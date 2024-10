Vpravdě nehezký propadák Opelu, který zdevastoval image někdejší legendy, lze dnes sotva jetý koupit za pakatel před 2 hodinami | Petr Miler

Neprodával se až tak špatně, už z jeho postupného odchodu ze scény je ale patrné, že žil jen z tradice svých předchůdců a postaral se konce jedné německé legendy. Možnost si jej koupit dnes pořád není raritní, sotva jeté kusy v prodeji ale raritami jsou.

Je někdy až fascinující vidět, jak moc a jak rychle některá slavná auta zašla na úbytě. Příkladem budiž Opel Vectra, který ještě v 90. letech minulého století prodejně atakoval hranici půl milionu prodaných aut ročně jen v Evropě. V posledních dvou letech tolik aut na starém kontinentu neprodal celý Opel všech modelů. A Vectra? Ta se v prodejních statistikách neobjevuje od roku 2010.

Důvodem je pochopitelně to, že skončila, náhodou se to ale nestalo. Jejím katem se po dvou úspěšných generacích zvaných A a B stala ta třetí, jejíž interní označení jistě hravě uhádnete (jeden z hitů Michala Davida případně napoví). Nebylo to vyloženě špatné auto, v nabídce modelů střední třídy si přibližně udržovalo pozici svých předchůdců, jeho vzhled byl ale tak nudný, že po spatření Vectry C usínali i řidiči okolo projíždějících Volkswagenů.

Design vozu byl skutečně mimořádně nenápaditý a neatraktivní jako u řady dalších Opelů té doby. A hotovou tragédií byl lacině působící, šedivý a jako sekerou vysochaný interiér s velmi skromnou výbavou i ve vyšších specifikacích. Úspěšný nehezký model nelaskající posádku snad ještě nikdy nevznikl, a tak ani céčková Vectra úspěšná nebyla.

Je férové dodat, že celá mainstreamová střední třída tehdy začala ztrácet své postavení na trhu, a tak v ní přežili jen ti lepší. Mezi takové Vectra nepatřila, celkem výrazný facelift už ji také nezachránil, a tak se prodejně propadla až pod 100 tisíc dodaných vozů za rok, pak skončila úplně. Automobilka ještě zkusila vzkřísit své šance na úspěch v tomto segmentu novější Insignií, ani ta ale nebyla nijak ohromující a změna jména v tomto případě ke zvýšení zájmu též nevedla. Tento model přímého nástupce nedostal už vůbec.

Dnes se ale chceme vrátit na „začátek konce”, do roku 2003, kdy Vectra C teprve zjišťovala, že ji nikdo nechce. Tehdy vznikl vůz na fotkách níže, docela nuzná verze s téměř základním motorem 1,8 o 122 koních. Je to pořád stejně nehezké auto s nikterak ohromující technikou, co ale svého času nemuselo táhnout k prodejcům davy, to může dnes lákat v bazarech. V době, kdy jsme už poněkolikáté přišli na to, že modernější technika není vždy výhra, se jednoduchý benzin střední třídy s nádrží na 61 litrů paliva nemusí jevit nijak nepřijatelně. A vzhled musíte ojetině odpustit vždy, natož pak této.

Jde totiž o velmi málo využité auto. Ačkoli je na světě už 21 let, v rukou pouhých dvou majitelů najelo jen 56 tisíc km. A nemá smysl o tom pochybovat, podívejte se na fotky. Odmyslíme-li si okopané vnitřní prahy v místě řidiče a odřený plast nakládací hrany zavazadlového prostoru, o což se podle prodávajícího postaral první majitel-důchodce, je to velmi zachovalý vůz zvenčí i uvnitř. Je to zkrátka možnost vrátit se skoro až do roku 2003, v dobrém i zlém, a uzmout nejzachovalejší obyčejnou Vectru C před faceliftem v současném prodeji.

Kdyby vám to přišlo jako hloupost, považte, že stojí jen 3 190 Eur, tedy asi 80 tisíc Kč. Není to skoro nic, v době, kdy i Škoda Fabia v úplném základu stojí od 400 tisíc Kč, je to prostě hodně málo. Však jde o dalece nevyužitý nový vůz střední třídy s primitivní, skoro věčnou techniku, který nakonec i nějak jede - stovka za 10 sekund a maximálka 210 km/h nejsou špatné údaje. Nakonec je to auto z dob, kdy i vůz střední třídy tohoto kalibru vážil - bacha na tekutinu v ústech, ať se nepoprskáte - 1 275 kg. Tohle za 80 tisíc? Nemusí to být špatný kauf, vůbec ne.

Tohle auto si toho mnoho neužilo, má najeto jen 56 tisíc km a je k mání za směšné peníze. Svého času to nebyl hit, právě naopak, dnes ale za cenu nižší než špičkové kolo může mít své kouzlo. Foto: Mikayel, publikováno se souhlasem

