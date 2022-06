Už se ví, komu patří extrémní šestikolový Rolls-Royce, poprvé se ukázal i v pořádné akci před 8 hodinami | Petr Prokopec

Člověk by čekal, že pokud někdo chce vystoupit z řady, postačí mu koupit si jakýkoli Rolls-Royce, však kolikrát jste nějaký viděli na vlastní oči? Tento muž ale zastává poněkud extrémnější pohledy na věc, a tak si jej nechal přestavět na jakési postapokalyptické monstrum.

Před pár dny jsme si posvítili na vskutku neobvyklou automobilovou kreaci. Kdosi si totiž nechal přestavět Rolls-Royce Phantom na šestikolové monstrum, které by v terénu mohlo klidně svádět souboje s továrním Mercedesem-AMG G63 6x6. Kromě několika málo fotek však nebylo o voze nic známo, načež jsme mohli pouze spekulovat, zda náhodou nejde o novou kreaci určenou Jonu Olssonovi. Slavný lyžař si totiž na podobně „ulítlé“ konverze potrpí. Jak se však ukázalo, ono monstrum mu opravdu nepatří.

Skutečným majitelem je Eric Favre, francouzský majitel sítě fitness center a propagátor zdravého životního stylu. Ten má sice na svém kontě jeden velký skandál, neboť před pár lety byl obviněn z pašování nelegálních steroidů a praní špinavých peněz, jeho reputaci to ale zjevně nepoškodilo. Kromě jiného se totiž aktuálně snaží prosadit také v oblasti prodeje digitálních aktiv NFT. Kvůli tomu ostatně nedávno vyrazil na konferenci Web3 Crypto do Dubaje a upravený vůz vzal sebou.

Šestikolový Phantom má totiž sloužit jako fyzická forma digitálního umění. Za jeho zrodem stojí Alexander Danton, který je Ericovým velmi dobrým kamarádem. Společně ostatně začali po celém světě představovat jak fitness centra v neortodoxním designovém stylu, tak i různé butiky, ve kterých se prodává nejen sportovní oblečení, ale třeba také automobilová či motorkářská móda a pochopitelně rovněž jednostopé či dvoustopé dopravní prostředky.

Danton je už známým úpravcem aut, který mimo jiné proslul tím, že má dílnu pod zámečkem, který koupil. Na Rolls-Roycu Phantom nechal tři měsíce práce, projekt mu nicméně zabral daleko víc času - celý rok se věnoval jeho teoretické stránce. Tedy měření, projektování, shánění potřebných komponentů, a podobně. Jak uvedl po dokončení, šestikolku by rád prodal za 5 milionů Eur (cca 124 milionů Kč). Zda tolik vyinkasoval i od Favreho, není jasné.

O čem si nicméně můžeme říct daleko více, to jsou samotné úpravy. Vůz byl totiž Dantonem za zadními dveřmi rozříznut na dva kusy. Následně pak došlo na navaření zadní části z BMW řady 7, ze stejného zdroje pak pochází i třetí náprava. Pohon má na starosti nadále 6,75litrový dvanáctiválec, který standardně disponoval 460 koňmi. Tento výkon mu i zůstal, Danton se nicméně postaral alespoň o pozlacení krytu pohonné jednotky. A žlutý kov dodal i brzdám.

Dvěma vozům spadajícím do skupiny BMW francouzský úpravce dále upravil karoserii na míru a přihodil celou řadu detailů, které lákají do terénu. Všimnout si tedy můžete jak střešní rampy s LED světly a zahrádkou, tak třeba klenutých blatníků. Přizvednuta byla i světlá výška, proto nechybí nášlapné prahy usnadňující nastupování a vystupování. Litá 24palcová kola s tenkými pneumatikami ale pro změnu volají spíše po silnici.

Uvnitř již došlo jen na přečalounění, přičemž nově Phantom uvnitř připomíná slavnou francouzskou značku šampaňského Veuve Clicquot. Zda jde nicméně o Dantonovu či Favreho oblíbený mok, to nevíme. Nejsme si pak ani jisti, zda kdokoliv z těchto pánů bude upravený Rolls-Royce používat na denní bázi. Příliš s tím ale nepočítáme. Pokud by k tomu totiž mělo dojít, dá se předpokládat, že vyměněny by byly třeba displeje v opěrkách sedadel, které až příliš připomínají léta dávno minulá.

Sedmá generace Rolls-Royce Phantom měřila na délku 5,8 metru v případě standardní verze, respektive 6,1 metru v rámci prodlouženého provedení. Upravená šestikolka je však 6,3 metru dlouhá a 2,3 metru široká. Ilustrační foto: Rolls-Royce

Zdroj: Supercar Blondie@YouTube

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.