Úřad přikázal vrátit značku na přání. Až po měsících ji pochopil, o rok později prohrál

/ Foto: Tesla

Stává se, že úřad nevyhoví žádosti o přidělení té či oné značky na přání, tady ji ale vydal a po čase zjistil, že ji chce zase zpátky. Majitel auta se ale obrátil na soud a ten po roce definitivně rozhodl v jeho prospěch.

Tesla Model 3 Seana Carrolla z východoamerického Rhode Islandu plnila v posledním roce stránky médií všeho druhu už několikrát. Auto samotné se o to ale nepostaralo, je stejné jako jiná sériově vyrobená, pozornost začalo přitahovat registrační značkou na přání s pěticí písmen „FKGAS“.

Tu Carroll na Modelu 3 vozil už od konce roku 2019 až do loňského března, teprve pak se úřad dovtípil, co jí majitel nejspíše zamýšlel. A ve stínu uvědomění si pravého významu zvolené kombinace majiteli registraci zrušil a vydanou značku chtěl zpět. Majitel se ale rozhodl, že ji jen tak nedá.

Člověk nemusí být génius, aby - zvlášť na Tesle - pochopil jablko sváru. Úřadu ale zjevně trvalo půl roku, než zjistil, že značkou FKGAS majitel nejspíše veřejně pohrdá auty se spalovacími motory. Onu pětici písmen lze vysvětlit jako zkrácení slovního spojení „fuck gas” - český překlad snad ani není potřeba a určitě ho od nás určitě nečekejte. Úřad shledal takové vyjadřování jako urážlivé a majitele Tesly vyzval k vrácení značky. Ten se ale místo toho obrátil na právníky.

S argumenty o svobodě projevu a nejspíše oportunistickým vysvětlením, že pěticí písmen odkazoval na spojení „fake gas” (falešný benzin) spor dotáhl až k soudu, který nejprve loni v říjnu předběžně rozhodl v jeho prospěch a postup úřadu ve věci vrácení značky zastavil. Minulý pátek, skoro rok po prvotní snaze úřadu získat značku zpět, pak soudkyně definitivně konstatoval, že si majitel značku FKGAS může ponechat.

Úřad se hájil tím, že zákon mu dává právo zamezit vydání registrační značky, která by mohla být vnímána okolím jako urážlivá a nápis na značce není prostorem pro svobodné vyjadřování majitelů aut. Značka je prý něčím, co dovoluje státu vydělávat peníze a identifikovat vozidla, je to prostor, kterým se tedy projevuje stát, nikoli majitel. Soud ale s tímto pohledem na věc nesouhlasil a přiklonil se k argumentům obhájců pana Carrolla, podle nichž stát v minulosti opakovaně vydal majitelům značky, které šlo vnímat podobným způsobem (jako CHUBBY, FATTY, DRUNK nebo TIPSY) a sám si osobuje právo říkat, kde leží hranice nevhodnosti.

Soud nakonec s definitivní platností konstatoval, že postup úřadů je v rozporu s americkou ústavou a pro tento i budoucí případy jim zamezil postupovat proti vydání té či oné značky v podobných případech. „Zrušení registrace, které by zakazovalo panu Carrollovi vyjádřit svůj názor na pohon motorových vozidel fosilními palivy, by nenapravitelným způsobem potlačilo jeho práva,” konstatuje v odůvodnění soudkyně. Ta se dále přiklání k argumentům obhajoby a kárá úřad za to, že chyboval, když obecně dovolil registračními značkami vyjadřovat osobní názor majitele a současně si osobuje právo rozhodovat, co je urážlivé a co ne. Možný je buď obecný zákaz takto laděných značek, nebo následné respektování práva majitele vyjádřit podobnou registrací cokoli, nic mezi tím. Když už se pak jednou rozhodl jít cestou, že vyjadřování názoru dovoluje, nemůže posuzovat, jaký je přijatelný a jaký nikoli.

V době koronavirové krize je to nepochybně malicherný problém, na druhou stranu je třeba ocenit, že když už nic jiného, zůstávají Američané v této věci konzistentní. Mnohokrát už jsme konstatovali, že svobodu projevu nelze držet na vodítku - buď je, nebo není, neexistuje žádná šedá zóna. A nemůže tedy existovat ani soud, který řekne, co je a není možné, protože urážet může nakonec kohokoli cokoli. Tento princip v USA stále funguje a se soudkyní nelze než souhlasit, že když už jednou úřad majitelům dovolil se touto cestou vyjadřovat, není dále v jeho kompetenci posuzovat, co je a není možné dát takto najevo.

Tesla Model 3 s registrační značkou na přání prošla původním schválením, až po půl ruce úřady pochopily, co jí nejspíše bylo míněno. Po dalším roce soudních tahanic se ale musí smířit s tím, že značka majiteli zůstane a stejně bude muset postupovat v dalších podobných sporech. Ilustrační foto: Tesla

I will meet the #RIDMV half-way... Stamp a plate just like this and I will exchange my plates for them. #SaveMyPlates #Tesla #KeepingMyPlates pic.twitter.com/ssOH02tCzS — FK_GAS (@fk_gas) February 20, 2020

Zdroje: Providence Journal, FK_GAS@Twitter

Petr Miler