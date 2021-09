Úřady rozprodaly zabavenou sbírku japonských specialit, kupec je ale hned musí vyvézt ze země před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: U.S. Treasury Department, CC0 Public Domain

Pozoruhodnou dvacítku aut čítajících i několik Nissanů Skyline GT-R R34 rozprodaly v aukci americké úřady. Kupce si našla velmi levně, důvodem je třiatřicet let starý zákon.

Možná už jste zaznamenali, že některá slavná japonská auta, jakým je třeba Nissan Skyline GT-R R34, jsou ve Spojených státech nelegální. Proč tomu tak je, ví ale na opačné straně oceánu málokdo. Důvod se začal rodit již během druhé světové války, kdy na starý kontinent zamířila velká řada amerických vojáků. Ti tehdy zjistili, že evropská auta jsou často lepší než ta, která znají ze své domoviny. Po skončení bojů si tak některá vzali sebou a dostali je i do povědomí Američanů, kteří po nich postupem času toužili více a více.

To vyústilo ve vznik docela velkého šedého trhu, ve stejné době se ale na USA zaměřili i sami evropští výrobci, kteří za Atlantikem začali svá auta vyvážet či je tam rovnou montovat. Kvůli individuálnímu dovozu, s nímž byly ovšem spojené nižší ceny, ovšem přicházeli o nemalé peníze. Řada z nich, zejména pak Mercedes-Benz, rázem začala lobbovat u politiků, aby obcházení oficiálních kanálů zamezili. To se stalo v roce 1988, kdy americký kongres přijal nový zákon, který v podstatě povolil prodej zahraničních aut jen skrze oficiální dealery po absolvování příslušných testů.

Nově zrozená legislativa zafungovala, neboť se odhaduje, že zatímco v roce 1985 bylo do Ameriky individuálně dovezeno na 70 tisíc aut, v roce 1995 jich bylo již jen 300. Pokud jste se totiž rozhodli zákon obejít, ovšem přitom vás nachytali celníci, pak jste o dané auto přišli, neboť bylo sešrotováno. A aby to nebylo málo, vyfásli jste dokonce ještě vyšší pokutu, než kdyby u vás policie nalezla tvrdé drogy či automatické zbraně.

Situace se přitom změnila v roce 1998, kdy agentura NHTSA monitorující provoz na amerických silnicích udělila výjimku vozům starším pětadvaceti let. Ta vlastně jen dokázala, kterak je daný zákon postavený na hlavu - důvodem k zavedení omezení bylo mimo jiné to, že auta dovezená neoficiálními kanály nemusí dosahovat požadované bezpečnosti. Stačí ovšem, aby o pětadvacet let zestárla a rázem již na americké silnice mohou. Vskutku tu tedy jde jen o ochranu automobilek, nikoliv lidí.

Proč ale takový výlet do historie? Stojí za ním online dražba americké finanční správy, která se pokusila rozprodat zabavená japonská auta, která do USA legálně nesmí. Někdo se je totiž pokusil do Států propašovat v kontejneru rozmontované na díly, tento pokus ale celníci odhalili, a to zjevně již před lety. Jak totiž dokazují fotky, vozy v halách vládního úřadu pokryla nemalá vrstva prachu. A jakkoliv na snímcích vypadají často tragicky, jejich stav je ve výsledku lepší, než by se dalo čekat - stačí je sestavit a vyrazit.

Je tu ovšem jeden zásadní problém, a to onen zákon. Mezi zabavené vozy totiž patří několik kusů Nissanu Skyline GT-R R34, Nissanu S15Silvia či Toyoty Chaser X100. Většina z nich ovšem stále ještě není oněch 25 let stará, výjimka se na ně tedy nevztahuje. Zájemci tak museli podepsat formulář, ve kterém slibují, že auta vyvezou ze země, a to rovnou ze zmiňovaného skladiště. Pokud by tak neučinili nebo je zkusili znovu do Států dovézt, budou jim opět zabavena.

Toto omezení evidentně zafungovalo, neboť celá dvacítka aut byla prodána anonymnímu kupci za pouhých 148 tisíc dolarů (cca 3,2 milionu korun). To je přitom částka, za kterou se dá prodat jediný Skyline. Pokud se tedy v následujících měsících objeví zejména na evropských či asijských aukcích řada výkonných japonských aut, pak nejspíše víme, odkud vítr vane. Přičemž novému majiteli můžeme jen závidět, tolik muziky za tak málo peněz se dnes normálními cestami pořídit nedá.

Americká finanční správa rozprodala dvacítku aut, které před lety zabavila. Mezi sbírkou nechybí ani několik kusů Nissanu Skyline GT-R R34, nový majitel je ovšem všechny musí okamžitě vyvézt ze země a už se s nimi do USA nevracet, jinak o ně okamžitě přijde. Foto: U.S. Treasury Department, CC0 Public Domain

Zdroje: U.S. Treasury Department, Apple Towing

Petr Prokopec