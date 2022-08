Z posledních Lad postavených ještě ze „západních“ dílů se v Rusku stává komicky ceněné zboží před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: AvtoVAZ

Konflikt na Ukrajině nezapíchnul vidle jen do našich představ o nižších cenách zemního plynu, zhatil i modernizaci jednoho z klíčových modelů Lady. Ta ale byla tak daleko, že se pár aut podařilo dokončit z už hotových komponentů, teď se v Rusku prodávají za ceny BMW.

Z některých aut a obecně věcí se sběratelské ikony stávají čistě náhodou. Namátkou stačí zmínit třeba mince či bankovky, u nichž při ražení nebo tisku došlo k chybě. Ta sice danou měnu neznehodnotila, ovšem po jejím objevení došlo na nápravu. Vadné série tak může existovat jen pár kousků a i když by vlastně mělo jít o odpad, mezi sběrateli je každý exemplář vyvažován pomalu zlatem. Je to možná až zvrácené, ovšem dokud bude někdo ochoten platit sumy požadované prodávajícími, nelze se tomu než divit.

Aktuálně se o zrod další sběratelské ikony postaraly protiruské sankce. Po únorovém zahájení invaze na Ukrajině se totiž od Ruska odstřihla řada zahraničních firem, což na nějaký čas paralyzovalo i tamní automobilový průmysl. Zahraniční automobilky v zemi vesměs dodnes nevyrábí nic, rána to ale byla i pro domácí Ladu, která úzce spolupracovala se svým majoritním vlastníkem, Renaultem. Konflikt na Ukrajině a na něj navazující sankce tak přišly velmi nevhod pro Ladu Vesta, která se v modernizované podobě představila 22. března.

Měli jsme zato, že facelift v původně představené podobě už nikdy v prodeji neuvidíme, ale není to nakonec pravda. AvtoVAZ chystal sériovou výrobu ještě před zavedením sankcí a z dostupných dílů byl později schopen vyrobit 800 exemplářů modelu Vesta v modernizované podobně přesně odpovídající té původně původně představené. A nedávno se k nim přidalo dalších 200. Celkově zde tedy máme sérii tisíce vozů, u kterých došlo nejen na facelift, ale rovněž na použití dílů ze „západu“. Žádné další takové ovšem již nevzniknou, ostatně továrna v Iževsku, která měla dosud produkci modelu na starosti, už nic nevyrábí. Místo toho bude produkce během následujících měsíců zahájena v Toljatti.

U veškerých nově vzniklých aut ale již bude třeba počítat s díly, které dodají ruské, čínské a další dále spolupracující firmy. Z úvodní tisícovky aut se tak stává zvláštnost podobná oněm chybovým ražbám, a tak se o ni lidé začali prát.

Základní Lada Vesta z této tisícovky exemplářů je tak nyní nabízena za ceny okolo 2,1 milionu rublů (cca 818 tisíc Kč), za kombík pak zájemci musí zaplatit dokonce 2,5 mi. RUB (asi 973 tisíc Kč). To jsou opravdu neskutečné peníze, které by vám stačily i na pořízení základních modelů od Audi, BMW či Mercedesu. Ovšem logicky ne v Rusku, kde se aktuálně jedná o zapovězené zboží. Ve finále by nás tak vlastně ani nepřekvapilo, kdyby se faceliftovaná „západní“ Vesta záhy prodávala za více než milion korun v přepočtu.

Lze přitom už jen v rychlosti zrekapitulovat, že modernizace přinesla nová světla s LEDkami, nové nárazníky či lehce upravené veškeré panely karoserie. Přepracovány byly i vnitřky dveří, stejně jako palubka. Ta pak u vrcholných úrovní výbavy disponuje digitálním přístrojovým štítem, který doplňuje vertikální obrazovka multimediálního systému. Pod kapotou pak lze počítat s jedna-šestkou či jedna-osmou, sami tak řekněte, zda opravdu jde o auto za milion korun.

Jakkoli to nikdo neočekával, z faceliftované Lady Vesta se stala sběratelská ikona. Jde nicméně pouze o úvodních tisíc exemplářů, které byly sestavené ještě ze „západních“ komponentů. Foto: AvtoVAZ

Zdroj: Drom

