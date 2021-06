V prodeji se objevil klíč zvyšující rychlost Bugatti nad 400 km/h, možná nakopne i vaši Fabii před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Bugatti

A mohl by pasovat, protože je to v zásadě stejný klíč, akorát má poněkud noblesnější provedení a velmi ušlechtilou funkci. Podle toho ovšem stojí, za jeho cenu byste koupili slušné ojeté auto.

Jde o odvěký souboj mezi dvěma přístupy k automobilu a vlastně nejen k němu. Je to funkce vs. styl, realita vs. dojem, „show” vs. „go”. Už v dobách mého mládí se tyto dva přístupy zrcadlily v dilematech toho typu, zda je lepší mít šíp bez luku nebo luk bez šípu. Samostatně nefunguje ani jedno, ale někteří řeknou, že šíp bez luku můžete případně aspoň hodit. Ostatní, že luk přece dělá dojem, že můžete vystřelit...

Pokud patříte mezi ty první, vskutku svérázná nabídka jedné součásti dnes už legendárního Bugatti Veyron vás asi neohromí. Někdo totiž na internetu začal prodávat „rychlostní klíč”, původně Speed Key, bez nějž tento vůz nedosáhne své maximální rychlosti.

Vzhledem k tomu, že šlo o první sériový vůz, který byl schopen překonat metu 400 km/h (navíc v dobách, kdy evoluce pneumatik nedosahovala takové úrovně, jako dnes), si výrobce chtěl být jist, že zákazníci nebudou tento extrém dráždit bosou nohou, skoro doslova. Maximální rychlost auta tedy byla omezena na 380 km/h a pokud někdo chtěl jet rychleji, musel použít onen Speed Key.

V tu chvíli Bugatti na dálku ověřilo připravenost vozu a pokud bylo vše v pořádku, mohl majitel uhánět s větrem o závod - až okolo 407 km/h ve „standardním” Veyronu a ještě více v jeho pozdějších evolucích. Nevíme, jak se stalo, že z nějakého auta zbyl jen tento klíč, s nímž jinak Veyron neodemknete ani nenastartujete, ale stalo se to. A teď je na prodej.

Sám o sobě je samozřejmě k ničemu, ale pokud chcete někoho ohromovat lukem bez šípu, je to ideální šance. Ostatně, některé dámy možná neodolají, až jim ukážete klíč, který odemyká svět extrémních rychlostí. A kdo ví, co se stane, až je zapíchnete někam do vaší škodovky, třeba přidává desítky kilometrů v hodině rychlosti i jiným autům koncernu VW...

Sny se mají snít, je ale nanejvýš nepravděpodobné, že byste v tomto případě dostali více než „koncernový klíč” zabalený do trochu hezčích šatů, to vše na eBay za 5 999 USD, tedy asi 125 tisíc Kč. Možná bychom si raději za stejné peníze koupili pěknou ojetou Fabii, která mimochodem bude mít velmi podobný klíč, akorát s jiným obalem a logem. Ale přiznáváme, my jsme ti, co by vždy raději volili šíp a házeli.

Bugatti Veyron je pro naprostou většinu smrtelníků nesplnitelný sen, rychlostní klíč k němu se ale koupit dá. Otázkou je, co s ním... Ilustrační foto: Bugatti

Zdroj: eBay přes Carscoops

Petr Miler