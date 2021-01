V logu Subaru je faktická nepřesnost, její pozadí bylo vysvětleno teprve nyní před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Subaru

Asi každý člověk alespoň trochu blíže se zajímající o auta ví, co má ve znaku automobilka Subaru, ostatně i proto ji někteří nazývají familiárně Kuřátka. Tato hvězdokupa je ale už v mýtech spojena se sedmi hvězdami, proč jich tedy v logu značky je jen šest?

Některá loga automobilek v sobě skrývají více, než se na první pohled zdá. V minulosti jsme tomu věnovali celý článek, ostatně i znak Škody má svůj skrytý význam. Mezi zmiňovanými emblémy bylo tehdy i logo japonského Subaru, které je zdánlivě docela výmluvné. Přímo slovo Subaru je nakonec označením pro souhvězdí zvané Plejády známé též jako Kuřátka.

V odborné terminologii jde o otevřenou hvězdokupu v souhvězdí býka, která je v Messierově katalogu označená jako M 45. Od Země je vzdálená 440 světelných let, díky čemuž její hvězdy vidíme pouhým okem. Právě to ale způsobilo, že logo Subaru nepřesně reflektuje to, co reflektovat má. A pozadí toho byl teprve nyní detailně osvětleno astronomy Rayem a Barnabym Norrisovými.

Japonská automobilka zjednodušenou podobu Plejád použila ve svém znaku, dopustila se ale faktické nepřesnosti - ve znaku najdeme jen šest hvězd. Plejád je ve ale skutečnosti sedm a nemusíte být ani astronomové, abyste to věděli. Hovoří se o nich už v antické mytologii jako o dcerách Titána Atlase, který byl za svou vzpouru proti Bohům potrestán tím, že na svých bedrech nese pohoří stejného názvu.

A o sedmi sestrách se nezmiňují jen starověcí Řekové, podobné příběhy prostupují také africkou, asijskou, indonéskou, americkou i australskou kulturou. V roce 1953, kdy bylo Subaru založeno, si toho museli být velmi dobře vědomi i Japonci.

Když se ale nyní na Plejády podíváte, uvidíte také hvězd jen šest, takže logo Subaru se zdá být v pořádku. Jenže není a na mysl se krade otázka, jak je možné, že my i tvůrci loga Subaru vycházeli z toho, co vidí pouhým okem a naši dávní předkové měli o podobě Plejád lepší představu. Nejednou se objevily spekulace o dosud neznámé vyspělosti starších civilizací, otec a syn Norrisové ale nyní přišli s uvěřitelnějším vysvětlením, k němuž dospěli za přispění vesmírného teleskopu Gaia.

Říkají, že jedna z hvězd se postupem času přiblížila k druhé tak moc, že je lidské oko nedokáže rozlišit, proto vidíme hvězd jen šest. Nicméně před zhruba 100 tisíci lety byly od sebe hvězdy vzdáleny více a lidé skutečně mohli pozorovat na obloze pouhým okem všech „sedm sester“. Tím se i vysvětluje, proč příběh o nich není lokálním, ale znají jej prakticky na všech kontinentech ve stejné podobě. Dle Norrisových by to ovšem znamenalo, že nejstarším dochovaným lidským příběhem není Epos o Gilgamešovi.

V tomto ohledu se ale nejspíše budou vést nemalé spory, neboť onen epos se dochoval ve formě textu, zatímco z příběhu o sedmi sestrách tu máme pouze tradované příběhy. Ať tak či onak, Subaru nyní odkazuje na to, co sice není, ale co můžeme na obloze vidět okem stále. A Japonci se možná ani o přesnější reflexi reality nesnažili, neboť se jim právě šest hvězd hodilo do krámu. Logo reflektuje i strukturu firmy v době jejího vzniku - hlavní hvězda z oněch šesti odkazuje na mateřskou firmu Fuji Heavy Industries, pět menších pak na její dceřiné společnosti.

Logo Subaru je světoznámé, stejně jako příběh za ním stojící. Až nyní bylo vysvětleno, proč nepřesně reflektuje počet hvězd souhvězdí, podle nějž se i firma jmenuje, i když už z dávných mýtů víme, že čítá o jednu více. Ilustrační foto: Subaru

Zdroj: Jalopnik

Petr Prokopec