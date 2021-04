V prodeji se objevila kola na první moderní Bugatti, už ta jsou pro běžného člověka drahá před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: RM Sothebys

Pokud si chcete důrazně připomenout, že svět majitelů Bugatti není ten váš, toto je docela dobrá příležitost. Vzácná kola na stejně vzácné první moderní Bugatti míří do aukce a levná opravdu nebudou.

Ještě než se Bugatti chopil Ferdinand Piëch a s velkým trápením z něj vykřesal dnes ikonický Veyron, vládnul této značce jiný umíněný autokrat s naprosto stejným cílem - vrátit ji na výsluní jako výrobce nejrychlejších aut světa, která konkurenci nepřekonají o rybářskou bárku, ale o parník zvaný Titanic. Ten člověk se jmenoval Romano Artioli a dnes už bohužel víme, že jeho sen skončil podobně jako ona britská loď.

Nedá se ale říci, že by Artioli byl méně schopný, jen na rozdíl od Piëcha neměl za zády obří automobilový koncern a jednu z nejbohatších rodin Evropy, třebaže i on do značky napumpoval peníze z jiného, též veleúspéšného byznysu. Ještě než všechno dopadlo špatně, sen si svým způsobem splnil - jeho Bugatti EB110 se stalo nejrychlejším autem světa a jeho technická sofistikovanost daná zapojením největších kapacit automobilového světa své doby dodnes fascinuje.

Vzniklo jich před krachem firmy jen něco přes 100 a byť stále nejde o tak respektovaný stroj, jakým je pozdější Veyron, o kus automobilové historie jde zcela nepochybně. Cokoli na něj tak má svou hodnotu a nyní míří do aukce něco, co jsme samostatně v prodeji nikdy dříve neviděli - sada zakázkových, mnohapaprskových kol.

Stejně jako u jiných dílů pro EB110 se i o tento postaral věhlasný výrobce, firma BBS. Dle zadání Bugatti šlo o dvoudílné, 18" disky o šíři 9 palců vpředu a 12 vzadu. Nabízeny jsou bez pneumatik, to ale zájemce o automobilové memorabilie - nebo majitele EB110 - jistě trápit nebude.

Fyzicky se nachází v Dánsku a o jejich prodeji informuje aukční síň RM Sotheby's, která zajišťuje jejich prodej online. Aukce poběží od 21. do 29. dubna a očekává se, že cena dosáhne až 12 tisíc euro, tedy asi 313 tisíc Kč. Za to si spousta jiných lidí koupí celé, velmi pěkné ojeté nebo i nové auto, Bugatti je ale zkrátka Bugatti. A popravdě řečeno bychom se nedivili, kdyby se cena v aukci vyšplhala ještě výš.

Kus automobilové historie, tím jsou tato kola na Bugatti EB110 GT - svého času nejrychlejší silniční auto světa a jediný dokončený projekt Bugatti v časech Romana Artioliho. Teď jsou na prodej a statisíce budou stát zcela nepochybně. Foto: RM Sotheby's

Zdroj: RM Sotheby's

