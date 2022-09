Toyota v Rusku začala rozebírat neprodaná auta na náhradní díly, dealeři jsou v prekérní situaci před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Toyota

V souvislosti s vozy japonské značky dochází v Rusku k opravdu zoufalým krokům, které jen podtrhují, do jak složité situace se automobilky v této zemi dostaly. Platí to o samotné Toyotě i jejích dealerech.

Je vskutku otázkou, jak se vyvine a především jak nakonec skončí rusko-ukrajinský konflikt. Z pohledu ekonomického však ani klid zbraní nepovede ze dne na den k návratu do někdejšího normálu. Ani po konci války není pravděpodobné, že by se do země vrátily zahraniční automobilky. S nastalou situací se pak různé značky vyrovnávají odlišně.

Renault, který byl v Rusku zaháčkován nejvíce, se rozhodl pro opravdu tvrdý „Ruxit“. Francouzská automobilka tedy vycouvala ze společného podniku s AvtoVAZem, stejně jako prodala svou moskevskou továrnu. Návrat sice nevyloučila, jeho pravděpodobnost s každým dalším týdnem a měsícem klesá. Nakonec i proto, že uvolněný trh v mezičase stále více obsazují zejména čínské automobilky.

Toyota by pak sice velmi ráda zůstala v zemi činná, ovšem klacky pod nohy jí v podobě sankcí naházeli politici. V důsledku toho Japonci došli k přesvědčení, že zoufalá doba vyžaduje zoufalé činy. Automobilka v zemi rovněž měla svou továrnu, s jejíž výstavbou se poblíž Petrohradu začalo již v roce 2005. O dva roky pak došlo na její otevření, přičemž zpočátku se zde vyráběl jen model Camry, než na linky dorazilo také SUV RAV4.

Na počátku března nicméně automobilka továrnu uzavřela a oznámila, že pozastavuje veškeré aktivity. Jak jsme přitom naznačili výše, brzké obnovení provozu můžeme rovnou vyloučit. Značka ještě na jaře dodala poslední dokončené vozy k dealerům, ty nehotové pak nechávala ladem. Nově se pak k nim vrátila, nikoli však proto, že by došlo na kompletaci. Místo toho tyto neprodané exempláře rozebrala, aby je rozprodala na náhradní díly.

Dle dealerů značky tento krok umožnil alespoň v nějaké míře dostát závazkům plynoucích ze záruk. Co však bude dál, nikdo neví. Pozvolna totiž dochází i na vyprodávání všech skladových kousků, a to přesto, že jejich ceny vzrostly do astronomických výšin. Prodejci si totiž za možnost koupit vůbec poslední nové Toyoty na dlouhou dobu začali účtovat přirážky, které jsou často vyšší než původní ceny aut.

Za model Fortuner se nyní platí „provize“ od 1,5 milionu rublů (cca 611 tisíc korun) nahoru, v případě většího SUV Land Cruiser jde dokonce o 6,5 mil. RUB (asi 2,65 milionu Kč). Pokud na to Rusové nepřistoupí, mohou odejít s prázdnou. Či zvolit některou z certifikovaných ojetin, na jejíž opravu mohly být použity náhradní díly z výše zmíněných nedokončených petrohradských aut.

Ani tento stav však nebude věčný. A jakmile dojdou nové či ojeté vozy, budou si muset dealeři najít nové uplatnění. Nejschůdnější cestou bude přejít na jakýsi šedý dovoz, i v jeho případě ale bude nutné smířit se s cenami, které budou citelně vyšší, než byly dřív ty oficiální. Další možností je nabízet vozy jiné značky, Číňané nyní budují své dealerské sítě a po zkušených prodejcích vyspělých značek jistě rádi sáhnou.

Nový Land Cruiser je nedostatkovým zbožím všude ve světě, natož pak v Rusku, kde automobilka zastavila své aktivity. Dealeři si tak k posledním zbývajícím kusům přihazují mnohamilionové přirážky, některé neprodané vozy byly rozebrány na náhradní díly, aby bylo čím opravovat ty dříve prodané. Foto: Toyota

Zdroj: RG

