Úřady hrozí majitelce auta vězením kvůli značce na přání, trvalo jim 10 let, než si všimly

Fakt, že můžete stát požádat o vydání registrační značky s alfanumerickou kombinací odpovídající vašim představám, ještě neznamená, že si na ni můžete dát cokoli. V tomto případě je ale reakce úřadů poněkud přehnaná.

Po letech korupce spojené s vydáváním registračních značek jako 1A1 1111 český stát pochopil, že lepší bude nechávat lidi platit za to, aby si na auto dali SPZ typu „PAN NIKD0”, a tak to dovolil. Řekli bychom, že s legalizací se poněkud vytratila chuť zakázaného ovoce, a tak Češi o značky na přání moc nestojí, zajímavé se přesto najdou. Popravdě řečeno jsme ale dosud neviděli na autě nic ani skrytě závadného, možná proto, že kombinací je u nás snad i více zakázáno než povoleno.

Mnohem delší praxi s vydáváním takových RZ mají v zahraničí, třeba ve Spojených státech, kde je to obvykle možné už po mnoho dekád. Člověk by čekal, že za takovou dobu se úřady naučí s tímto institutem rozumně zacházet, jak se ale dokola ukazuje, opak je spíše pravdou. A tak se dozvídáme o nových a nových, vpravdě stále bizarnějších sporech o tu či oni alfanumerickou kombinaci.

Ten poslední je skutečně tragikomický, uvážíme-li jeho podstatu a reakci úřadů. V centru dění se zde nachází Leah Gilliam, které stát Tennessee v květnu zaslal dopis, že její značka 69PWNDU, kterou používá od roku 2011 na svém Mercedesu třídy C, byla zařazena mezi zakázané a je povinna ji vrátit. Tamní dopravní inspektorát byl velmi nekompromisní - přikázal ji tak udělat pod pohrůžkou neprodloužení registrace vozu, udělení pokuty a hrozby trestu odnětím svobody, což nám přijde naprosto absurdní. Paní Gilliam uposlechla, zahnat do kouta se ale nenechala.

Nyní stát Tennessee žaluje, neboť je přesvědčena, že tím byla porušena její ústavní práva, zejména pak v USA velmi střežená svoboda projevu. Obvykle už proto lidé v podobných sporech se státem vítězí a vzhledem k tomu, jak nezávadná značka je, jsme tuplem přesvědčeni, že úřady mají minimální šanci na úspěch.

Paní Gilliam je totiž nadšená hráčka počítačových her a fanda astronomie, takže značka neznamená nic jiného než kombinaci data prvního přistání Američanů na měsíci (1969) a herní hlášky „pwned you”, která obvykle následuje po výhře nad soupeři. To je celé a docela by nás zajímalo, co si úřady myslí, že značka znamená. V 69 nejspíše tuší nějaký sexuální podtext, ale toto číslo může znamenat cokoli. A dál?

Je to celé absurdní a zvlášť proto, že značka 10 let nikomu nevadila. Samozřejmě, stejná vyjádření dovolují různé interpretace, ale jen proto nejsou závadná a nedovedeme si představit, že by soud viděl věc jinak než takto, zvlášť v USA. Pokud se narodím 1. srpna, jmenuji se Adolf Harazim, dám si na auto značku 18AD0LFH, ještě to neznamená, že oslavuji někdejšího říšského kancléře, oslavuji... sebe. Proč jen má stát nutkání pořád strkat nos do tolika věcí?

Na podobný Mercedes třídy C si jedna americká majitelka nechala dát značku na přání 69PWNDU kvůli svým koníčkům. Po 10 letech najednou úřadům vadí do té míry, že majitelce hrozily i vězením, ta se teď brání soudně. Ilustační foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Charlotte Observer

Petr Miler