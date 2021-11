Vrcholný Seat Leon v bratrovražedném klání vyzval srovnatelný VW Golf, neměl žádnou šanci před 8 hodinami | Petr Miler

Zdá se vám z pohledu do motorového prostoru, že tu máme dvakrát to samé? Není to tak úplně pravda, v útrobách jednoho z vozů se skrývá věc, která mu dává nevyrovnatelnou výhodu - pohon všech kol. Tohle klání skončilo kanárem.

Seat by asi byl raději, kdybychom jeho Leonu Cupra říkali Cupra Leon a zapomněli na to, že jde o vůz španělské automobilky, ale nebylo by to úplně fér. Jestli si někdy lidé zvyknou vnímat vrcholné Seaty jako Cupry a ignorovat jejich kořeny, nevíme, my jsme na to ale zatím „nenajeli”. A tak zůstaneme u klasického označení. Tak či onak tu máme stejné auto - absolutní vrchol řady Leon a přes některé další novinky značky na poli výkonných aut zřejmě komplexně nejrychlejší Seat dneška.

Máme ho rádi, je to jedna z nejlepších ostrých předokolek na trhu a skutečně rychlý, podmanivý, efektivní i praktický, naprosto každodenní stroj. Ve své nové generaci sice nepřináší nic zásadně nového, ale ani nemusel - konkurence se dále neposunula a Leon Cupra zůstává tam, kde po léta byl. I když ale nenachází moc soupeřů u vysloveně konkurenčních automobilek, v řadách koncernu VW jich má hned několik. A tím nejbližším je VW Golf R.

Je to auto stejné třídy a stejné velikosti, které používá do značné míry tutéž techniku. Je to ale Volkswagen. A to by bylo, aby mu mateřský koncern nenadělil něco navíc. I když má tedy totožnou platformu, prakticky totožný motor 2,0 TSI a prakticky totožnou převodovkou DSG, ve skutečnosti nabízí víc - má 20 koní navrch (320 místo 300) a především pohon všech kol. Co se stane, když tyto dva vozy postavíte vedle sebe na start 400metrového sprintu?

Přesně to udělal Mat Watson z Carwow a výsledek možná uhádnete předem. Je to totální nadvláda německého stroje. Jít o jízdu na okruhu za vhodných podmínek, Golf by se jistě zapotil více, protože pohon 4x4 mu přidává kila a ve 100 km/h vám na suchu není prakticky k ničemu. Jenže při startu z místa či letmých startech z nízkých rychlostí, kór za neideálních podmínek, prostě tahá za kratší kus provazu, a to zcela jednoznačně.

Už čtvrtmíle pro Golf za 12,7 sekundy místo 13,6 sekundy je rozdíl třídy a lépe snad dopadne jen sprint s letmým startem s předem zařazenou rychlostí. I tak ale Golf vyhraje, vyhraje i na brzdách, vyhraje všechno. Je to pomyslné 6:0 v tenisu, kanár, prostě jednoznačná výhra. Kde ovšem Golf R prohrává, je cena - stojí dnes od 1 236 900 Kč, 300koňovou Cupru můžete mít za 1 119 900 Kč.

