Moderní Ferrari s motorem V12 zabavené zločinci je k mání v nucené aukci, bude levnější než kde jinde

/ Foto: Domeinen Roerende Zaken, CC0 Public Domain

Prodej zkonfiskovaného majetku čas od času zahrnuje zajímavé věci, tentokrát jde o vskutku výjimečné auto. Jeho historie je pochybná a stav nedokonalý, odměnou kupci ale bude skoro jistě velmi lákavá cena.

Jako nadšenci pravidelně sledujeme nabídky ojetých aut všeho druhu. Ne snad, že bychom s nimi obchodovali, tím méně si je pak ve větší míře pořizovali pro vlastní potřebu, je to prostě hobby, které nám snad nikdo nebude vyčítat. Někdo se dívá v televizi na vraždami snad už vylidněná města typu Midsomer, my raději sjíždíme zajímavé stroje minulých let s často pozoruhodnými osudy. A auto na fotkách níže patří mezi takové.

Jde o italský sporťák s motorem V12, který sám o sobě není zase tak mimořádný, pozoruhodný je tím, kdo ho prodává. Objevil se totiž v nabídce nizozemské Domeinen Roerende Zaken, volně přeloženo Úřadu pro správu movitého majetku, který pro stát rozprodává aktiva zabavená v rámci trestního řízení. Tomu může uvíznout za prsty prakticky cokoli, protože ale jeho nabídky sledujeme roky, můžeme bez váhání říci, že prodej podobných strojů je velmi neobvyklý.

Tady i víme, čeho se dopustil jeho majitel, šlo o daňový únik. To je jistě příznivější stav než kdyby šlo o vůz po vrahovi či teroristovi, což oceníte tím spíše, že aukce Domeinen jsou tradičně šancí dostat se k čemukoli relativně levně. Jednak málokdo vyloženě touží po věcech takového původu, jednak se Domeinen o auta absolutně nestará a nabízí je raději se slevou v řádu stovek tisíc místo toho, aby investoval pár tisíc do detailingu. A jednak je to dáno způsobem aukce, ke kterému se ještě dostaneme.

Nejprve ale probereme onen vůz. Je to Ferrari 599 GTB, obecně ne úplně nejžádanější moderní model značky, který koupíte jako ojetý od nějakých 2 až 2,5 milionu korun. Má motor 5,7 V12 naladěný na 540 koní, což samo o sobě láká. Původně stříbrný exteriér (podivná matná rudá je jen fólie) s černým koženým čalouněním jsou decentní volbou pro jinak nápadné italské superturismo a vůz vypadá docela zachovale. Navzdory tomu, že na tachometru má už přes 117 tisíc km.

Kolik bude stát, nevíme, aukce Domeinen ale probíhají bez minimálních cen jednokolovou obálkovou metodou. Přihazuje se tedy naslepo - prostě dáte nabídku a čekáte, nejvyšší cena pak bere vše. To obvykle vede k nízkým prodejním cifrám a je velmi pravděpodobné, že na tohle auto bude stačit něco kolem 1,5 milionu Kč. To je mimochodem o mnoho méně, než kolik dal kupec za tzv. registrační daň - šlo svého čsu o tučných 99 020 euro, přes 2,5 milionu korun.

Celé auto za cenu 60 % daně? To nezní zle, kde je háček? Krom pochybné historie auta z hlediska jeho dosavadního majitele je to i vcelku neznámá historie auta samého. Dokonale není zmapován ani jeho nájezd a nizozemská RDW, která sleduje tachometrové proběhy podobně jako český registr návštěv STK, hodnotí validitu udávaného nájezdu jako „neposouditelnou”. S ohledem na stav a udávanou kilometráž bychom ale řekli, že vůz více nenajel.

Ale kdo ví, koupě těchto aut je vždy trochu loterie, úřady vám kolikrát nedají ani klíč (tady jsou dva), natož pak jakoukoli jistotu, co vlastně kupujete. Na druhou stranu se obvykle dostanete desítky procent pod obvyklé ceny na trhu - kdo nehraje, nevyhraje...

Ne úplně populární, ale stále výjimečné Ferrari 518 GTB se v aukci úřadu prodávajícího movitý majetek zabavený zločincům nevídá. Teď je v nabídce a bude pravděpodobně relativně levné, jeho historie má ovšem své háčky. Domeinen Roerende Zaken, CC0 Public Domain

Zdroje: Domeinen Roerende Zaken, RDW

