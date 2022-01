Toto je nejvíce ojeté Bentley Continental s motorem W12 v prodeji, majitele stálo majlant už na palivu před 9 hodinami | Petr Miler

Exkluzivní auta typu Rolls-Royce nebo Bentley se s velmi vysokými nájezdy z mnoha důvodů nevidí. Tento vůz toho najel spoustu a jde nejen o model Continental s motorem W12, ale dokonce i o verzi s plátěnou střechou. Někdo musel ježdění s ním milovat.

Výkonné a luxusní koráby jsou vozy jako stvořené pro dlouhé cestování. Jsou velmi rychlé a velmi komfortní a v kombinaci těchto dvou vlastností excelují natolik, že se jim máloco může vyrovnat. Však jsme kdysi testovali model Continental ve verzi Speed, a tak se nedivíme, že pro některé majitele představují taková auta i vhodnější náhradu letadla. Přesto je v inzerci téměř neuvidíte s opravdu vysokými kilometrovými proběhy - pár desítek tisíc, velmi nízké stovky, to je obvykle maximum, co lze spatřit.

Důvody tohoto stavu jsou obvykle dva. Buď je majitel tak bohatý člověk, že si nebude nechávat takový vůz po takovou dobu, aby s ním vůbec mohlo být najeto pořádné množství km, popřípadě má aut tolik, že když se jeho celkový nájezd mezi všechny rozprostře. Výsledek je během pár let stejný. Druhý majitel pak obvykle nebude tak bohatý, aby si vůbec mohl dovolit jezdit statisíce kilometrů s autem, které vezme 50 litrů benzinu na 100 kilometrů při rychlé jízdě levou zadní. A to obvykle ani nebývá ten největší provozní náklad. Podobný faktor nakonec může být důvodem u zbytku prvních majitelů - že máte miliony na nové auto ještě neznamená, že máte každý měsíc další statisíce na to, abyste jej zvládli uživit při klidně tisících ujetých kilometrů týdně.

Auto, které vám ukážeme dnes, je ale důkazem, že z každého pravidla existuje výjimka. A je mimořádná hned ze dvou důvodů. Jednak je to nejvíce ojeté Bentley s motorem W12 biturbo v současném prodeji a jedno z nejvíce ojetých, které jsme kdy viděli. A jednak jde o variantu GTC, tedy kabriolet, o kterém všechno výše zmíněné platí dvojnásob. Když už si někdo nějaký Continental na pravidelné dlouhé cesty koupí, obvykle je to sedan nebo kupé, ne verze s otevřenou střechou, to bývá auto pro pardádu.

Oněch kilometrů přitom nominálně není zase tolik - 344 tisíc. I ty ale stačí k výše zmíněnému primátu a také k tomu, aby se tento Continental GTC stal nejlevnějším svého druhu. Přijde na 48 980 Eur, tedy asi na 1,19 milionu Kč, což o pořád není nízká cifra. Ale jsme ve světě Bentley a tady zkrátka za pár set tisíc moc štěstí neuděláte.

Je to „obyčejná” verze tohoto modelu s motorem 6,0 W12 biturbo s výkonem 560 koní, který vás v naprostém luxusu 2,5tunového tanku odpálí ke stovce za 5,1 sekundy a dovolí vám jet rychlostí až 312 km/h. Na spotřebu se neptejte, je ale jasné, že nádrží tohoto vozu bylo během 16 let prolity tisíce litrů benzinu - i kdyby se majitel držel se spotřebou jen na 25 litrech Naturalu na 100 km, což chce u tohoto auta kus sebezapření, znamenalo by to při konzervativní průměrné ceně benzinu 35 Kč za litr utracené 3 miliony je za palivo. Přidejte si k tomu snadno pětimilionovou ztrátu hodnoty, miliony za servis... Tento vůz někdo musel milovat.

Jestli je to dnes zajímavá koupě, posuďte sami. Auto vypadá dobře a podle prodávajícího jej řídil jen řidič, tedy sám majitel. Cena zmíněných 48 980 Eur u nizozemského prodejce se ale nezdá být zase tak zajímavá, aby vyloženě lákala k podstoupení dobrodružství jménem „Bentley s 344 tisíci najetými km”. Na každý pád je to něco, co se nevidí - majitel si tady zjevně užil ježdění se svým Continentalem GTC až dosyta.

Tak ojetý Continental GTC jsme ještě neviděli. Soudě podle jeho stavu ale minimálně samotné Bentley takový nájezd nepřekvapí. Foto: Emile Bakker Autos, publikováno se souhlasem

