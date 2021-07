V Německu už se projevují dopady tlaku na elektrifikaci aut, roky nechtěné ojetiny náhle letí před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Pavel Janda, Autoforum.cz

Představa některých politiků, že si trh ochočí jako věrného psa, se stále více ukazuje být nereálnou. Němci se už léta stále více vyhýbali dříve žádaným dieselům, až zjistili, že jejich nové alternativy nejsou tak úplně alternativami. A tak se k nim vrací.

Září roku 2015 můžeme dnes již s jistotou považovat za zlomové. Na veřejnost totiž prosákla kauza Dieselgate, která spustila démonizaci do té doby preferovaného pohonu aut. Nešlo totiž pouze o Volkswagen, ten byl jen špičkou ledovce, dieselového kostlivce měla skrytého ve skříni celá řada dalších automobilek. Ve strachu o ztrátu obliby pak víceméně každá vsadila na zmínky o ekologii, jenž korespondovaly s obrovskými investicemi do elektromobility. Právě ta je totiž nyní považována za zcela čistou, stejně jako tomu kdysi bylo právě v případě dieselů.

Kvůli této změně názoru začaly prodeje aut s naftovými motory klesat, ovšem nikoliv jen proto, že by zákazníci skutečně byli ovlivněni palcovými titulky v médiích. Více než co jiného se o to zasadili právě výrobci, kteří začali pozvolna vyřazovat diesely ze svých nabídek. Na jejich místo pak začaly nastupovat hybridy a elektromobily, s nimiž začala být spojovaná nereálná spotřeba a nízké či dokonce nulové emise. Právě ty jsou hnacím motorem automobilek, ovšem pro zákazníky nejsou až tak podstatná papírová data, nýbrž realita.

Co přesně to znamená v praxi? Zmínili jsme to již mnohokrát, naposledy v souvislosti s Nizozemskem, řeč o tom ale bude i dnes, a to především v souvislosti s Německem. I zde se totiž diesely najednou začínají vracet do obliby. Ovšem nikoliv na trhu s novými vozy, neboť jak jsme uvedli, na tom je stále těžší něco pořídit. Aktivnější jsou tedy lidé v autobazarech a na internetu, kde více než dříve vyhledávají nabídky spojené se zkratkami jako TDI, CRDi a podobně.

Dle statistiky zveřejněných největším evropským tržištěm s ojetinami Mobile.de se zájem o ojetá auta zvýšil všeobecně, v případě dieselů je to ovšem o 19 procent více než u zbytku, což je v dosavadních trendech zásadní obrat. Část lidí zkrátka zjistila, že hybridy nebo elektromobily nejsou až takovou alternativou, jakou se zdály být - nejsou tak úsporné a nebo nevyhovují jejich potřebám. Pravdou sice je, že většina lidí nenajede denně více než 100 kilometrů, a proto by pro ně elektromobily mohly být dostačující, jenže párkrát do rok potřebují více a jiné auto si kvůli tomu pořizovat nechtějí. Nemluvě o tom, že ta hybridní a elektrická jsou o poznání dražší, a tak se lidé vrací k tomu, co jim vyhovovalo, ale na trhu nových aut to nepořídí.

Zájem o ojeté hybridy a elektromobily je naopak minimální, což koresponduje s jejich rychlým vývojem, degradací baterií i poklesem hodnoty. Po pár letech se totiž dojezd razantně snižuje, přičemž koupě nového akumulátoru není tak jednoduchou záležitostí, jako je tomu v případě koupě nového spalovacího motoru. Automobilky jich totiž mají nedostatek, a proto je raději pěchují do nových aut, s nimiž je spojená první registrace, a tedy i úlevy o EU a dalších regulátorů.

Zcela jiná je pochopitelně situace na trhu s novými vozy, kde hybridy a elektromobily vykazují jako jediné růst. Stojí za tím ovšem obrovské dotace, díky nimž mohou Němci usednout za volant i úplně zadarmo. Z toho důvodů ostatně řada z nich začala s elektromobily „šmelit“, neboť jedinou podmínkou dotace je půlroční provoz. Poté ovšem může dojít na prodej, a to i do sousedních zemí, a to i za cenu vyšší, než byla ta pořizovací.

Právě výše dotací přitom dle společnosti ACEA určuje, kterak je v jednotlivých evropských zemích o elektromobily zájem. Celoevropské prodeje elektrických aut mohou vypadat dobře, 74 % elektromobilů se ale prodá v pouhých 4 zemích s nejvyššími hrubými domácími produkty, které alternativní pohon všemožně podporují a spalovací ústrojí naopak zatěžují stále většími sankcemi. Jakmile nicméně přijde řada na méně bohaté země jako Chorvatsko, Polsko či Česko, bavíme se o méně jak 3 procentech celkového odbytu.

Znovu je tedy třeba Bruselu připomenout, že pokud hodlá zavést takovou normu Euro 7, která by po roce 2025 v podstatě neumožnila prodej ničeho jiného než hybridů či elektromobilů, pak je třeba zapracovat hlavně na tom, aby si je mohl kdokoliv dovolit. To je ovšem s ohledem na složitější konstrukci těchto aut, cenu vzácných kovů a dalších vstupů nereálné.

Pokud tedy nedojde na zákaz provozu spalovacích aut, čehož se ovšem politici bojí jako čert kříže, neboť v takové chvíli mají po podpoře nějakých 70 procent voličů, nelze do budoucna počítat s ničím jiným, než s většími aktivitami v bazarech a menšími v showroomech. Že to ovzduší nepomůže, asi nemusíme nikterak dodávat. Někdy je totiž zkrátka lepší, když se politici nebudou do všeho montovat a nechají trh pracovat - přes některé své nedokonalosti funguje pořád lépe než oni.

Zájem o ojetá dieselová auta, mezi něž nyní již patří i Škoda Kodiaq 2,0 TDI, začíná v Německu narůstat. Jednoduše proto, že řada lidí musí jezdit na dlouhé vzdálenosti, což elektromobily nezvládají. Ilustrační foto: Pavel Janda, Autoforum.cz

Zdroje: Focus, Mobile.de, ACEA

Petr Prokopec