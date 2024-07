Upravené 580koňové Ferrari se ve sprintech postavilo kouřícímu Seatu Cordoba 1,9 TDI, nemělo to dělat včera | Petr Prokopec

Jakékoli Ferrari je vnímáno jako král silnic, zvlášť když jde o moderní stroj s výkonem 580 koní. Stará dieselová Cordoba se vedle něj zdá leda k smíchu a ona trochu k smíchu je, přesto některá klání proti 458 Spider dokáže ovládnout.

Pokud by mělo dojít na poskládání žebříčku nejzajímavějších aut historie, na jeho první místa by Seat Cordoba pasoval asi málokdo. Jakkoli je třeba uznat, že první generace španělského vozu má něco do sebe. O její design se postaral Giorgetto Giugiaro, který čtyřdveřovému sedanu nadělil vcelku dynamický profil. Ten ještě umocnilo kupé, které stejně jako kombík dorazilo v roce 1996, tedy tři léta po originálu. Na základě třídvířka pak ostatně vznikl i speciál pro WRC, který v 37 závodech zvládl uchvátit tři pódia.

V roce 2002 přišel Seat s druhou generací, která byla k mání jen jako čtyřdveřový sedan. A jakkoli Walter de Silva nejspíše splnil firemní zadání, s odstupem času jeho kreaci nelze považovat za bůhvíjak povedenou. Publikum to vidělo stejně, a tak se Cordoba začala z prodeje pakovat již v roce 2006, s další generací pak Španělé nikdy nepřišli. Ostatně druhá generace vozu se prodávala dvakrát hůř než její předchůdce.

Jeden z raných kousků vyrobených v roce 2003 se dostal k Luisovi, který se z bůhvíjakého důvodu rozhodl, že provedení s motorem 1,9 TDI je ideálním základ pro krále sprintů. Cordobě se podíval na zoubek již v případě exteriéru, kdy zaujmou hlavně čelní partie, které působí dojmem, jako kdyby motor seškvařil kapotu, jenž následně stekla na nárazník. Vše je pochopitelně podřízeno aerodynamice a navíc velmi profesionálně napasované na přepracovanou třídveřovou karoserii, ovšem i tak výsledek působí hrozivě a směšně současně.

V ještě větší míře se upravovalo pod kapotou, kde z původního 1,9litrového turbodieselu zůstal pomalu jen blok. Dorazily totiž jak nové portované hlavy, tak turbodmychadlo 2869 Skillaturbo, jiné vstřikování, písty či hřídel. A nechybí ani třífázové nitro. Právě s jeho pomocí výkon celého ústrojí narůstá na 700 koní, při použití samotné nafty motor produkuje 500 koní. Ty pak míří přesně na tu nápravu, jako tomu bylo po opuštění fabriky, tedy na přední.

S těmito „kamny na kolech“ se Luis postavil Chrisovi a jeho Ferrari 458 Spider. To se rovněž dočkalo vizuálních i technických úprav, jeho osmiválec nicméně ve stínu konkurence dává k dobru poněkud skromných 580 koní. Veškeré stádo však míří na zadní nápravu, navíc za pomoci modernější elektroniky, a tak nepřekvapí, že při startu z místa Ferrari vyhrává ve zrychlení na stovku i na čtvrt míli.

Jakmile ale dojde na akceleraci s letmým startem, je Cordoba TDI zrychlení ze stovky na dvoustovku najednou na koni. Při pohledu na oblaka kouře si znovu nemůžeme pomoci od zatrpklého úsměvu, něco nám ale říká, že přesně takové chtěl autor celé kreace vyvolávat. Podívejte se na to sami.

Cordoba druhé generace nenapodobila úspěch svého předchůdce, její mizivé prodeje vedly ke konci tohoto modelu. Jeden z prvních kousků pak byl konvertován na 700koňová „kamna na kolech“. Ilustrační foto: Seat

Zdroj: Officially Gassed - OG@YouTube

Petr Prokopec

