U Shellu šlo koupit benzin za 4,40 Kč za litr, trvalo několik hodin, než si toho šéfové všimli před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Shell Media Library

Lidé se zachovali trochu jako hyeny, ale divte se, když je někdo už měsíce „sdírá” extrémními cenami benzinu a nafty. Vybrali si to ale na těch nepravých, koncový prodejce má ze zaplacené sumy drobné.

Rekordní ceny benzinu a nafty nás trápí už několik měsíců, bezprecedentně vysoké jsou prakticky od vypuknutí konfliktu na Ukrajině. Kdo za to může? Putin? Bylo by snadné věc takto uzavřít, realita je ale bohužel mnohem složitější. Jediným skutečným viníkem jsou politici jiných zemí, kteří začali proti Rusku bojovat v prvé řadě ekonomickými sankcemi. A nebyli schopni domyslet jejich dopad.

Snadno se to takto řekne, ale nepotřebujete mít nijak zvlášť hluboké povědomí o fungování tržních mechanismů, abyste pochopili, co takto nastavená omezení způsobí. Sankce proti Rusku by kýženým způsobem fungovaly, pokud by je za své přijali všichni, ale bylo od začátku nereálné. Rusko není Pobřeží slonoviny a má své významné spojence, kteří jej přes palubu nehodí.

V takovém případě znamená odříznutí Rusů jen omezení nabídky ropy, což za nezměněné poptávky povede k růstu jejich cen na světových trzích. A to je něco, co současně pomáhá Rusku (protože i kdyby nebylo s to je prodávat za tyto ceny „jinam”, pořád budou výše než obvykle) a poškozuje nás ve prospěch těžařů, které nemáme důvod dále podporovat. A obejít tento efekt nejde, v Evropě rozhodně ne - i v některých zemích populární cenové stropy nakonec zaplatí všichni.

Řešením by byl pravý opak, tedy zaplavení trhu ropou a snížení její ceny. To by pak Rusko mělo problém. Chtělo by to ale politickou odvahu a volbu menšího zla typu zrušení sankcí proti Venezuele, Íránu a podobným zemím, i kdyby mělo být dočasné. Nakonec by se mohl dostavit i žádoucí kolaterální efekt - třeba by dotyčné země zjistily, že být se zbytkem světa zadobře je nakonec fajn také pro ně. Nic takového se ale nestalo a nejspíše ani nestane, budeme tedy „týrat” Rusko (jeho) rekordním přebytkem obchodní bilance, to je „geniální”.

Útěchu je tedy třeba hledat jinde a Kaliforňané ji koncem minulého týdne našli u čerpací stanice Shellu v Rancho Cordova. Kalifornie je dnes něco jako EU, takže tam mají kvůli lokálnímu zdanění podobně drahý benzin jako u nás, někde dokonce i dražší - ceny stoupají až k 10 dolarům za galon, tedy za hranici 60 Kč/litr. Rancho Cordova není velkoměsto, a tak tam palivo běžně stojí okolo 7 dolarů za galon (necelých 44 Kč/litr), minulý týden jej ale šlo koupit za 0,699 USD/l. Tedy pouhé 4,40 Kč za litr.

Na video to zaznamenal jeden z místních, který si nejprve myslel, že stojan ukazuje nesmysl a za plnou zaplatí stejně 140 dolarů. Nakonec ale zaplatil jen 14 a obvolal rodinu, známé, vše zveřejnil na sociálních sítích... To se nám nelíbí, sami bychom po natankování někoho upozornili, že cena je zjevně chybná a doufali, že za dobrý tip dostaneme slevu aspoň my, parazitovat na omylu jiných zavání hyenismem. Ale tak to dopadlo a u benzinky se tři hodiny tvořily fronty, než šéfové pochopili, že něco je špatně a cenu zvedli na obvyklou úroveň.

Vše pochopitelně vzniklo jen omylem, překlepem, benzin měl stát 6,99 dolaru za galon, ne 0,699. Provozovatele čerpačky trochu litujeme, neboť jeho marže bude podobně minimální bez ohledu na to, zda prodává benzin za dolar nebo sedm. A sám bude muset za nakoupený benzin zaplatit Shellu plnou cenu. Takto ale lidé na věc nehledí, berou to spíše jako revanš za měsíce trápení vysokými cenami. Chápeme, jak jsme ale popsali výše, chyba se stala někde úplně jinde a na posledním stupni prodejního řetězce ji odčinit nelze.

Shell běžně benzin za 4 koruny za litr opravdu neprodává, z jedné čerpačky v Kalifornii k tomu ale došlo, omylem. Lidé se pořádně napakovali, než vedení asi za tři hodiny přišlo na to, že cena není taková, jaká by měla být. Ilustrační foto: Shell Media Library

Zdroj: Newsweek

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.