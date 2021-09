Ve Velké Británii došlo palivo na dvou třetinách benzinek, lidé je vzali útokem před 5 hodinami | Petr Miler

Obrázky jako z dob ropné krize nyní britští řidiči sdílí na sociálních sítích. U čerpacích stanic se stojí dlouhé fronty, pokud je tedy vůbec na co. Situace je ale podle všeho jen dalším bizarním dopadem pandemie.

Pamatujete, kdy se u nás naposledy stály fronty u čerpacích stanic? Pomineme-li obecně nevýznamné lokální situace dané třeba marketingovými akcemi některých sítí benzinek, pak jste museli zažít přinejmenším krátce porevoluční časy, kdy se benzin a nafta stále ještě prodávaly za regulované ceny a jejich skokovým zdražením daným povolením otěží předcházelo masové zásobení palivem za ještě původní sumy. A nebo rovnou časy ropných krizí, jinak obvykle nebyl problém zajet si k benzince a natankovat paliva, co hrdlo nádrže ráčilo.

Ve Velké Británii se ale fronty na palivo stojí právě teď, což je skoro nepochopitelné. Situace na světovém trhu je relativně stabilizovaná, ceny ropy ještě mírné, trh není v posledních měsících svědky větších šoků a přes přetrvávající logistické problémy v mezinárodní dopravě tankery přepravují ropy i ropných produktů, kolik je třeba. Co se tedy stalo? V Británii v důsledku pandemie „došli” řidiči nákladních aut a situace zašla až tak daleko, že začaly být problémy se zásobováním čerpacích stanic.

Jinými slovy - ropy je dost a benzinu i nafty také, některé sítě čerpacích stanic ale minulý týden omezily provoz, protože zásobování konkrétních benzinek vázne. Toto se rozkřiklo mezi lidmi, kteří o víkendu v panice z nedostatku podnikli hotový run na benzinky a většinu z nich doslova vysáli. Britská asociace maloobchodních prodejců benzinu PRA tak informuje, že po víkendovém runu jsou dvě třetiny čerpaček bez paliva. Vyřešit předchozí problém bude tedy ještě složitější a vyžádá si poměrně značnou intervenci vlády.

Ta už minulý týden připustila využití armády, tedy armádních řidičů náklaďáků, kteří by dočasně zajistili nutné zásobování. Británie dále oznámila možnost udělení až 6 000 dočasných pracovních víz řidičům ze zahraničí. A nakonec hodlá pozastavit platnost antimonopolních zákonů zakazujících sdílení informací o zásobách a distribuci mezi jednotlivými prodejci, aby se společnými silami zasadili o rovnoměrné zásobení celé země.

Je to až absurdní stav pramenící skutečně jen z toho, že řady dopravních společností z různých důvodů opustily tisíce profesionálních řidičů, kteří se do této práce už nevrátili. Poptávka po palivech jinak zůstává na úrovni 92 % předpandemického stavu, takže drama na straně poptávky se neděje, je to jen logistika „poslední míle”.

„Přestože v rafinériích vždy byl a stále je dostatek paliva, jsme si vědomi toho, že v dodavatelských řetězcích došlo k určitým problémům. To je důvod, proč přijmeme novou legislativu, abychom zajistili, že průmysl bude moci sdílet důležité informace a spolupracovat efektivněji, aby následky této situace byly minimalizovány,” řekl k věci britský ministr obchodu Kwasi (to je jeho jméno, není ti kvazi-ministr...) Kwarteng. Co všechno se ještě nestane v roce 2021?

Zdánlivě nudné tankování auta (zde plynem) je nyní v Británii o poznání uspokojivější operací. Jak můžete spatřit na videu níže, obvyklejší jsou nekonečné fronty. Ilustrační foto: Škoda Auto

