto za 200 tisíc Kč, asi budete radši za relativně nízkou spotřebu než sametový běh pětilitrové V8.

Výbava je velmi solidní, špatně vybavená třída S ostatně neexistuje, tady najdete třeba i věci jako ventilovaná sedadla. Když už nic, mohla by to být zajímavá zkušenost, Mercedes S se skoro 500 tisíci km na tachometru se vídá docela zřídka - vůz je na světě 12 let, takže odpočíval opravdu málokdy.

Najeté km se mohou jevit jako minus, zrovna u třídy S je ale lze vnímat i opačně - většina těchto aut mizí ze silnic podstatně dříve, tento vůz už prokázal svou odolnost a podle prodávajícího je stále ve velmi dobrém stavu. Foto: Yildiz Autos, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

