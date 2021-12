Toto je nejsilnější moderní diesel v prodeji. Naftová mašina na 520 koní ani nevypadá, další stěží vznikne před 3 hodinami | Petr Miler

Je to auto ze samého vrcholu naftové evoluce, kdy už automobilky sice věděly, že těmto motorům pšenka nepokvete, přišlo jim ale škoda spláchnout už hotový vývoj do záchodu. Navíc se na něm ještě stihl vyřádit renomovaný tuner, výsledkem je úctyhodný výkon.

Nechceme se opakovat, vždy nám ale přišlo komické, jak často bývají dieselové motory spojovány se slovem „silný”. Ne snad, že by nic jako silný diesel neexistovalo, optikou výkonu jsou ale měřítka benzinových a naftových motorů docela jinde. Nejlépe o tom svědčí pohled do nabídky ojetiny - když si teď na Mobile.de dáte hledat naftový auta s výkonem přes 500 koní, najde vám to přesně 50 vozů. Více jak polovinu ale tvoří tahače, americké pick-upy, auta jako BMW X5 M nebo Porsche Panamera Turbo S s mylně uvedeným typem pohonu nebo úplné nesmysly jako Nissan Tiida s 2 033 koňmi. Vedle toho stojí 16 107 benzinových aut s takovými parametry, to je úplně jiný svět.

Přesto se vždy s gustem podíváme, co za skutečně silný diesel se dá koupit a v posledních měsících se roztrhl pytel s jedním typem aut. Jde o specifické provedení Audi SQ7 TDI, tedy relativně krátce prodávaného vozu s poslední evolucí čtyřlitrového osmiválce TDI, který si různých podobách našel cestu i do dalších Audi, Bentley nebo Porsche. Jeho éra byla skutečně krátká a ve verzi s elektrickým turbem dával až 431 koní, což samo o sobě zasluhuje úctu. Ovšem na velké a těžké SUV typu Audi Q7 to zase taková rána nebyla.

Naštěstí se v době jeho příchodu na trh ještě nebály dieselů nejen automobilky, nebáli se jich ani úpravci. Renomovaný německý ABT se tak i na tomto motoru vyřádil a udělal z něj něco, co platí - a asi navždy platit bude - za nejsilnější moderní diesel pro osobní auta. A právě takto upravené SQ7 se objevují v prodeji ve více a více exemplářích, vůz si evidentně nechalo takto modifikovat dost lidí.

ABT mu říkal „král mezi velikány” a snad ani moc nepřeháněl. Z třikrát přeplňovaného motoru totiž vykřesal až 382 kW (neboli 520 koní) v rozmezí 3 750 až 5 000 ot./min a 970 Nm mezi 1 000 a 3 250 ot./min. To jsou vskutku výjimečné parametry, které SQ7 TDI vypálí ke stovce za 4,6 sekundy. Bez omezovače se pak auto podívá až k metě 300 km/h - docela slušný kalup, uvážíme-li, jaký „panelák na kolech” máme před sebou.

Takový vůz si nyní můžete koupit jako ojetý za jakž tak přijatelnou cenu a můžete si i vybírat - bílá, modrá, stříbrná karoserie, různé interiéry, nic není problém. My jsme vybrali černo-černý exemplář z roku 2017, který díky relativně malým kolům vůbec nedělá dojem 520koňového monstra. Má najeto 97 tisíc km a nevypadá úplně, že by jej někdo opatroval jako oko v hlavě (třeba volant už působí dost „jetě”), také za něj ale majitel nechce úplný nesmysl - 57 000 euro znamená asi 1,42 milionu Kč.

Není to málo peněz, to jistě ne, ale za nejsilnější moderní diesel v osobním autě? Který už dost možná nikdy nebude ničím překonán? To už zní možná zajímavěji, taková příležitost je dnes, bude možná ještě za pár let. Pak už půjde vybírat vesměs jen z hodně ojetých kusů bez perspektivy, však SQ7 si málokdo koupí na vystavování v obýváku.

Audi SQ7 TDI ABT je na trhu ojetin aktuálně překvapivě četným jevem, vybírat si lze z různých aut. Vše spojuje jedno - 520 naftových koní pod kapotou. Foto: Autowelt 24, publikováno se souhlasem

