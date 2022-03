Týmy F1 po letech opačných problémů trápí nadváha, v boji s ní sahají po extrémních opatřeních před 6 hodinami | Petr Prokopec

Pro monoposty Formule 1 je stanovena mezní hmotnost, jde ale o hmotnost minimální, nikoli maximální. Týmy tak po léta musely své stroje dovažovat, aby nebyly příliš lehké, s novými pravidly ale řeší, jak se k minimální hmotnosti co nejvíce přiblížit shora.

Zakladatel Lotusu Colin Chapman mimo jiné prohlásil, že automobil je třeba co nejvíce zjednodušit a pak ho ještě odlehčit. Má to logiku, neboť čím méně kilogramů má celá konstrukce vozu na starosti, tím efektivněji může celé soukolí fungovat. Není tedy vskutku divu, že Chapmanova slova byla tesána do kamene. A z toho evidentně čtou i současné týmy Formule 1, pro které nová technická pravidla představují problém, s nímž se dávno nemusely potýkat.

V minulosti se hojně mluvilo o nahrazení dosavadních 13palcových kol osmnáctkami nebo rozsáhlým změnám aerodynamiky. O přítlak se nově více stará spodek vozu namísto vršku, který tak musí být mnohem odolnější proti poškození, neboť jakýkoli problém v této oblasti by zdevastoval kýžené proudění vzduchu. A bez něj by dnešní ef-jedničky byly rázem nekonkurenceschopné.

Tento krok mezi jinými vedl k navýšení hmotnosti, pro týmy by to ale neměl být až takový problém, neboť FIA současně zvýšila minimální povolenou hmotnost z loňských 752 kilogramů na letošních 795 kg. Ještě před úvodním závodem v Bahrajnu pak byl limit zvýšen na 798 kg, což zdánlivě nedávalo smysl - už tak jsou dnešní formule bezprecedentně těžké a v minulosti byl tento limit stanoven jen proto, aby nebyly až moc lehké. Týmy je tak obvykle musely dovažovat tam, kde to bolí nejmíň, letos ale přes extrémní spodní limit řeší opačný problém.

Za takto stanovených pravidel se chce pochopitelně každý limitu co nejvíce blížit shora, to ale najednou nejde, i když je konstrukce vozu tak lehká, jak to jen jde. Auta jsou tak moc těžká a týmy musí přistupovat k velmi neobvyklým krokům.

Jasně patrné to bylo v již zmiňovaném Bahrajnu. Pokud jste se totiž zejména na vozy McLarenu a Astonu Martin zadívali pozorněji, pak jste jistě objevili řadu změn oproti monopostům, které se objevily ve druhé várce předsezónních testů. Nešlo vždy o konstrukční změny, z některých jejich částí jen zmizela barva a patrná byla pouze karbonová vlákna. Andy Green z Astonu k tomu říká, že nejde o designovou záležitost, ale nutnost - je to jedna z cest k dodatečnému odlehčení. „Vůz jsme prošli zepředu dozadu a kde to bylo možné, nátěr odstranili. Ušetřili jsme tak 350 gramů,“ uvádí dnes.

Jakkoli se toto množství může zdát zanedbatelné, v královské motoristické disciplíně rozhodně nejde o muší hmotnost. Přinést totiž klidně může i pár tisícin na kolo, jenž následně mohou vítěze oddělit od zbytku pole. To si uvědomuje hlavně Mercedes, který by dle Tota Wolffa měl mít vůbec nejtěžší vozy. Nebylo by tedy vůbec překvapivé, kdyby se Stříbrné šípy znovu vrátili k černému provedení z posledních dvou let, ovšem nikoliv kvůli boji proti rasismu.

Aston a Mercedes nejsou jediní, kdo s lakem takto pracuje. Například Ferrari používá matnou verzi barvy Rosso Scuderia, která dle Mattia Binotty pomohla „ušetřit pár stovek gramů“ oproti lesklé variantě. S matným lakem pak ostatně letos počítá i Red Bull. Jsme tedy opravdu zvědavi, jakým směrem bude vývoj kráčet nadále. Nicméně startovní pole plné černých monopostů, které se budou lišit pomalu jen sponzorskými logy, ale náhle není věcí nereálnou.

Jedním z týmů, které v Bahrajnu sáhly po nelakovaných komponentech, je Aston Martin. Jeho monopost totiž již má přední karbonové křídlo bez barvy... Foto: Aston Martin Cognizant F1 Team



...zatímco během předsezónních testů se ještě chlubil zeleným a žlutým nátěrem. Foto: Aston Martin Cognizant F1 Team

