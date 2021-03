Vzácný Volkswagen Golf existuje, o tomto možná ani nevíte, že vůbec vznikl před 4 hodinami | Petr Miler

Ještě než se z Volkswagenu stalo to, čím je dnes, potrpěla si německá značka na uspokojování i velmi okrajových potřeba svých zákazníků. A tak jim nabídla tohle - Golf R jako kabriolet.

Nechceme to Volkswagenu vyčítat, neboť jsme si vědomi toho, že se mění pod tíhou bujících regulací nutících automobilové firmy k maximální provozní efektivitě. A ta jde ruku v ruce s uspokojováním tužeb jen velkých skupin zákazníků. Na vyhledávání malých volných okének, ve kterých nelze vydělat moc peněz, ale lze si zato získat velmi loajálního klienta, tak už dnes VW nehraje, a tak v Evropě nenabízí ani verze aut, které jinde prodává. Natož aby kráčel ve stopách tradic vybudovaných hlavně Ferdinandem Piëchem.

Právě ten si zvykl vytvářet image jednotlivých modelů i celé značky okrajovými verzemi, které téměř nikdo nekupuje. Je to svým způsobem chytré, neboť i když je to obvykle přímo ztrátové, nepřímo to může dělat vozu lepší reklamu než billboard: „Kup si Golf!” a starat se o prodeje úplně jiných verzí. Až absurdity typu Golf V6 s interiérem jako z Bentley koupí málokdo, chtít auto jako tohle jen v jiné, dostupnější verzi ale bude i díky takovým specialitám toužit kde kdo.

Piëch je ale pryč, dnes už bohužel i pryč z tohoto světa a VW žije jinými hodnotami. V mezičase ale jeho odkaz dozníval dlouho, a tak automobilka ještě v šesté generaci Golfu nabídla verzi kabriolet, která se sedmičkou zmizela. A v jejím rámci variantu, o níž jste možná ani neslyšeli, natož abyste ji viděli nebo dokonce řídili.

VW měl zkrátka ve zvyku vytvářet veškeré obvyklé verze v nabídce všech derivátů, a tak Golf 6 Cabriolet, ač to nebyl zrovna prodejní hit, dorazil nejen v provedení GTI, ale dokonce jako R. Tehdejší eRko jsme testovali a nebylo tak dobré jako ta následující, ale rychlý vůz to byl zcela nepochybně. Do kabrioletu se jeho technika dostala v trochu přeprané podobě, neboť zmizel pohon 4x4, zmizela nabídka ručního řazení a z 270 koní zbylo 265. Zůstal ale jinak sympatický styling a nepochybujeme, že i dynamika daná výše popsaným stačila na to, aby vás vzdušný vít vytáhl za jízdy z auta, profackoval vás nad ním a vrátil vás za volant s blaženým úsměvem ve tváři.

Tak či onak zájem o tento vůz byl naprosto minimální. Například v Nizozemsku, docela silném odbytišti výkonných derivátů čehokoli, se prodalo 6 těchto aut. Šest. Zeptáme se po víkendu českého VW na místní výsledek, ale nedivili bychom se ani nule. V Německu se jich ale jistě prodalo víc, a tak lze v dnes v tamních bazarech najít skoro 20 ojetých kousků. Jeden z nich pro důkaz jejich existence zachycují fotky níže.

Je to jeden z více jetých exemplářů za cenu v přepočtu pod 500 tisíc Kč, pokud ale chcete opravdu pěkný kus s malým nájezdem, i 600 tisíc může být málo - ceny těch nejlepších stoupají až k milionu. To je absurdně hodně za 8 i více let starý Golf, který vlastně skoro nikdo nechtěl, současně ale jde o jeden z mála případů této německé tuctovky, kdy je možné hovořit o vzácnosti. Celkem se Golfů R Cabriolet prodal jen tříciferný počet, nevzniklo jich ani tisíc. Takže pokud chcete všední vůz v nevšedním provedení, tento budiž jedním z možných tipů.

Golf 6 R Cabriolet je docela sympatické auto, dnes byste v nabídce značky něco takového hledali marně. Svého času prodejní propadák je dnes docela ceněným zbožím, tento patří s cenou pod 500 tisíc Kč mezi nejlevnější, a to má najeto po 8 letech na kabriolet nemalých 118 tisíc km. Foto: Autopark Osterholz-Scharmbeck, publikováno se souhlasem

