Výhodně k mání je nejetá Škoda Octavia III s tehdy nejlepším dieselem a vskutku svéráznou specifikací včera | Petr Miler

/ Foto: Dick Automobile, publikováno se souhlasem

Je to takový bazarový bizárek, neboť málokdo si koupí Octavii 2,0 TDI na obdivování v garáži. A ještě méně lidí zvolí takovou kombinaci výbavy. Obojí ale dává šanci zmocnit se obecně vzato atraktivního auta s minimálním opotřebením za zlomek ceny nového ekvivalentu.

Doba je jaká je. A byť politici by byli raději, kdybychom pěli ódy na elektrický pohon, jsme přesvědčeni, že přeje koupi menších dieselových aut. Čas z nich podle nás udělá nejvýhodnější koupi, a to hned ze tří důvodů. Prvním je pochopitelně spotřeba paliva, která je - ať se nám to líbí nebo ne - při srovnatelném stylu jízdy stále o desítky procent nižší než u benzinu. To je při současných cenách paliv obrovský rozdíl. A byť trh s naftou v poslední době nárazově poslal cenu tohoto paliva velmi vysoko, z dlouhodobého hlediska zůstáváme přesvědčeni, že bude levnější.

To je druhý důvod - cena nafty je větší politikum než cena benzinu. Není možné, aby diesel stál o desítky procent víc než benzin, zdražilo by to okamžitě (kvůli nákladní dopravě, samozřejmě) skoro všechno, co se dá koupit. A to je v době, kdy se bavíme o tom, jestli inflace bude 15 nebo 25 %, jednoduše nepřijatelné. Vždy se tedy podle nás „nějak zařídí”, aby nafta nestála příliš - vzhledem k pořád extrémně vysokému zdanění paliv je manévrovací prostor politiků docela velký.

Třetím je pak fakt, že diesely zejména z menších a levnějších aut mizí a dál mizet budou. Automobilky o to aktivně bojují, například dealeři Škody v Česku mají nyní „zakázáno” (není to úplně nemožné, jen nedostanou podporu automobilky s tím spojenou, což je ale ve výsledku skoro totéž) pořizovat si jako předváděcí a salónní auta dieselové verze, to je pochopitelně dál vytlačuje z trhu. A v menších modelech už nejsou k dispozici vůbec. Poptávka po nich ale nevymřela a automobilky nad ní moc nemají - v bazarech jsou diesely pořád velmi žádané. Lze tedy očekávat, že když si dnes koupíte takový nafťák, pokles jeho hodnoty bude vzhledem ke klesající nabídce a stabilnější poptávce menší, pokud vůbec nějaký. To všechno dělá z dieselů dobrou koupi.

Problém je v tom, že jako nové buď nejsou, popř. jsou drahé, takže musíte do bazaru. A tam obvykle není výběr bůhvíjaký, pokud nehledáte rok staré auto za patřičnou cenu. Většina lidí si diesely kupuje na dlouhé ježdění a po pár letech mají najeto klidně statisíce kilometrů. Nemusí to nutně znamenat, že jsou špatné, ale ruku na srdce - čím menší nájezd bude, tím lépe pro vás.

Proto se v poslední době snažíme hledat zajímavé nabídky málo jetých menších dieselů a dnes tu máme další. Auto na fotkách níže je vážně svéráz, Octavie třetí generace s vytouženým motorem 2,0 TDI o 150 koních, který byl v době jejího vzniku (krom varianty RS) vrcholným naftovým pohonem. Méně vytoužený je automat DSG, ale kdo nerad řadí, bude za něj rád. Zajímavá je ale hlavně výbavová specifikace.

Je to takový Ein Kessel Buntes na kolech, na jednu stranu verze Elegance s několika příplatky, na druhou vůz s halogenovými světly. Nemáme před sebou dobový ceník, ale tušíme, že tohle šlo tehdy koupit jen v Německu. Kupec na sobě obecně vzato nešetřil, Elegance znamená dost výbavy včetně vyhřívaných sedadel, příplatky typu sportovní sedačky, vyhřívané čelní sklo, 230V zásuvka pak dělají z vozu příjemného společníka pro kde co. Pak jsou tu ovšem ona světla nebo nejmenší kola, trochu Dr. Jekyll a Mr. Hyde v jednom...

Ale co už, u ojetiny si tohle nevyberte a zbytek prochází bez výhrad. Jde o auto vypadající jako nové (podívejte se na detaily, ani docela náchylné věci typu vnitřní madla dveří nejsou odřená), mající najeto pouhých 28 tisíc km od roku 2015, s pravidelným servisem. Tohle je zánovní stroj s perspektivou najet 100 tisíc kilometrů a pak jít do prodeje... možná jen o 100 tisíc levněji? Stojí totiž přijatelných 17 750 euro, tedy asi 435 tisíc Kč. Nový ekvivalent bude stát nejméně dvojnásobek a o tolik víc vám nenabídne. Podle nás dobrá koupě, ale berte nebo nechte být - jako vždy je vše zmíněné jen kvalifikovaných předpokladem pár automobilových bláznů.

Zvláštní specifikace nakonec přesto velmi dobře vybaveného auta pomáhá posílat cenu této Octavie dolů. Za svou cenu může být vzhledem k verzi, stavu a nájezdu jednou z nejlepších koupí, jakou dnes jste schopni udělat, riziko i bude k historii vozu minimální. Foto: Dick Automobile, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.