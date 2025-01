V Kapském Městě postavili skutečný Iron Manův dům. A můžete si ho sami vyzkoušet, bez jeho bohatství to ale nepůjde včera | Petr Prokopec

Možná teď máte pocit, že se díváte na záběry z filmu, ale to je omyl. Tento dům skutečně stojí a jeho autoři se virtuálním komplexem komiksového hrdiny nechal pouze inspirovat. Můžete v něm i chvíli pobývat, laciné to ale opravdu není.

Když v roce 2008 zamířil na plátna světových kin první Iron Man, odstartovala tím zlatá éra komiksů. Tedy nikoli těch kreslených, nýbrž hraných. Snímek o zrodu „železňáka“, jinak také alter ega miliardáře Tonyho Starka, totiž nejenže vydělal 586 milionů dolarů, ale zároveň mu palec nahoru ukázala i řada kritiků. Mimo jiné hlavně kvůli představiteli hlavní role, Robert Downey Jr. se totiž pro ni jakoby narodil. Respektive při jejím ztvárnění mohl využít řadu vlastních zkušeností, byť povětšinou negativních.

Jednou z věcí, která publikum oslovila, byla Starkova rezidence. Ta se nacházela na útesu Point Dume v kalifornském Malibu, přičemž fiktivní miliardář z ní mohl pohlížet na oceán. Modravou hladinu si ovšem Downey Jr. musel při natáčení jen představovat, neboť ve skutečnosti dům vůbec nebyl postaven. Tvůrci jen využili kulis ve studiu a počítačové techniky. Inspirací pro samotnou rezidenci jim pak bylo dílo Johna Lautnera, jednoho z nejvýznamnějších architektů 20. století.

Lautner byl v nemalé míře ovlivněn svým mentorem Frankem Lloydem Wrightem. Jak ovšem sám posléze uváděl, nikdy se nedopustil kopírování. I proto, že jeho styl byl organický. Z toho důvodu nejen pároval různé architektonické styly, ale také neobvyklé či netradiční materiály. Jeho prvním dílem byl jeho vlastní dům, který byl postaven v roce 1939. Lautner zde spároval stropy obložené červenou překližkou se stěnami z mahagonu a podlahou z bagacu, velmi tvrdého afrického dřeva.

Slávu mu nicméně přinesla až jeho pozdější díla jako třeba Chemosphere, dům postavený na 15metrovém betonovém pilíři. Poté v podstatě každá další zakázka představovala architektonickou perlu, zejména pak rezidence Silvertop a Marbrisa. Většina z těchto domů byla postavena v Kalifornii, kterou Lautner překvapivě nenáviděl. Místní architektura mu totiž přišla nudná a odporná. To ale nakonec způsobilo, že se tak moc chtěl od ostatních odlišit.

Když tedy došlo na natáčení Iron Mana, designér Phil Saunders dostal za úkol, aby se nechal inspirovat právě Lautnerovým dílem. Zatímco však jeho kreace zůstala čistě virtuální, architektonické studio Peerutin zašlo o pořádný kus dál. Na jihu Afriky v Kapském městě totiž navrhlo Pengilly House, tedy jakési ztělesnění Iron Manova sídla. Tuto rezidenci si můžete i pronajmout, zapotřebí je však mít pomalu stejné jmění, jakým disponoval Tony Stark.

Pronájem komplexu, který je rozdělen do dvou křídel a několika pater, totiž činí 20 tisíc dolarů (cca 484 tisíc korun) na jednu noc. Přičemž pronajmout si jej musíte minimálně na týden. Ovšem ani po zaplacení 3,4 milionů korun nebudete moci uvnitř kouřit, pořádat párty a nemůžete si sebou vzít ani domácí zvířata. Pomalu tak jediné, co vám zbude, je užívat si spektakulárního výhledu či třeba vnitřního bazénu, tělocvičny nebo sauny a vířivky.

Součástí pronájmu je nicméně personál, který vám bude připravovat snídaně, obědy i večeře, stejně jako se postará o úklid. Něco takového oceníte, neboť už jen stlaní postelí v 6 ložnicích pro dvanáct hostů by vám zabralo část z vaší dovolené. Tu si ale naopak budete moci užít opravdu naplno, neboť část služebnictva zůstává v domě i přes noc. Kromě toho pak máte k dispozici i limuzínu s řidičem.

Tím se dostáváme k tématu nám blízkému, tedy ke garáži. Ta připomíná spíše galerii, už jen kvůli skleněnému mostu, který se nad ní nachází a propojuje obě křídla rezidence. Vy se díky tomu můžete snadno kochat sbírkou až dvanácti aut. Dodat je ale musíte sami, součástí pronájmu bohužel nejsou. Na druhou stranu, pokud někdo má na pronájem tohoto komplexu, jistě si může dovolit i velmi drahý vůz.

Můžeme už jen dodat, že rezidence byla dokončena po pěti letech výstavby v roce 2015, přičemž základními materiály jsou sklo, beton a ocel. Přesto všechno ale Pengilly House nepůsobí urbanisticky, nýbrž organicky, přesně tak, jak by to Lautner chtěl. Pokochat tímto dílem se ale již nemohl, neboť v roce 1994 v požehnaném věku 83 let zemřel.

