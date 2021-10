Za cenu lepší Škody Fabia je k mání vzácný velký kombík BMW s motorem V8 a manuálem před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: AZ-Automobile, publikováno se souhlasem

V bazarech se občas najdou pozoruhodné stroje a tohle je opravdu rarita - v prodeji je nyní v Evropě jedna jediná. Není to žádná garážová královna, také ale nestojí víc než nová Škoda Fabia 1,0. A vypadá velmi dobře.

Čekáte rodinu a přemýšlíte nad pořízením kombíku, který nebude moc drahý a přesto vás jako řidiče nebude nudit? Máte-li peníze tak na Fabii, ale tu nechcete, protože zábavy s ní moc není a jako fajnšmekr vyhlížíte manuální převodovku, máme tu pro vás tip, který v rozumném stavu a té správné specifikaci mezi ojetinami objevuje velmi, velmi zřídka.

Je to BMW 550i Touring E61 s manuální převodovkou. To znamená osm válců, atmosférické plnění a tři pedály, což je u BMW z posledních let, kdy něco takového vůbec bylo možné koupit, skutečně nevídaná kombinace - už osmiválcových pětek je docela málo, kombíků ještě méně a manuálů jako šafránu. Tenhle exemplář navíc vypadá, že je ve skutečně dobrém stavu, a to navzdory ne úplně malému proběhu, na tachometru svítí 142 400 ujetých kilometrů.

Je k mání v německém Leimenu, a to prý od člověka, který s ním zacházel velmi příkladně. Podle prodávajícího bylo auto používáno výlučně na dlouhé trasy a do poslední chvíle bylo pravidelně servisováno v autorizovaném servisu. Spotřeba oleje je prý nulová, neexistuje prý ani žádný jiný technický problém. A na pohled vypadá vůz opravdu hezky, zvenčí ani zevnitř byste mu přes 140 tisíc najetých km asi nehádali.

Výbava vozu je bohatá, v podstatě není věc, kterou byste tu mohli reálně postrádat, a to i pokud u svého auta vyžadujete plně elektrická křesla s vyhříváním vpředu i vzadu. Tohle auto je opravdu věc, kterou by vám leckdo mohl závidět, navíc vzhledem ke své vzácnosti není nijak zvlášť drahé.

Někteří majitelé žádají za své „manuální” 550i v sedanu více, tento kus má cenu 15 900 eur, tedy asi 408 tisíc korun. Za to opravdu nekoupíte více než novou Fabii s pár příplatky. Samozřejmě, údržba bude náročnější než u oné Fabie, ale troufneme si říci, že v tomto případě za to stojí.

Tahle „pětka” stojí jako lepší nová Fabie, ale má skoro třikrát tolik válců, mimo jiné. Je to opravdu velká vzácnost, navíc v zachovalém stavu s jasnou servisní historií. Foto: AZ-Automobile, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.