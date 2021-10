V Německu shořela sbírka desítek vzácných starých autobusů poté, co do ní přidali elektrický před 8 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Andreas Rosar, Fotoagentur Stuttgart

Jen ohořelá torza zbyla z více jak dvou desítek vzácných starých autobusů, které ve svém depu po dekády uchovával stuttgartský dopravní podnik. Vyšetřování tragédie zatím není u konce, vše ale mělo začít u novějšího elektrického stroje.

Není ničím až tak neobvyklým, když dopravní podniky velkých měst zachovávají ve svých flotilách staré stroje, které dále udržují fit a čas od času je vytáhnou zpět na silnice při oslavách výročí či propagačních akcích. Přesně to byl i případ stuttgartského SSB, který ve svém depu uchovával desítky vyřazených modelů mapujících historii firmy až do 60. let minulého století. Uchovával, už neuchovává.

Jakési malé muzeum čítající více jak dvě desítky dnes už vzácných strojů jako Mercedes-Benz O307, O322 nebo O317 doslova lehlo popelem masivním požáru provázeném řadou explozí. Bojovalo proti němu více jak 200 hasičů ze Stuttgartu a okolních obcí, po noci práce ale mohli konstatovat uspokojení jen nad tím, že se jim požár podařilo lokalizovat, a tedy zabránit jeho dalšímu šíření. Ani jeden ze starých autobusů se zachránit nepodařilo.

Příčiny požáru jsou zatím předmětem šetření, vznikl ale poté, co měly být staré modely použity pro prezentaci nejnovějších elektrifikovaných přírůstků do flotily SSB znovu od Mercedesu a jeden či více z nich být zaparkovány vedle těch historických. Zatím není jasné, zda šlo o ryze elektrické či hybridní vozy, tato změna jinak obvyklého stavu ale celkem pochopitelně vede k domněnkám o problému s jejich bateriemi.

Korelace a kauzalita mohou být jiné věci, takže si počkejme na definitivní výsledky vyšetřování, na následky požáru je každopádně smutný pohled. Přiložené fotografie ukazují téměř celý průběh incidentu od chvíle, kdy hořely první autobusy, až po pohled na jejich skoro neidentifikovatelné „ostatky”.

Dodejme, že událost si naštěstí nevyžádala žádné oběti na životech, dva lidé ale museli být hospitalizováni poté, co se nadýchali kouře. SSB podle prvotních informací plánuje sbírku alespoň z nějaké části obnovit, bude se ale muset činit - 50 nebo 60 let staré autobusy někteří nadšenci stále udržují při životě, je jich ale jako šafránu a fandové je obvykle odmítají prodat. Obnova kteréhokoli ze shořelých strojů je pochopitelně nemožná.

Zdroj: Stuttgarter Zeitung

Petr Miler