Už i Nizozemci radí nekupovat elektromobil, pokud nemáte možnost ho dobíjet u sebe v garáži před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Kia

Když před něčím varují lidé, kteří jsou k elektrickým autům skeptičtí, není radno to přehlížet, mnozí ale budou jejich obavy ignorovat už kvůli tomu. Ovšem pokud před tímtéž varují lidé, kteří jsou k elektromobilům velmi optimističtí, lze to stěží přehlížet.

Elektrická auta mohou být bezproblémovým řešením osobní mobility, to zcela bez debat, pokud ale budou používána v té správné formě, těmi správnými lidmi, na správném místě a budou k dispozici za tu správnou, rozumějte konkurenceschopnou či alespoň pro větší část publika přijatelnou cenu.

Kolik z těchto políček zaškrtává současná nabídka elektromobilů? To vám řekneme přesně: 0.

Je to nula, nenajdeme na trhu jediný vůz, který by představoval smysluplné řešení mobility v této podobě a současně stál přijatelné peníze. Už z podstaty dané limity současných elektrických pohonů, zejména pak jejich akumulátorů, lze za rozumné využití elektroauta považovat malý městský vůz, který není problém dobít přes noc doma a druhý den s ním vyrazit do práce. Něco takového by mohl být třeba Fiat 500e, ale ne za cenu od 650 tisíc Kč, navíc skoro bez baterek (23,65 kWh, ekvivalent asi 6litrové nádrže nafty). Za to koupíte Škodu Octavia 2,0 TDI Ambition, auto úplně jiné třídy a míry využitelnosti se skoro desetinásobným akčním radiem.

Kolika lidem jsou za těchto podmínek elektromobily nuceny? I to vám řekneme přesně: Všem.

Je to absurdní, ale z hlediska využitelnosti naprosto nesrovnatelné vozy se spalovacími modely, které stojí asi tak dvakrát tolik (a je otázkou, jaký by byl skutečný poměr cen, kdyby cokoli elektrického nebylo na jedné straně horem dolem dotované a cokoli spalovacího nebylo na druhé straně zatěžované tisícem pokut, daní a dalších forem umělého zdražení) jsou dnes tlačeny jako jediná možnost pohonu aut pro moment vzdálený 10, možná 15 let. Je to nesmyslné, i kdyby šlo o jakýkoli časový údaj, jedinou přijatelnou cestou je nechat jiné technické řešení prosadit se, dokud to stávající nepřekoná kombinací všech faktorů, které zákazník považuje za důležité.

Troufneme si výše uvedené označit z axiom, přesto existují země, kde jsou k elektrické budoucnosti aut velmi optimističtí. Jednou z takových je Nizozemsko, kde se kombinace zvýhodnění elektroaut a především umělého zdražování benzinů a dieselů stará o to, že elektromobily zažívají rychlý boom, relativně jeden z největších v Evropě. Ani tam to nejde hladce, ani dotace už se nedaří rychle rozdat, i tak jsou prodeje docela vysoké.

Dosud se elektrická auta mohla spolehnout přinejmenším na podporu médií, i té ale pod tlakem omezeného zájmu začíná ubývat. Nebuďme naivní, i články jsou produkt, který musíte „prodat” a jakmile redakce začnou cítit jakousi revoltu ve společnosti a zájem o kritickou žurnalistiku na tom či onom poli, rády se přidají - politici si jejich magazíny nekoupí, lidé ano. Tak se stalo, že už se upozorňuje třeba na dramaticky klesající dojezd s klesajícími teplotami, dříve médii značně přehlíženou věc. A teď už se hovoří o dalším úskalí - infrastruktuře.

Elektromobil může být dobrá věc, musíte jej ale mít kde nabít. I pokud sáhnete po vhodném voze z prvního shora zmíněného ranku, tedy menšímu autě pro příměstský provoz, musíte jej mít kde dobít. A to se v Nizozemsku začalo stávat takovým problémem, že už i redakce Auto Weeku říká jasně: Pokud nemůžete auto dobíjet doma, nekupujte si ho.

Redaktoři a s nimi i čtenáři přidávají řadu poměrně hořkých příběhů, kdy i v relativně řídce osídlených oblastech s rodinnými domy, ovšem bez vlastních garáží či příjezdových cest, není možné auto přes noc dobít. Veřejné nabíječky v ulici jsou obvykle dvě, kde první dva šťastlivci nechají auto přes noc a ráno jedou, další... nejedou nikam. Máte-li garáž a k tomu auto na delší cesty, je to bez problémů - jedno je připravené na cokoli a druhé přes noc dobijete, pokud vás o elektriku nepřipraví Eunice. Ale pokud takovou možnost nemáte a disponujete jen jedním elektrickým vozem, můžete si koupí elektromobilu zadělat na dost nepříjemností.

Tohle se prosím nyní řeší v Nizozemsku - bohaté zemi s rozvinutou infrastrukturou, kde podstatně vyšší procento lidí bydlí ve vlastních domech. Jak si kdo představuje, že bude „krmit” tisíce aut zaparkovaných na Jižním Městě? Celá tato domnělá elektrická revoluce je taková utopie, že stačí papír a kalkulačka, abyste si spočítali, že nikdy není možné rozumně přejít ryze na elektrický pohon za pár let. Přesto tímto směrem mnohé automobilky kráčí.

Možná by se měly podívat do Nizozemska, jak to tam vypadá, když mají elektromobily na celkových prodejích nových aut pořád minoritní podíl (loni asi 10 procent), jejich celkový podíl na automobilovém parku je zanedbatelný (jde o asi 230 tisíc aut z 9 milionů celkem, čili asi 2,5 procenta) a země dělá první poslední, „aby to šlo”. A přesto to spoustě lidí nejde a média už doporučují bez domácího dobíjení elektrické auto nebrat. Jak to asi bude vypadat za 5 nebo 10 let?

Dobíjení elektrických aut na ulici je utopie sama o sobě. Zjevně není dostačujícím řešením ani v dnešním Nizozemsku, tak jak by se jím mohlo stát kdekoli jinde a v momentě, kdy elektromobilů bude v provozu ještě víc? Ilustrační foto: Škoda Auto

Zdroj: Auto Week

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.