Výsledek srovnání ostrých kombíků Audi a BMW na sněhu nutně překvapí, ještě před 5 léty by bylo všechno jinak

Jsou to dvě žádoucí auta, z nichž jedno se už rozloučilo s výrobou, zatímco druhé ještě čeká druhá polovina života. A z nichž jedno mělo vždy pohon 4x4, zatímco to druhé jej nabídlo teprve nedávno. Přesto jde o až neuvěřitelně vyrovnané stroje.

Je na sněhu a ledu lepší Audi RS4 nebo BMW M3? Pokud byste tuto otázku položili ještě před nějakými 5 lety, i fanoušek mnichovské automobilky by musel uznat, že vítězství by náleželo čtyřem kruhům. Modely RS jsou totiž odnepaměti spojeny s pohonem všech kol quattro, zatímco eMková BMW tradičně sázela jen na zadní roztáčenou nápravu. BMW sice taktéž již dekády nabízí technologii 4x4, ovšem v případě modelů M byla až do příchodu minulé M5 spojena jen s SUV.

Dnes je pohon xDrive i u modelů divize M v podstatě standardem, výjimek je minimum. Platí to i o M3, u které je sice stále na výběr i zadokolka, dokonce s manuálním řazením, nejspíš je tomu tak ale naposledy. A u kombíku M3 Touring dokonce nic jiného než pohon 4x4 s automatem mít nemůžete.

Jak tedy zní aktuální odpověď na v úvodu položenou otázku? Ve vší komplexnosti vám ji nabídne přiložené třiadvacetiminutové video Jonathana Bensona z Tyre Reviews. Ten obul RS4 Avant a M3 Touring do stejných pneumatik Pirelli P-Zero o rozměru 275/35 R19, a následně s nimi vyrazil na testovací dráhu. Nejprve došlo na jízdu po sněhu, než ji vystřídala akcelerace na ledu. A aby toho nebylo málo, týkala se prověrka systémů 4x4 také brzdění a časů na okruhu, pochopitelně skrytém pod bílou nadílkou.

Jonathan nicméně nechtěl spoléhat pouze na své vjemy, a proto do obou aut posadil ještě další dva řidiče, kteří je vyzkoušeli na odlišných okruzích. A výsledky odpovídají tomu, co můžete shlédnout níže - jednou byl o tři desetiny sekundy rychlejší řidič Audi, po druhé o tři desetiny zvítězil řidič BMW. Podobně si pak oba vozy vyměňovaly vůdčí roli i pod Jonathanovým přímým dohledem, neboť jeden vítězil s aktivovanou elektronikou, druhý pak s deaktivovanou. Auta jsou navzdory odlišnému morálnímu stáří, jinému řešení pohonu 4x4 i jinému výkonu téměř dokonale vyrovnaná.

Ve finále by nicméně Benson, stejně jako druzí dva řidiči, na sněhu a ledu upřednostnil Audi před BMW. I když systém xDrive chválí, na quattro přece jen trochu ztrácí. Systém čtyř kruhů se jeví jako vyspělejší a předvídatelnější, přičemž mnichovské automobilce poněkud ubližuje její snaha více zapojovat do hry zadní kola. Kromě toho je řízení BMW ne až tak komunikativní, což je věta, která by před pár léty též rozhodně nezazněla.

Audi si tedy rozhodně zaslouží pochvalu, zvláště když RS4 přišla na trh o tři roky dřív. Taková doba je v automobilové branži významná, u čtyř kruhů ale zjevně mají s pohonem všech kol větší zkušenosti než v Mnichově. Kupodivu pak Audi dokáže vyrábět i lehčí auta, ačkoliv reálný rozdíl není tak markantní, jak naznačují technická data. Když totiž Jonathan postavil oba kombíky na váhu, do dvou tun ani jednomu moc nechybělo.

Audi RS4 je sice evolučně starším vozem, u čtyř kruhů ale mají s pohonem všech kol dlouholeté zkušenosti a dokážou jej vyvinout do předvídatelnější podoby. Foto: Audi



BMW M3 je dnes RS4 na sněhu rovnocenným soupeřem, tedy alespoň optikou dosahované dynamiky. Subjektivně je podle recenzentů trochu moc divoké. Foto: BMW

