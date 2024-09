Zaměstnanci německé továrny Tesly marodí tak moc, že je manažeři chodí kontrolovat domů, jestli nesimulují před 9 hodinami | Petr Prokopec

Třikrát častěji, než je běžné, zůstávají doma s nemocí lidé pracující v továrně Tesly v Grünheide. Anebo s „nemocí”? Management firmy je přesvědčen o tom druhém. A tak přistupuje k poněkud kontroverzním praktikám.

Na osoby samostatně výdělečně činné je u nás většinovou veřejností pohlíženo značně negativně. Může za to hlavně jejich image vytvářená politiky, kteří v touze po lepším plnění státní kasy označují tuto skupinu lidí za tu, která v podstatě parazituje na zbytku společnosti placením nižších daní a odvodů vůbec. A tak na ně uvaluje další a další povinnosti a omezení.

S oněmi daněmi to navzdory rozličným minimálním odvodům může takto vycházet, ale je to celý obraz skutečnosti? Pochopitelně nikoli. Nechceme se zastávat všech OSVČ bez rozdílu, stejně jako ve všech jiných oborech se i tady najdou lidé, kteří zneužívají celého systému a svým způsobem na něm parazitují. Ale většina se prostě jen snaží přežít, jak se dá. Jako OSVČ nemáte absolutně nic jisté - nemáte za sebou žádné odbory, nemáte žádné garantované výpovědi či odstupná, nemáte žádnou placenou dovolenou. A pokud si ji zvlášť neplatíte, nemáte ani žádnou nemocenskou.

Volno kvůli nemoci si tak logicky vezmete jen ve chvíli, kdy to jinak nejde, kdy tomu opravdu odpovídá váš zdravotní stav. Pokud totiž podnikatel nepracujete, nevyděláváte ani haléř. Na rozdíl od zaměstnanců, kteří si mohou dovolit odstonat i menší rýmu, protože v té chvíli pobírají nemocenskou. Anebo vůbec nic - doktorů, kteří vám na to dají papír, se najde vždy dost. Odměnou pak sice není běžná odměna, ale za „nic” je to dost peněz.

Není tedy divu, že je tento systém mnohými zneužíván. Znovu nechceme házet všechny do jednoho pytle, už s ohledem na výše popsané ale svodům podobných malých podvodů podlehne víc lidí, než je tomu u živnostníků. A zřejmě nejde pouze o českou záležitost, jak ukazuje aktuální dění v Německu, o kterém informuje Handelsblatt. Tesla totiž ve své berlínské Gigafactory řeší až třikrát vyšší absenci zaměstnanců kvůli nemoci, než je národní průměr. A to prostě nemůže být jen tak.

Německo bylo loni spojeno s 6,1 procenty neschopnosti pracovat kvůli nemoci, v případě automobilové branže šlo jen o 5,2 procenta. V případě Tesly se ovšem bavíme o zcela jiných metách, v srpnu loňského roku byla míra dokonce 17procentní, než následující měsíc klesla na 11 procent. Na to automobilka nejprve zareagovala s pomocí biče a začala vyhrožovat výpověďmi s tím, že v Grünheide „není prostor pro ty, kteří nechtějí vstávat“.

Jelikož se ovšem nemocní v houfech nezvedli, neoblékli a nevrátili se k montážním linkám, přišel na řadu cukr. Personální manažer továrny Erik Demmler totiž vyrukoval s programem, dle kterého si zaměstnanci mohli přijít na bonus 1 000 Eur (přes 25 tisíc Kč), pokud jejich docházka bude alespoň 95procentní, což by v podstatě míru nemocenských jen srovnalo se zbytkem branže. To je slušný bonus za normální stav. Jenže ani tento plán se nakonec nepotkal s úspěchem.

Demmler se proto spolu s ředitelem továrny André Thierigem rozhodli znovu pro bič v podobě namátkových kontrol nemocných zaměstnanců u nich doma. U nás takové věci dělá primárně „sociálka” (zaměstnavatel jen během prvních 14 dnů), v Německu ale může podobné neohlášené kontroly provádět zaměstnavatel kdykoli. Nadšení to celkem nepřekvapivě nevzbudilo, ale jak už padlo, jde o legální a i s ohledem na českou praxi pochopitelnou praktiku - pokud marodíte a nemáte zrovna důvod být jinde (lékař apod.), máte být doma.

Dirk Schulze z odborové organizace IG Metall poukazuje na to, že pracovní podmínky v továrně Tesly jsou otřesné, a právě to je ten důvod, proč zaměstnanci zůstávají doma. „Pokud tedy tovární management opravdu chce snížit počet dnů trávených na nemocenské, měl by rozbít tento začarovaný kruh,“ říká. My máme spíš pocit, že Tesla jako americká firma (bývá to tak...) vyžaduje od lidí větší nasazení, než je v Německu běžné. A někteří se s tím nevyrovnávají dobře.

Zda ve věci hraje roli fakt, kde továrna stojí (bývalé východní Německo) a kdo v ní z velké části pracuje (Poláci a další cizinci), nikdo neprobírá, sami bychom se tomu ale nedivili. Tohle jsou „východní manýry”, známe je dobře. Tak či onak Schulzeho slova stejně nepadnou na úrodnou půdu - Tesla se soustavně bije v prsa a mluví o pracovních podmínkách v továrně jako o nejlepších v branži, takže stěží bude něco zlepšovat.

Petr Prokopec

